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Казна Украины показала дно

Четверг, 04 Января 2018 08:00
Казна Украины показала дно Фото из открытых источников

Лейтмотивом для экономики "нэзалэжной" в наступившем году вполне может стать крылатая фраза из гениального новогоднего фильма: "Все! Кина не будет! Электричество кончилось..." Вот только  в данном случае закончилось не электричество, а деньги в государственной казне Украины.

 

Как известно, Единый казначейский счет формируется из налогов, сборов, иных платежей государственного бюджета. Он является основным счетом государства для проведения финансовых операций и управления средствами государственного и местных бюджетов. Так вот - сальдо Единого казначейского счета Украины в первый же день наступившего года обрушилось, как пьяный в лужу. Оно упало в ДЕСЯТЬ раз! И такое стремительное опустошение казны произошло за какой-то месяц: если на 1 декабря 2017 года входящее сальдо составляло 54,1 млрд гривенн, то  уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок – до 5,1 млрд гривен.

 

Эта цифра говорит о том, что  в последнем  месяце ушедшего года нынешняя "власть" Украины  каким-то совершенно непостижимым образом умудрилась про...тратить не только текущие доходы и средства заимствований, но, вдобавок, еще и имевшиеся на счетах 49 млрд гривен остатков казначейства.Пропили? На новогодние корпоративы потратили?! Как бы то ни было, а факт остается фактом - в и так убогонькой казне "нэзалэжной" вполне отчетливо показалось дно.

 

И это, к тому же, весьма печальный "рекорд" - сальдо Единого казначейского счета упало до минимального уровня за последние три года. Меньший показатель у него был лишь в начале января 2015 года – на уровне 3 млрд гривен. В начале 2016 и 2017 годов (по итогам предыдущих бюджетных периодов) остаток Единого казначейского счета составлял 9,017 млрд гривен и 14,258 млрд гривен соответственно.

 

 После этого становится совершенно ясно - в какое именно место можно засунуть все разглагольствования господ Порошенко и Гройсмана, а также все их прихлебателей насчет "возрождения экономики" и даже "роста" таковой на Украине. Дела не просто плохи, они - хуже некуда. И можно сколько угодно разглагольствовать, в новогоднюю ночь криво стоя под кривой елочкой, но  2018-й  Украине явно не сулит ничего хорошего.

 

"Борьба за живучесть" государственной казны шла в минувшем году в "нэзалэжной" ни шатко, ни валко - минимальный остаток средств на Едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября. Дальше все пошло по наклонной...

 

И пусть новый год готовит украинцам массу "приятнейших" сюрпризов в виде новых подорожаний энергоресурсов и коммунальных услуг, совершенно грабительских штрафов за нарушение новых ПДД и поднятия до небес тех же акцизов на спиртное и табак - вряд ли все это сможет спасти агонизирующую казну агонизирующей страны.

 

Нищих грабить бесполезно...

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина казначейство крах экономики

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