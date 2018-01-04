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Запад прозрел: на Украине творится беспредел

Четверг, 04 Января 2018 07:30
Запад прозрел: на Украине творится беспредел Фото из открытых источников

После проведения так называемого реформирования украинской милиции, население достаточно быстро осознало, что осталось один на один с реалиями современной Украины, и защитить его, по большому счету, больше некому. Об этом достаточно красноречиво  свидетельствует циничное высказывание  Мустафы Найема после чудовищного убийства Ирины Ноздровской, который посоветовал украинцам: «Берегите себя и близких».

 

2018-й начался на Украине с плохой вести – Киеву пригрозили из Британии. Финансист Уильям Браудер, один из инициаторов «акта Магнитского», в резкой форме предупредил украинское руководство: если власти не смогут найти и наказать тех, кто убил правозащитницу Ирину Ноздровскую, то в отношении убийц и их покровителей будут введены санкции. «Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе», – написал Браудер в Twitter.

 

Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря, а 1 января её тело было обнаружено в водоёме у села Демидов Киевской области. Погибшая была раздета догола, но на ней остались украшения.

 

«Ирина долгое время добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. В июне этого года (2017. – Ред.) ей таки удалось добиться справедливости – Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. В пятницу, 27 декабря, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы – суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого прямо угрожал Ирине: "Ты плохо кончишь"», – рассказал историю убитой правозащитницы украинский парламентарий, глашатай евромайдана Мустафа Найем. И дал циничный в данной ситуации совет: «Берегите себя и близких».

 

Его тут же забросали вопросами в комментариях: а где была хвалёная «новая полиция»? И напомнили, что Ирина Ноздровская неоднократно обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах расправы (угрожали и ей, и её дочери), «полиция знала, что девушке угрожают». В итоге ведомство Арсена Авакова её не защитило, зато теперь будет вести расследование дела об убийстве. Начальник полиции Киевской области даже под личный контроль это расследование взял! Свистнул, что называется, вслед ушедшему поезду – Ирина Ноздровская уже мертва.

 

«Это чудовищно! И это происходит рядом с нами! А, главное, никто и никогда за это преступление не ответит! Потому что судьи и эта коррупционная система непобедимы!»; «У нас полстраны уже таких Россошанских, как жить тем, у кого нет власти и денег??? В Украине слово «закон» пустое, это беда, трагедия. Сколько должны убить адвокатов, неравнодушных, правозащитников, чтоб у власти открылись глаза, что катастрофа неминуема???»; «Берегите себя и близких». Серьезно?!? Эту фразу вы считаете самой уместной, чтоб подытожить вами вышенаписанное??! Наверное, именно подобную фразу ждут от народного депутата и человека, который лично занимался реформой МВД, родственники убитых сестер и общество??!!»; «Дорогой Мустафа и остальные 449 депутатов так называемого парламента, а вам никогда не приходило в голову, что именно вы, "избранники народа", виновны в этом правовом беспределе и что именно вы в него затащили страну?» – пишут жители Украины под постом Найема в Facebook, возмущаясь и негодуя.

 

«Мустафа, 4 года назад ты всех нас созывал на майдан попить кофе для отстаивания евроинтеграционных устремлений Украины. Мы думали, что система поменяется и мы начнём жить в правовом государстве без коррупции. Прошло 4 года. И что мы имеем? Украина превращена в восточноевропейскую Бангладеш и по уровню жизни, и по защите прав и свобод человека, и по коррупции. Причём это всё легитимизировано и по благословению самой государственной системы. Нам кто-то скажет, что это было? И что делать дальше? Люди массово оформляют польские рабочие визы, венгерские и румынские паспорта, лишь бы убежать от этого беспредела, который усилился в десятки раз после свержения злочинної влады», – обратился к бывшему организатору майдана киевлянин Сергей Тесленко.

 

Новость о гибели Ирины Ноздровской украинцы назвали «ужасной» и припомнили Найему, что именно он занимался реформой системы МВД и поддерживал Порошенко и Авакова.

 

В день, когда исчезла Ирина Ноздровская, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прислал украинцам привет из Италии: «Туман, отступая, вскрывал ослепительную красоту заснеженных гор…» Снимок «заснеженных гор» прилагался.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Ирина Ноздровская Мустафа Найем

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