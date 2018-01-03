Доборолась Украина-2017: краткие итоги года для "нэзалэжной"

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В принципе, для того, чтобы подвести черту под "достижениями" и всяческими "пэрэмогами" Украины в минувшем году, хватило бы и одного слова. Из богатого репертуара любимого мною исполнителя Сергея Шнурова... Но мы, конечно, держась в корректных рамках цензурности, постараемся обрисовать итоги 2017 года для "нэзалэжной" несколько более широко.

1. Радикализация внутриполитической жизни

В сущности, Петр Порошенко в 2017 году начал предвыборную кампанию, пытаясь перетянуть на свою сторону националистически настроенный электорат. В угоду последнему Петр Алексеевич и его команда регулярно инициировали различные запреты, так или иначе связанные с Россией: это и запрет российских соцсетей, и расширение перечня запрещенных российских фильмов, книг, ограничения на въезд российских артистов, запрет георгиевской ленты, ужесточение пограничного контроля для россиян. Помимо этого, украинское общество активно будоражили пакетом церковных законов, направленных против Украинской православной церкви Московского патриархата, и рядом законопроектов о тотальной украинизации всех сфер общественной жизни. Усиливалось давление на целый ряд СМИ и журналистов, не проявляющих должной сервильности к киевской власти.

2. Сокращение социального пакета

Заметим, что вышеуказанные «запретные» инициативы были призваны камуфлировать многочисленные антисоциальные реформы, которые Верховная Рада приняла в этом году. Наибольший резонанс вызвали пенсионная, существенно повышающая страховой стаж, и медицинская, призванная еще больше коммерциализировать сферу здравоохранения, реформы. Принятая судебная реформа означает резкий рост судебных издержек для граждан, что отсечет часть населения от системы правосудия, а образовательная реформа с 2020 года грозит лишить представителей национальных меньшинств обучаться на родном языке. В ноябре парламент принял закон о «Жилищно-коммунальных услугах», расширяющий возможности энергетических и коммунальных монополий. Своего часа ждут антисоциальные изменения в Кодекс законов о труде и Жилищный кодекс. Согласно опросам Центра Разумкова (октябрь 2017), уровень поддержки вышеуказанных реформ колеблется в пределах 12−26%.

3. Деградация институтов власти

В начале года вызов государству бросили «активисты», которые решили блокировать неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Под натиском радикалов государство капитулировало, легитимизировав блокаду решением Совбеза, что привело к экономическим потерям в $ 1,8 млрд, по оценке Нацбанка. На протяжении года «активисты» не раз устраивали различные блокады и погромы при попустительстве правоохранительных органов.

Осень ознаменовалась ожесточенной борьбой правоохранительных структур между собой — главными ньюсмейкерами выступали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратура, все еще продолжающие воевать. Сложилась удивительная ситуация, когда обилие силовых структур, ориентированных на разные центры влияния (МВД — Арсен Аваков, Генпрокуратура и СБУ — Петр Порошенко, НАБУ — Вашингтон), привело к «закукливанию» правоохранительной системы: любые инициативы в расследовании коррупции в высших эшелонах власти и резонансных уголовных преступлений легко можно заблокировать, а любого следователя, детектива, прокурора или чиновника можно подвесить «на крючок» уголовного производства. Как результат, силовики попросту перестали работать по своему прямому назначению, сосредоточившись на внутрикорпоративных конфликтах и присвоении коррупционной ренты.

Помимо прочего, целый ряд органов власти не имеют полноценных руководителей, довольствуясь исполняющими обязанностей: Нацбанк, Минагрополитики, Мининформполитики, Минздрав, Фонд госимущества, Государственная фискальная служба, Счетная палата, «Укрзализныця», истекли сроки пребывания на своих должностях членов Центризбиркома и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

4. Уменьшение внешней поддержки Киева и многочисленные дипломатические скандалы

Принятие скандального закона «Об образовании» существенно осложнило отношения Украины с Венгрией и Румынией (в меньшей степени). В 2017 году ввиду «блестящей» работы МИД Украины обострились отношения Киева с Польшей, Белоруссией, Сербией, а также международными институциями в лице ЕС, ОБСЕ, Совета Европы.

Состоявшийся в июле саммит ЕС-Украина, а также саммит Восточного партнерства в ноябре продемонстрировали отсутствие малейшего прогресса Украины в отношениях с Евросоюзом. Примечательным является недавнее заявление главы Представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли о том, что Киев отстает от графика проведения реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Согласно анализу ведомства Мингарелли, в период с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года Киев должен был выполнить 86 обязательств в проведении реформ, однако украинские власти выполнили только 10 из них, что составляет 11%.

Обострение отношений киевской власти с Западом связано с невыполнением целого ряда взятых ранее обязательств (это стало причиной сворачивания кредитования под конец года): запуск антикоррупционного суда, снятие моратория на экспорт леса-кругляка, открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, дальнейшая приватизация госактивов, поднятие тарифов на природный газ для коммунальных предприятий и населения, создание кредитного реестра Нацбанка, ротация состава Центризбиркома.

На дипломатическом поприще реальными достижениями можно считать «безвиз» и договоренности по обмену пленными и незаконно удерживаемых лиц между Киевом и ЛДНР в рамках Минского процесса. Но заслуга действующей власти в этом минимальна.

Во-первых, большинство пунктов Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины выполнены были еще «злочинной владой» Виктора Януковича, а не случись Евромайдан и последовавшие за ним драматические события, «безвиз» был бы наверняка получен еще в 2014 году, одновременно с Молдавией. К слову, посол Франции на Украине Изабель Дюмон на днях предупредила, что «безвиз» может быть приостановлен, если киевские «верхи» продолжат «топить» антикоррупционные структуры.

Во-вторых, договоренности по обмену пленными (пункт № 6 «Минска-2» — единственный, который более-менее выполняется с момента подписания документа) были достигнуты благодаря Виктору Медведчуку, спецпредставителю Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске. С 2014 года Медведчук выполняет роль главного коммуникатора между Киевом и Москвой, что позволяет продвигать Минский процесс в части обмена пленных и незаконно удерживаемых лиц.

Напомним, что 15 ноября Медведчук, будучи единственным украинским политиком с контактами на высшем уровне в Кремле, договорился о решении задачи по обмену пленными на наивысшем уровне, проведя переговоры с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в присутствии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Задействовать контакты на столь высоком уровне пришлось ввиду того, что процесс обмена пленными блокируется с сентября 2016 года киевской «партией войны».

27 декабря состоялся обмен по «формуле Медведчука»: 74 украинских комбатанта обменяли на 240 сторонников ЛДНР (в том числе обвиняемых по «политическим» статьям). Изначально планировалось, что обмен пройдет в формате «306 на 74», но в ходе согласования списков оказалось, что 43 человека из «списка 306» уже находятся на свободе и их не надо менять, еще 23 человека либо отказались от обмена, либо же были вычеркнуты Киевом из списков на обмен (речь идет о 14 гражданах РФ и гражданине Эстонии).

К вычеркиванию на обмен россиян и гражданина Эстонии приложила руку первый вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Узнав об изменении утвержденных списков, верхушка ДНР и ЛНР заявила о возможности отмены процедуры обмена 27 декабря. Поэтому Медведчуку понадобились еще несколько дней и поддержка патриарха Кирилла, чтобы убедить руководителей самопровозглашенных республик согласиться на обмен пленными. Усилия спецпредставителя по гуманитарным вопросам увенчались успехом: утром 25 декабря Александр Захарченко и Леонид Пасечник в присутствии патриарха Кирилла дали гарантии, что обмен состоится.

5. Донбасс остается в «подвешенном» состоянии

Блокада неподконтрольных Киеву территорий ухудшила гуманитарную ситуацию в регионе и разорвала многочисленные связи между Донбассом и «материковой» Украиной, существенно усложнив процесс реинтеграции.

Угрозу для реинтеграции также представляет законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о «реинтеграции/деоккупации Донбасса»), проголосованный в первом чтении в октябре. Если этот законопроект, где Россия признается «государством-агрессором», а неподконтрольный Киеву Донбасс «оккупированным», будет принят за основу и в целом, то это будет означать фактически односторонний выход Киева из Минского процесса.

Определенным поводом для оптимизма является успешное завершение процедуры обмена пленными, что может придать импульс для перезапуска выполнение Минских соглашений. По словам представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, в 2018 году после установления прочного режима прекращения огня, а также снятия экономической и транспортной блокады, необходимо переходить к выполнения политической части «Минска-2». Так, Грызлов в очередной раз подчеркнул, что Москва настаивает на предоставлении Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера».

Напомним, что экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в сентябре 2016 года со своим тогдашним французским коллегой Жан-Марком Эро посетили Киев, где представили европейское видение урегулирование конфликта. Оно перекликается с «мирным планом Медведчука» и заключается в принятии пакета из 4-ех законов: об амнистии для участников событий на Донбассе, конституционные изменения в части децентрализации, о проведении местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. В более широком контексте «мирный план Медведчука» — это программа восстановления взаимоотношений между Украиной и РФ, прежде всего в экономической сфере.

Что касается вопроса размещения миротворческой миссии на Донбассе, то здесь по-прежнему сохраняется неопределенность. В ближайшее время этот вопрос должен быть вынесен в Совбез ООН, но даже в случае успешного голосования за соответствующую резолюцию, имеется масса технических аспектов, стоящих на пути реализации данной идеи. К тому же: не приведет ли размещение миротворческой миссии на Донбассе к максимальной интернационализации конфликта, учитывая, что ныне по обе стороны линии разграничения накоплено суммарно около 100 тысяч комбатантов, сотни танков, артиллерийских систем, бронемашин?

6. Продолжение стагнации экономики

Несмотря на то, что Госкомстат дает показатель роста в пределах 2% ВВП, реальные доходы большинства категорий населения продолжали снижаться. Несколько поддержал украинскую экономику рост цен на сырьевые товары (рост товарного экспорта за 10 месяцев составил 20,9%, импорта — 27,4%) на международных рынках, но основными бенефициарами этого стали олигархи, в чью сферу интересов входит горно-металлургический комплекс (Ринат Ахметов, Константин Жеваго, Вадим Новинский). В целом, по оценкам украинского журнала «Новое время», суммарное состояние 100 самых богатых украинцев за 2017 год увеличилось на 33%, составив $ 26,7 млрд. Пожалуй, это более чем наглядный показатель увеличения уровня социального расслоения.

В то же время, госдолг Украины за 2017 год увеличился на $ 6 млрд — до $ 77 млрд, что составляет порядка 85% от ВВП. Анализ долговой нагрузки на госфинансы Украины свидетельствует о том, что страна переходит в малопочетную категорию вечного должника.

Отдельно упомянем о росте товарооборота между Украиной и РФ. За 10 месяцев украинский товарный экспорт вырос на 12,5% ($ 3,2 млрд в абсолютных значениях), а импорт на 36,5% ($ 5,5 млрд). Одновременно с этим оператор украинской ГТС «Укртрансгаз» поставил рекорд по транзиту российского природного газа за последние 7 лет — по итогам года этот показатель составит более 90 млрд кубометров. Причина заключается в падении газодобычи в Северном море и постепенном переводе тепловой генерации в странах ЕС с угля на газ из-за экологических соображений.

Интересно будет взглянуть на показатели украинско-российской торговли в следующем году. Представляется, что ввиду сложившихся на сегодняшний день отношений между государствами в ближайшей перспективе все большую роль будут играть неформальные коммуникаторы, способные решать вопросы на высшем бизнесовом и политическом уровне.

В общем, 2017 год завершился — остается надеяться, что следующий год будет лучше. Вопрос в том - для кого?!

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