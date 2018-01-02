Угрожают ли украинские ракеты Крымскому мосту?

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Украинский генерал запаса Игорь Романенко, который считает себя военным экспертом, заявил о том, что Крымский мост является уязвимым объектом.

Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования, — буквально написал он в ходе чат-общения с читателями киевского «Главреда».

Страшная угроза

Кто таков генерал-лейтенант запаса «Збройных сил Украины» Игорь Романенко? Насколько существенно его мнение – кстати, теоретически совершенно верное?

Здесь важно слово «теоретически». Ибо генерал сей – как раз из когорты «теоретиков», хоть и закончил в своё время Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО по радиотехнической специальности и Военную командную академию ПВО имени Г.К. Жукова (ныне Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова). Но всё это было при советской власти.

А в государстве Украина Романенко (кстати, окончивший среднюю школу в подмосковной Балашихе) занимал, в основном, военно-педагогические должности. Но всё же на пике карьеры побывал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

С военной точки зрения генерал, в общем, действительно не сказал ничего неправильного. Мосты действительно являются уязвимыми целями для авиации и ракет. Можно добавить: ещё для артиллерии и диверсионно-разведывательных групп. И чисто теоретически можно, конечно, себе представить, что некий «противник» предпримет определённые усилия, чтобы действительно лишить Россию такой на самом деле стратегической артерии как Крымский мост.

Иное дело – кто станет этим «противником». И вот здесь выявляется самое важное в словах экс-генерала-теоретика: противником России он обозначил Украину. Это она, как неопровержимо из его слов следует, должна будет испытать уязвимость Крымского моста для авиации и ракет, чтобы лишить обеспечения русскую военную группировку в Крыму.

Дрожи, Крымский мост, Украина в него прицелилась! Так, получается?

Куда летят украинские ракеты

Не так, отвечает известный политолог, знаток украинской политической и военно-политической «кухни» Михаил Онуфриенко.

Пусть тот факт, что Крым уплыл без всякого моста, прошёл мимо незамутнённого сознания «эксперта», которого я помню еще по бредовым высказываниям времён Ющенко, — отметил он. – Но Романенко не может не знать, что ВСУ опыта использования ракет не имеют со времён Кучмы. Да и тогда ракеты во время учений летели куда угодно, кроме целей, случайно попадали то в жилые дома, а то и в пролетающий мимо гражданский самолёт.

Это была очень нашумевшая трагедия: 4 октября 2001 года самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит украинской зенитной ракетой «С-200″, запущенной в ходе проводившихся в тогда ещё украинском Крыму учений ВСУ. Все находившиеся на его борту 78 человек погибли. И генерал Романенко не может не знать об этом афронте украинских сил ПВО. Ведь он занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке и военных учебных заведений в Войсках противовоздушной обороны и Воздушных Силах ВСУ уже после того, как после инцидента из армии уволили главкома ПВО генерал-полковника В.В. Ткачёва и его заместителя по боевой подготовке генерал-лейтенанта В.В. Дьякова.

А после государственного переворота 2014 года украинские ракеты если и стреляли, то исключительно по площадям — мимо того же Донецка не промахнёшься, — напомнил Михаил Онуфриенко. – «Боинг», правда, завалили, но только потому, что очень этого хотели, и целую операцию для этого разработали.

И с этим не поспоришь: о том, что операция по уничтожению гражданского малайзийского самолёта была тщательно разработана с участием американских спецслужб и ракеты ПВО подстраховывались действиями авиации, Царьград не так давно писал. Видимо, планировщики провокации тоже не сильно верили в умелость украинских ракетчиков…

А могут ли летать украинские ракеты?

Ответ положительный: да, могут. В этом имели случай убедиться жители Донбасса, по которому «освободители» из ВСУ успешно отбомбились ракетой комплекса «Точка-У». Впечатление было действительно убойное, вспоминают очевидцы: взрыв вминал людей в стены квартир и за сотни метров от места попадания.

Но вскоре ополченцы научились сбивать такие «подарки» от карателей. Например, в феврале 2015 года они под Алчевском свалили с неба ракету от «Точки-У», направленную на Луганск.

Отсюда вопрос: а имеются ли у Украины ракеты, которые были бы способны преодолеть систему противоракетной и противовоздушной обороны в Крыму, развёрнутой Россией не против опереточных шутов, а против средств ракетного нападения США и НАТО? Смогут ли они хоть долететь до Крымского моста?

Эксперты, следящие за состоянием украинской армии, приводят такие цифры: из авиации в воздух могут быть подняты 13 бомбардировщиков Су-24М и Су-24МР, а также 20 – 23 единицы штурмовиков Су-25М1, Су-25, Су-25УБ, Су-25УБМ.

«Чистые» истребители в расчёт не идут: с их возможной бомбовой нагрузкой шансов разрушить Крымский мост нет. Доказано нижайшей эффективностью их действий против защитников Донбасса.

Что касается ракет, то тут у Украины имеется одна ракетная бригада – 19-я. Именно у неё на вооружении стоят комплексы «Точка-У». Эта бригада дислоцируется в Хмельницком и находится в непосредственном подчинении командования сухопутных войск.

В этой бригаде пять дивизионов (один учебный), что означает 20 пусковых установок. Количество имеющихся ракет неизвестно. Известно лишь, что в ходе карательной операции против Донбасса из 94 боеготовых ракет украинские войска выпустили около 60. При этом из 12 пусковых установок две покончили с собой самоподрывом – такая уж была боеготовность. В целом же в арсеналах на Украине хранилось до 300 ракет «Точка-У». Был ли арсенал пополнен, тоже неизвестно, но даже если исходить из цифры в 240 оставшихся, то угроза для Крымского моста всё же получается реальной. Если попадут.

Попадут ли?

Чисто формально в составе российской войсковой группировки в Крыму развёрнута 27-я смешанная авиадивизия из трёх авиаполков, как минимум, а также 31-я дивизия ПВО из двух полков, на вооружении которых стоят дивизионы С-300ПМ и С-400 «Триумф». Точных данных, как понятно, не даётся, но факт, что сами американские генералы относят Крым к «зоне блокированного доступа». То есть к такой, в которую не могут каким-либо образом вторгнуться никакие морские, воздушные и наземные силы. Вернее, вторгнуться они могут, но вот уцелеть – едва ли.

Что же до предельно устаревших украинских «Точек-У» ещё 1980-х годов выпуска, то у них и вовсе нет никаких шансов даже долететь до Керченского пролива. Как не будет никаких шансов уцелеть у государства Украина после подобной попытки открытой агрессии против России.

Так что все рассуждения украинских генералов, подобные высказанному Игорем Романенко, — не более чем брёх Моськи на слона. С чем мы их и поздравляем.

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