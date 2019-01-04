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Запад: во что Владимир Путин превратил Россию к 2019 году

Пятница, 04 Января 2019 14:14
Запад: во что Владимир Путин превратил Россию к 2019 году Фото из открытых источников

Как и российские либералы, западные кремленологи постоянно пытаются эксплуатировать тему "святых девяностых", идеализируя их и надеясь на короткую память россиян. Скажем, перед последними президентскими выборами в России немало статей в западной прессе было посвящено надеждам на то, что теперь на избирательные участки придет молодежь, которая уже не помнит нищеты двадцатилетней давности. Именно поэтому для данных "специалистов по России" стал шоком тот факт, что российская молодежь проявила себя прямо противоположно их ожиданиям. На Западе даже родили термин "путинейджеры", характеризуя настроения молодого поколения россиян.

 

На время статьи о том, как замечательно жилось в России девяностых на фоне "страшной" современности, иссякли. Но отойдя от шока, связанного с итогом выборов, аналитики вновь принялись убеждать себя в этом. К примеру, бывший португальский политик Бруно Масаэш, ныне переквалифицировавшийся в политэксперта по Евразии, рассказал о страшной "бедности, убогости и печали", которые охватили Россию в связи с тем, что "при Путине" упали "жизненные стандарты", которые теперь сравнимы с Румынией и Турцией.

 

При этом португалец, аргументируя свои выводы, привел показатели ВВП на душу населения этих стран, делая привычный для представителей его цеха "монтаж", то есть сравнивал их не с 90-ми, а с 1989 годом. А то ведь неудобно получится признавать, что после распада и развала во времена "святых девяностых" российская экономика и благосостояние граждан заметно укрепились.

 

Одна из чемпионок в области распространения мифов о России в западной прессе в последние годы — журналистка The Guardian Кэрол Кадволладер, занятая поиском "русского следа" в Брекзите. Ее заслуги были особо оценены несколькими журналистскими призами по итогам уходящего года.

 

Перед Новым годом Кадволладер решила отмахнуться от публичного призыва канала RT покопаться в скандальных документах, связанных с финансированием правительством Британии пропагандистского проекта Integrity Initiative. Вместо этого сотрудница The Guardian решила опубликовать свое фото во время посещения России в 1992 году, "до того, как поколение олигархов и политиков ограбило вас". Причем снимок сделан на фоне серого вокзала, серых угрюмых людей, "грачующих" таксистов (пережившие 90-е должны помнить этот термин). Зато сама Кэрол с ее спутницей выглядят счастливыми — Россия начала 90-х их вполне устраивала.

 

Значительная часть читателей (особенно российских) начали напоминать журналистке, насколько убогой была жизнь в тот период. Однако ее поддержал другой ее британский коллега. Колумнист The Times Оливер Камм вспомнил, что тоже был в 1992 году в России и никогда не забудет "народного энтузиазма в связи с падением автократии".

 

Интереснее всего, что "святые девяностые" на Западе чаще всего восхваляют те, кто давно уже не был в России, постоянно демонизируя ее нынешнюю жизнь в своих статьях. Для тех же, кто может сравнить уровень и качество жизни россиян лично, картина вырисовывается иная.

 

К примеру, на днях в шведской газете NSD появились дорожные заметки режиссера Гуниллы Брески, которая недавно в качестве главы жюри кинофестиваля Arctic Open побывала в Архангельске и сравнила свои впечатления с первым посещением этого города в 1995 году. Она вспомнила старый грязный отель, в который их поселили, ветхие трамваи, магазинчик, в котором можно было купить только матрешки и деревянные ложки. Теперь же, рассказывает шведка, их поселили в новый роскошный отель. Напротив него — огромный торговый центр, на фоне которого самые большие шведские моллы кажутся деревенскими магазинами.

 

"Я не верю своим глазам. Контраст слишком велик. Как мог этот город настолько измениться? — восторгается Брески. — Да, уже прошло 23 года с тех пор, как я побывала здесь впервые, за такое время все меняется, но чтобы настолько!"

 

Заканчивает свою статью Брески, испытывая стыд за западных журналистов и политиков, которые постоянно в своих статьях и дебатах сводят восприятие России и русских исключительно к образу врага, якобы угрожающего Швеции.

 

...Но шведский кинорежиссер журналистских призов, конечно, не получит.

 

Владимир Корнилов

 

Источник

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
Интернет и СМИ
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