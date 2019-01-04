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Америка извинилась перед Россией

Пятница, 04 Января 2019 12:09
Америка извинилась перед Россией Фото из открытых источников

Как известно одной из главных тем для новостей в последние годы является тема вездесущих русских хакеров. Если верить иностранным СМИ, следы деятельности наглецов прослеживаются буквально во всем. А в злобных делишках хакерам помогают еще и русские боты, которые буквально заваливают спамовыми сообщениями страницы ни в чем не повинных пользователей социальных сетей с Запада.

 

И, казалось бы, поддельные аккаунты вовсе не являются сверх новой технологией. А значит, работники спецслужб США могли давно подготовиться к подобному повороту событий. Но почему-то отнюдь не спешили готовиться. И, видимо, сейчас появилось объяснение столь ярко выраженной нерасторопности самых главных блюстителей справедливости в мире.

 

А дело вот в чем. Известный американский миллиардер и представитель Демократической партии США Рид Хоффман не так давно принес извинения за то, что в свое время финансировал организацию, главной задачей которой было создание одной тысячи фейковых аккаунтов в социальной сети Twitter. На просторах интернета те самые боты должны были проявить себя в полной мере, намекая на связь республиканцев с Россией.

 

Это заявление было опубликована в издании The Washington Post. Здесь парламентарий принес свои извинения, а заодно признался, что был абсолютно не в курсе, на какие такие неведомые цели шли его кровно заработанные миллионы. 

 

Очевидно, именно этим и славятся люди, заработавшие миллиарды «зеленых бумажек». Они вкладывают деньги в любое непонятное им предприятие, а потом удивленно хлопают глазами. Звучит более, чем достоверно. А главное – теперь уж точно никто не подумает, что против Дональда Трампа ведется полномасштабная политическая война, в которой все методы хороши.

 

Единственным открытым вопросом остается то, по какой же все-таки причине мистер Хоффман решил сделать столь неприятное для своего имиджа заявление. Очевидно, что по собственной инициативе провернуть это он вряд ли мог. Ведь признание в столь злостном нарушении прав американских граждан он вряд ли мог. А значит, некто Хоффмана к признанию подтолкнул. И здесь уж количество вариантов может быть неисчислимым.

 

Во-первых, можно предположить, что американские спецслужбы, наконец, отвлеклись от видеоигр (или чем они там занимаются, пока боты разгуливают на свободе) и решили все же заняться делом. Тогда вполне очевидно, что Хоффман попробовал сыграть на опережение, дабы предоставить обществу свое видение произошедшего. Такого, в котором политик вовсе не при чем и стал случайной жертвой.

 

Конечно же, важно помнить, что в последнее время и сам Дональд Трамп стал чувствовать себя более чем комфортно в президентском кресле. А значит, он и его команда также могли приложить некоторые усилия для того, чтобы в Хоффмане взыграло чувство справедливости. К тому же, не стоит отрицать и того факта, что американский лидер, наконец, подружился с местными спецслужбами, за что те предоставили ему ряд достаточно ценной информации. Как бы то ни было, представитель Демократической партии передал буквально все козыри в руки своих оппонентов.

 

Неясным же остается то, как к этой ситуации отнесется остальной мир. Как известно, одним из главных трендов текущего политического сезона является обвинение России во всех смертных грехах, среди которых также числится и распространение необходимой информации посредством фейковых аккаунтов в социальных сетях.

 

Логичным бы сейчас Западу полностью сменить методички и придумать какие-нибудь новые страшилки. Однако все же мы хорошо знаем насколько это затратное и кропотливое дело. Да и к тому же люди пока успешно воспринимают нынешние утверждения информационной войны.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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