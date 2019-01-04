А Путин опять победил...

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В опубликованном в последних числах декабря 2018 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отчете об уровне одобрения нашими гражданами деятельности основных общественных и государственных институтов страны нет ни слова о том, как россияне оценивают деятельность своего президента. Кое-кому это уже дало повод для злорадства: «Ага! Скрывают правду!» Уверен – ничего подобного. Поскольку данные опроса как раз самым убедительным образом свидетельствуют об одобрении жителями России того курса, который проводит Владимир Путин. А также – еще о некоторых крайне интересных моментах.

Наибольшей поддержкой и одобрением в глазах россиян пользуются Вооруженные Силы России. Оплот безопасности страны, ее гордость и силу в своей армии видят 86% граждан (при всего 6%, высказывающих негативную оценку). Более половины (57%) опрошенных высказались позитивно и о работе правоохранительных органов. Следовательно, «силовиков» наши соотечественники считают не «аппаратом подавления» или «опорой режима», а своими надежными защитниками. Есть и еще один позитивный момент – при таком, практически, поголовном «позитиве» относительно армии становится понятно, почему российских призывников военкомам не приходится отлавливать, устраивая на них настоящие облавы, подобно некоторым нашим особо воинственным соседям.

На втором месте по уровню доверия и поддержки за военными следует Русская Православная церковь. Несмотря на то, что православный мир сейчас переживает время особенно сильных потрясений, приведших его на грань нового, фактически, глобального раскола, в глазах россиян авторитет Церкви остается традиционно очень высоким – одобряют и поддерживают ее почти 69% принимавших участие в опросе. Так, что все усилия тех, кто, вот уже достаточно длительное время пытается бросить тень на Русское православие, пропали втуне. Киевско-стамбульский вариант в нашей стране точно не пройдет.

Несколько даже удивляет уровень одобрения гражданами России законодательной власти. Да, положительно в адрес работы Государственной Думы высказалось чуть более трети опрошенных. Но при этом количество позитивных оценок деятельности депутатского корпуса все-таки выросло (примерно на 4%), а негативных – снизилось. И это – несмотря на ту же пенсионную реформу, изрядно взбудоражившую общество, и, действительно, породившую в нем не только глухой ропот недовольства, но и вполне конкретные протестные настроения. А ведь какие надежды возлагали на «всенародный гнев» наши отечественные «оппозиционеры и их закордонные кураторы! Увы – данные ВЦИОМ могут их только горько разочаровать. Более 40% россиян, оценивая деятельность политических партий, высказались в адрес оппозиционеров исключительно негативно. На сегодня уровень их поддержки в обществе является самым низким среди всех политиков.

На этом фоне ужасно уморительно выглядит крысиная возня этих «народных печальников», никак не могущих решить – за какой бы это электорат в России им стоило «побороться»? На проходившем недавно в Вильнюсе «Форуме свободной России» этот вопрос обсуждался, между прочим, на полном серьезе и в качестве наиглавнейшего. Если кто запамятовал, данный «форум» – это такая тусовка профессиональных иуд, созданная в 2016 году переквалифицировавшимся из хорошего шахматиста в скверные политики Гарри Каспаровым. Там клоуны, возомнившие себя вершителями судеб нашей страны, могут вволю пораспускать перья перед себе подобными, а заодно – продемонстрировать «бурную деятельность» тем, на чьи гранты существуют.

Так вот – все эти «оппоненты Кремля» и «ниспровергатели Путина» с очень умными минами решали в Вильнюсе – как быть? Взять сперва в России власть, а уж потом «решать, что с ней делать»? (Честное слово – именно так и говорили!) Или, все-таки сначала «составить дорожную карту» - очевидно, того, как уж до основания развалить державу... А заодно – определиться: с «правым» электоратом иметь дело, подбивая его на «майдан» в Москве, или же все-таки с «левым»? Дискуссии были очень жаркими. Звучали обвинения в оппортунизме, релятивизме, либертарианстве и чем-то еще. Впрочем, возможно, просто матерились...

Иметь дело этой гоп-компании лучше всего было бы с психиатрами. И агитацию собственную вести в стенах соответствующего медучреждения. Поскольку только безумец может не видеть – Путин опять победил. Для доказательства этого достаточно привести еще парочку позиций из данных ВЦИОМ. Начиная с 2014 года поддержка россиянами действий нашей армии выросла на 17%, а правоохранительных органов – на 8%! Надо еще объяснять, куда люди пошлют вас, стенающих о «прекращении вмешательства в дела Украины» и «уходе из Сирии»? Вы можете сколько угодно ныть о «тоталитарной, угнетенной и задавленной стране», о «полицейском государстве» - ваша беда и счастье России в том, что ее граждане так не считают. А, следовательно, шансы любой пытающейся «свалить режим» «оппозиционной» шайки равняются полному нолю. По крайней мере – сегодня.

Британская Times может сколько угодно уверять, что «россияне устают от своего лидера и его внешнеполитических авантюр», которыми «Путин лишь отвлекает внимание общественности от глубокого социального кризиса, который станет для него основной проблемой в 2019 году, так как он подрывает его авторитет». Из Лондона, ясен день, это виднее... Как и то, что «около 55% россиян считают его виновным в том, что стоимость жизни повышается. 30% говорят, что готовы выйти на демонстрации протеста». Можете и дальше мечтать. Вот только, как говорят хорошие ревизоры – «циферки у вас не сходятся».

Все дело в том, что вопрос об оценке деятельности лично Путина выглядел бы в исследовании попросту глупо. Главная победа остается за ним в любом случае – Россия сегодня поддерживает тот курс, ту государственную политику и общественные ценности, которые с полным основанием можно назвать именно путинскими. А личные характеристики пусть ему родные дают.

Александр Неукропный специально для Planet Today