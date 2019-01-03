Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США

В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказал команде запомнить: Китай, Китай, Китай.
Так процитировал Military.com слова, сказанные новым главой Пентагона своей команде на совещании.
Ну, то есть первых целей три:
1. Китай
2. Китай
3. Китай
А где Россия?
В Стратегии национальной обороны, утвержденной при уволенном Джеймсе Мэттисе, Россия есть. Вместе с Китаем. Но это не приоритет, потому что приоритетом является Китай.
И.о. министра (главы Пентагона) Патрик Шанахан еще должен быть утвержден Сенатом. А там ему наверняка напомнят про Россию.
Тем не менее, слова при утверждении – это одно, а слова, сказанные своей команде, которые служат руководством к действию - это совсем другое.
Возможно, Трамп действительно готов свести текущее военное участие США в различных конфликтах к минимуму. Он ведь и из Афганистана готов уйти, если не полностью, то наполовину. Это не говоря уже о Сирии, из которой он уже выводит американскую армию.
Тогда идеи можно понять приблизительно так. Участие в военных конфликтах свести к минимуму, закончить эту историю, начатую Бушами. Новых не начинать.
С Россией в горячих точках не бодаться – себе дороже, а очевидной выгоды нет. В том смысле, что у России настолько слабая экономика, что в длительной перспективе она серьезно противостоять США не сможет. А на коротком отрезке исторического времени она США не угрожает, потому что всего лишь опасается и защищается.
Борьба за мировое лидерство будет идти не между США и Россией, а между США и Китаем. Вот этим и надо заниматься, готовиться, давить подрастающего конкурента. Возможно, стараясь не допустить военно-политического союза Китая и России.
Но для того, чтобы не допустить этого союза, не стоит заходить в конфронтации с Россией слишком далеко. Значит, тем более не следует враждовать с Россией в тех нескольких горячих точках, которые она видит объектом своих жизненных интересов. Ну, чтобы не подталкивать ее к Китаю. Тем более, что для США ни Сирия, ни даже Украина не являются принципиальными позициями, ради которых можно пожертвовать всем.
Может быть, именно так думают Трамп и новый глава Пентагона Патрик Шанахан. Тогда у России есть надежда выскользнуть. Может быть, даже хорошо, что Россия пока выглядит экономически маленькой. Такой президент, как Трамп, может ее упустить из виду, сосредоточившись на более очевидной цели.
Валерий Савельев
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