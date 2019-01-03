Четверг 03 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США
﻿

Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США

Четверг, 03 Января 2019 09:59
Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США Фото из открытых источников

В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказал команде запомнить: Китай, Китай, Китай.

 

Так процитировал Military.com слова, сказанные новым главой Пентагона своей команде на совещании.

 

Ну, то есть первых целей три:

1. Китай

2. Китай

3. Китай

 

А где Россия?

 

В Стратегии национальной обороны, утвержденной при уволенном Джеймсе Мэттисе, Россия есть. Вместе с Китаем. Но это не приоритет, потому что приоритетом является Китай.

 

И.о. министра (главы Пентагона) Патрик Шанахан еще должен быть утвержден Сенатом. А там ему наверняка напомнят про Россию.

 

Тем не менее, слова при утверждении – это одно, а слова, сказанные своей команде, которые служат руководством к действию - это совсем другое.

 

Возможно, Трамп действительно готов свести текущее военное участие США в различных конфликтах к минимуму. Он ведь и из Афганистана готов уйти, если не полностью, то наполовину. Это не говоря уже о Сирии, из которой он уже выводит американскую армию.

 

Тогда идеи можно понять приблизительно так. Участие в военных конфликтах свести к минимуму, закончить эту историю, начатую Бушами. Новых не начинать.

 

С Россией в горячих точках не бодаться – себе дороже, а очевидной выгоды нет. В том смысле, что у России настолько слабая экономика, что в длительной перспективе она серьезно противостоять США не сможет. А на коротком отрезке исторического времени она США не угрожает, потому что всего лишь опасается и защищается.

 

Борьба за мировое лидерство будет идти не между США и Россией, а между США и Китаем. Вот этим и надо заниматься, готовиться, давить подрастающего конкурента. Возможно, стараясь не допустить военно-политического союза Китая и России.

 

Но для того, чтобы не допустить этого союза, не стоит заходить в конфронтации с Россией слишком далеко. Значит, тем более не следует враждовать с Россией в тех нескольких горячих точках, которые она видит объектом своих жизненных интересов. Ну, чтобы не подталкивать ее к Китаю. Тем более, что для США ни Сирия, ни даже Украина не являются принципиальными позициями, ради которых можно пожертвовать всем.

 

Может быть, именно так думают Трамп и новый глава Пентагона Патрик Шанахан. Тогда у России есть надежда выскользнуть. Может быть, даже хорошо, что Россия пока выглядит экономически маленькой. Такой президент, как Трамп, может ее упустить из виду, сосредоточившись на более очевидной цели.

 

Валерий Савельев

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости Пентагон
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске, им удалось извлечь из под руин еще одно тело, число жертв трагедии возросло до 37. Известно, что тела 22 погибших удалось…
В первый день Нового года скончался Крис Кельми В первый день Нового года скончался Крис Кельми Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. "Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник…
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, Лента.ру. На борту находится луноход,…
Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Соответствующее выступление за несколько минут до Нового года вышло в эфире телеканала «1+1». Со своей стороны отмечу, если уж…
Читайте также
Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России А что они ждали? Трамп, что думал, что он ни причем окажется! Что раз он не сам антироссийские санкции придумывает и прочую русофобскую политику проводит, а только подписывается под этим,…
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США? Как известно, серьезную долю бюджета Соединенных Штатов Америки составляет военный бюджет. При помощи невероятного количества денег здешнее руководство старается вооружить свою армию максимально современным вооружением. И, как мы привыкли слышать…
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу же начали ответственно заявлять: новый американский лидер будет действовать исключительно в интересах Москвы. Позже, после…
Тема дня
Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США

В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказ...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не понимаю, зачем они возвращаются.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
"Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки "Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки
Материалы по теме
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.