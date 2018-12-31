Кого успел обидеть Дональд Трамп за 2018 год?

Фото из открытых источников

За недолгое время своей деятельности на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп запомнился всем только в качестве человека, привыкшего принимать хаотичные решения, логику в которых, наверное, уже никто и не ищет. Современный лидер США успел поссориться даже с теми, кто свято поддерживал американцев во всех их начинаниях. Подводя итоги года, не лишним было бы вспомнить всех, кто впал в немилость Дональду Трампу.

И начать этот список хотелось бы с самого громкого «дела» Трампа. А именно – со ссоры с европейскими партнерами. Только получив в свое распоряжение США, президент сразу же начал намекать на то, что Европа слишком мало платит за собственную безопасность и отметил, что не лишним было бы поднять уровень доходной графы в бюджете НАТО. Но что-то пошло не так.

Европейцы отказались платить больше, что в дальнейшем переросло еще и в накаленность на торговом уровне. Были введены пошлины на сталь и алюминий, а лидер США заговорил о подозрительном сотрудничестве стран ЕС с Россией, что в дальнейшем может привести к серьезным проблемам для Старого Света. Итогом же стала ситуация, когда буквально все лидеры Евросоюза начали с подозрением относиться к своему заокеанскому коллеге.

Однако Трампа это вовсе не смутило, и он решил продолжить свое дело. Итогом этого, уже в конце 2018 года, стало желание американского президента вывести свои войска из Сирии. Такое решение немало удивило не только иностранных партнеров. Оно повергло в шок даже отдельных представителей американского правительства. То, как этот шаг восприняли сирийские курды и вовсе трудно представить. Ведь, по сути, они оказались в окружении, где с одной стороны их давят правительственные войска, а с другой – террористы из ИГ.

В качестве дополнительного «бонуса» для своих партнеров, Дональд Трамп решил сократить помощь Пакистану. Сначала здешние борцы с Талибаном не досчитались 500 млн долларов, а позже на их счетах не оказалось еще 300 млн. Как можно догадаться, потеря практически миллиарда долларов вряд ли положительно скажется на отношениях США и Пакистана. А это, стоит напомнить, один из ближайших союзников американцев в регионе. Но Трампу это абсолютно неинтересно.

Куда важнее для него бизнес. А сейчас им является корпорация, занимающая почти 2% суши нашей планеты. Потому и вызовы перед Трампом стоят подобных же масштабов. А именно – Китай, который, по мнению американского президента, ведет нечестную торговую игру: ворует американские технологии и субсидирует собственную торговлю.

В общем, по навязанной Трампом мысли, Китай является абсолютно нечестным оппонентом. А потому вести борьбу с ним нужно также нечестно. Именно поэтому не так давно в Канаде был внезапно арестован Мэн Ваньчжоу, финансовый директор всемирно известной компании Huawei. И если на предыдущие попытки давления китайские руководители реагировали довольно сдержано, то подобный шаг привел к зеркальной реакции с их стороны.

Здесь были арестованы три канадских гражданина. Правда Соединенные Штаты, как всегда, оказались ни при чем. Ну а на данный момент ситуация между США и Китаем находится в подвешенном состоянии. Противники примеряются друг к другу и ожидают нового удара друг от друга. Можно сказать, что конфликт сейчас находится в замороженной стадии.

Вывод из этого можно сделать только один: 2018 год для Дональда Трампа стал весьма продуктивным. Он успел перессориться со всеми, кого только встретил на своем политическом пути. При этом стоит ожидать, что 2019 год станет абсолютной противоположностью текущему. Ведь столь весомое количество разорванных отношений говорит о том, что Трамп намеревается полностью обнулить геополитические приоритеты. И следующей стадией этого процесса является создание новых соглашений. Получится ли ему навязать свои условия? Это мы узнаем уже в прошлом году.