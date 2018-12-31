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Величайший национальный позор Америки

Понедельник, 31 Декабря 2018 09:16
Величайший национальный позор Америки Фото из открытых источников

Простому русскому человеку сложно понять американцев.

 

Взять хотя бы наши дни.

 

 

Америка сейчас процветает. Её экономика находится в неплохой форме и, по некоторым признакам, готовится побить рекорд самого длинного бескризисного периода. Фондовый рынок даже после недавней коррекции не слишком далеко ушёл вниз от исторических максимумов, достигнутых уже при нынешнем главе Белого дома.

 

Уровень безработицы находится на минимальных значениях за всю историю, и это не манипуляция статистикой, а реальность. Казалось бы, живи да радуйся!

 

Но – нет.

 

Современная нам Америка тяжело страдает от величайшего национального позора.

 

 

 

Да-да, именно 45-й президент США Дональд Трамп, по мнению многих и многих американцев – сегодняшний национальный позор Америки.

 

Потому что он – не ставленник политических элит Вашингтона, не связанный с ними ни годами карьеры в политике, ни родственными узами, ни клиентскими обязательствами. Потому что при нём американская экономика продолжает поступательный рост – вместо того, чтобы свалиться в циклический кризис после ухода Барака Обамы из Белого дома. Да и ещё по сотне самых разных причин, главная из которых заключается в том, что, будучи несистемным кандидатом, свой мандат он получил де-факто, из рук избирателей (хотя и при партийной поддержке), вопреки всем хитрым политическим раскладам.

 

Простому русскому человеку всё это невдомёк. Он не понимает, как это можно политикам, прессе, прокурорам и т.п. так откровенно гнобить кандидата, облечённого на 4 года доверием электората. Тем более, когда многие плоды его трудов в президентском кресле идут во благо Америке. Хотя и вразрез с интересами адептов глобализации.

 

А потом простой русский человек оглядывается на свою страну. На экономику, дышащую на ладан и всё более отстающую от остального мира. На низкие зарплаты, скудные пенсии, растущие цены, увеличенные налоги, повышенный пенсионный возраст… 

 

Смотрит – и преисполнится чувством гордости за Россию, которую теперь все наконец-то начали бояться-значит-уважать. За её несменяемого президента, который вернул простым людям это забытое со времён СССР сладкое чувство. За обретение смысла жизни, ради которого можно терпеть традиционную нищету и материальную скудость своего никчёмного существования.

 

И если верно, что все люди на Земле произошли от обезьян, то выходит, русские и американцы произошли от совершенно разных обезьян?

 

А.Нальгин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США Трамп
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