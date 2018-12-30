Похоже, завершая оформление победы в Сирии, РФ переходит теперь в наступление "на ближних фронтах"

Ну что, не знаю, как у вас, а у меня, как наивного наблюдателя, складывается впечатление, что после того, как военные действия в Сирии перешли для РФ в развершающую стадию договорного закрепления ею победы, одержанной в сирийской войне, Россия постепенно начинает переходить в наступление, так сказать, "на ближних геополитических фронтах".
Смотрите сами:
25 декабря РФ расширяет санкционный список против украинских физических лиц и организаций по принципу, я бы сказал: "кто не с нами -- тот против нас"
28 декабря РПЦ вводит свои экзархаты на территории, по сути, всей Западной Европы и всей Юго-Восточной Азии + Кореи
Одновременно начинаются жесткие действия в отношении Беларуси на предмет подконтрольности того, что через нее проходит в РФ и из РФ, -- российскому руководству (ссылки не будет, но такое у меня впечатление от того, что попадалось в ленте)
И вот сегодня -- 29 декабря 2018 года -- РФ наносит нынешнему украинскому бизнес-политсообществу "удар под дых", введя запрет на импорт в Россию длинного списка традиционных для экспорта в РФ украинских товаров
Причем, вот же удивительная синхронность действий
Для того, чтобы ввести такие "ответные санкции" был нужен предлог, и этот предлог любезно предоставила РФ... Украина (!)
Цитирую официальный источник информации, выделяя некоторые места:
«Правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу российских товаров
Теперь запрещен импорт из России "кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина"
Кабинет министров Украины расширил список товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Соответствующее решение правительство приняло в четверг на заседании.
Как уточнили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли, запрещен импорт из России "кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина".
Украинское правительство 18 декабря продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов»
Источник информации: https://tass.ru/ekonomika/5958504
Просто пугающий для РФ список, не правда ли (?)
Но он действовал уже давно, а вот теперь его вдруг взяли и расширили на "кукурузный крахмал, глюкозу и сироп из глюкозы..."
Вслед за чем и последовал от РФ, я бы предположил, довольно-таки убойный ответ
Цитирую, выделяя некоторые места:
«Украинские товары запрещенные к ввозу на территорию РФ
Опубликован санкционный список в котором указан перечень украинских товаров запрещенных к ввозу на территорию РФ в рамках принятого пакета санкций против Украины.
Список получился весьма обширным и проблемы у ряда отраслей укранской экономики, ориентированных на экспорт в Россию, теперь гарантированы:
Проверить, что всё соответствует, можно на официальном правительственном сайте РФ: http://static.government.ru/media/files/0Co2s7zyjZX1o39jcSuzUca947G2wGdY.pdf
Иными словами, если базовым экспортом РФ на территорию Украины является экспорт того, от чего Украины НЕ в состоянии отказаться: нефть и нефтепродукты, газ, уголь, топливо для АЭС... -- т.е. базовая основа для любого хозяйства. И этот импорт из РФ на территорию Украины, рискну предположить с почти стопроцентной вероятностью, вполне сохранится...
То Украина теперь теряет возможность экспортировать в РФ такие свои основные экспортные продукты, как пшеница и продцкция сельского хозяйства с высокой степенью переработки (и соответственно -- добавленной стоимостью), спиртные напитки, едва ли на вся продукция остатков машиностроения и значительная часть электрики...
Причем, подгадано это... аккурат к официальному старту предвыборной президентской кампании -- в качестве "новогоднего подарка" после предыдущего "новорождественского" -- расширения санкционного списка от 25 декабря 2018 года
В общем, не знаю, как у вас, а у меня, как наивного дилетанта наблюдателя, складывается впечатление, что, перейдя к завершающей стадии своей сирийской геополитической кампании, РФ одновременно начинает геополитическую кампанию теперь уже "на ближних фронтах": на территории Беларуси, Молдовы и Украины...
Ибо, рискну предположить, успеют сказаться эти новые торговые ограничения на ситуации в украинской хозяйственной и соответственно -- социальной жизни до осенних выборов в украинский парламент
А может быть, даже и до президентских
Впрочем, определять ход дальнейших событий будет как всегда одна только Госпожа Практика
Так что, надеюсь, будет возможность проследить: ошибаюсь я сейчас или нет (?)
Подождем дальнейшего хода событий...
Ну что, не знаю, как у вас, а у меня, как наивного наблюдателя, складывается впечатление, что после ...
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