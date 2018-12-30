Похоже, завершая оформление победы в Сирии, РФ переходит теперь в наступление "на ближних фронтах"

Фото из открытых источников

Ну что, не знаю, как у вас, а у меня, как наивного наблюдателя, складывается впечатление, что после того, как военные действия в Сирии перешли для РФ в развершающую стадию договорного закрепления ею победы, одержанной в сирийской войне, Россия постепенно начинает переходить в наступление, так сказать, "на ближних геополитических фронтах".

Смотрите сами:

25 декабря РФ расширяет санкционный список против украинских физических лиц и организаций по принципу, я бы сказал: "кто не с нами -- тот против нас"

28 декабря РПЦ вводит свои экзархаты на территории, по сути, всей Западной Европы и всей Юго-Восточной Азии + Кореи

Одновременно начинаются жесткие действия в отношении Беларуси на предмет подконтрольности того, что через нее проходит в РФ и из РФ, -- российскому руководству (ссылки не будет, но такое у меня впечатление от того, что попадалось в ленте)

И вот сегодня -- 29 декабря 2018 года -- РФ наносит нынешнему украинскому бизнес-политсообществу "удар под дых", введя запрет на импорт в Россию длинного списка традиционных для экспорта в РФ украинских товаров

Причем, вот же удивительная синхронность действий

Для того, чтобы ввести такие "ответные санкции" был нужен предлог, и этот предлог любезно предоставила РФ... Украина (!)

Цитирую официальный источник информации, выделяя некоторые места:

«Правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу российских товаров

Теперь запрещен импорт из России "кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина"

Кабинет министров Украины расширил список товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Соответствующее решение правительство приняло в четверг на заседании.

Как уточнили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли, запрещен импорт из России "кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина".

Украинское правительство 18 декабря продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов»

Источник информации: https://tass.ru/ekonomika/5958504

Просто пугающий для РФ список, не правда ли (?)

Но он действовал уже давно, а вот теперь его вдруг взяли и расширили на "кукурузный крахмал, глюкозу и сироп из глюкозы..."

Вслед за чем и последовал от РФ, я бы предположил, довольно-таки убойный ответ

Цитирую, выделяя некоторые места:

«Украинские товары запрещенные к ввозу на территорию РФ

Опубликован санкционный список в котором указан перечень украинских товаров запрещенных к ввозу на территорию РФ в рамках принятого пакета санкций против Украины.

Список получился весьма обширным и проблемы у ряда отраслей укранской экономики, ориентированных на экспорт в Россию, теперь гарантированы:

Пшеница и меслин Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ Пиво солодовое Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки Галька, гравий, щебень Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень прочий, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта Валуны, термически обработанные или необработанные; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 (за исключением из мрамора) или 2516, термически обработанные или необработанные Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) Грелки и грелки комбинированные Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон Настенные покрытия из текстильных материалов Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды (за исключением котлов паровых и котлов перегретой воды для судового оборудования и их частей) Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин) Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) Турбины газовые мощностью более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) Части насосов жидкостных Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока Машины и механизмы для приготовления кормов для животных Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах Оборудование для производства хлебобулочных изделий Оборудование для сахарной промышленности Машины для смешивания минеральных веществ с битумом Валы трансмиссионные прочие Коробки передач прочие Вариаторы скорости прочие Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА Провода обмоточные медные Провода обмоточные прочие Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие (за исключением: используемые в телекоммуникации, на напр. не более 80 В; для гражданских воздушных судов; для промышленной сборки моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов; для производства авиационных двигателей) Проводники электрические на напряжение более 1000 В (за исключением проводников электрических на напряжение более 1000 В для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов) Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала»

Проверить, что всё соответствует, можно на официальном правительственном сайте РФ: http://static.government.ru/media/files/0Co2s7zyjZX1o39jcSuzUca947G2wGdY.pdf

Иными словами, если базовым экспортом РФ на территорию Украины является экспорт того, от чего Украины НЕ в состоянии отказаться: нефть и нефтепродукты, газ, уголь, топливо для АЭС... -- т.е. базовая основа для любого хозяйства. И этот импорт из РФ на территорию Украины, рискну предположить с почти стопроцентной вероятностью, вполне сохранится...

То Украина теперь теряет возможность экспортировать в РФ такие свои основные экспортные продукты, как пшеница и продцкция сельского хозяйства с высокой степенью переработки (и соответственно -- добавленной стоимостью), спиртные напитки, едва ли на вся продукция остатков машиностроения и значительная часть электрики...

Причем, подгадано это... аккурат к официальному старту предвыборной президентской кампании -- в качестве "новогоднего подарка" после предыдущего "новорождественского" -- расширения санкционного списка от 25 декабря 2018 года

В общем, не знаю, как у вас, а у меня, как наивного дилетанта наблюдателя, складывается впечатление, что, перейдя к завершающей стадии своей сирийской геополитической кампании, РФ одновременно начинает геополитическую кампанию теперь уже "на ближних фронтах": на территории Беларуси, Молдовы и Украины...

Ибо, рискну предположить, успеют сказаться эти новые торговые ограничения на ситуации в украинской хозяйственной и соответственно -- социальной жизни до осенних выборов в украинский парламент

А может быть, даже и до президентских

Впрочем, определять ход дальнейших событий будет как всегда одна только Госпожа Практика

Так что, надеюсь, будет возможность проследить: ошибаюсь я сейчас или нет (?)

Подождем дальнейшего хода событий...

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