Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира

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Несколько лет назад в мире широко обсуждали грандиозный проект — Никарагуанский канал, он же "Великий трансокеанский канал Никарагуа". Этот канал, проходящий через территорию бедной латиноамериканской страны и соединяющий Тихий океан с Атлантическим, мог бы стать альтернативой легендарному Панамскому каналу. Никарагуанский канал должен был стать более удобной и объемной транспортной артерией, а заодно — изменить геополитическую картину мира. В никарагуанском канале были (или продолжают быть?) заинтересованы Россия, Китай, Куба, Венесуэла и собственно Никарагуа. В качестве противников: США, Западная Европа, Панама, не заинтересованные в изменении статуса-кво, а также экологи и некоторые политики из Никарагуа. Канал должны были построить к концу 2019 года, но всё заглохло (временно ли?).

Сначала немного истории. Еще в XVI веке испанский король Карл V наметил исследование перешейка на территории Никарагуа с целью соединения двух океанов. Конкистадоры обратили внимание, в Никарагуа на пути между двумя океанами находится озеро Никарагуа, что позволяет провести два канала: между озером и Тихим океаном и между озером и Атлантическим океаном. В 1795 году предлагалось перерезать перешеек каналом через озеро Никарагуа и реку Сан-Хуан. Но дальше планов и топографических исследований дело не шло. В XIX веке соорудить канал пытались американцы — было немало попыток, но все они потерпели крах из-за нехватки капитала и недостаточной заинтересованности правительства США в этом проекте.

Пока суть да дело, был построен Панамский канал, в то время полноценно решивший логистическую проблему короткого пути из Атлантики в Тихий океан. Идею Никарагуанского канала задвинули подальше.

Проект получил новую жизнь уже в наше время — по нескольким причинам.

В 2007 году к власти в Никарагуа пришел Даниэль Ортега. Он известен тем, что был лидером знаменитой Сандинистской революции 1979 года, когда Сандинистский фронт национального освобождения, названный так в честь революционера Аугусто Сезара Сандино, свергнул диктаторский режим семьи Сомоса. Никарагуа тогда попала под протекторат СССР. Поскольку в Никарагуа промышленность была слабо развита, к тому же действовало эмбарго на импорт от 1985 года, советские люди помогали никарагуанцам чем могли: от старых школьных принадлежностей до списанной техники. Ортега президентствовал с 1985 по 1990 годы, потом страна отошла от социалистической модели экономики, в Никарагуа пришли к многопартийной политической системе. Вернувшись на пост президента в 2007, Ортега вновь решил поиметь каких-нибудь ништяков от далекой России — на этот раз по-крупному. Тут и пригодилась старая идея Никарагуанского канала. Поскольку у Никарагуа нет ни денег, ни специалистов, канал должны были построить на деньги Китая под "крышей" России.

Зачем это надо Никарагуа — понятно. Деньги от пользования канала пополняли бы бюджет страны. Панама получает нехилый процент за то, что волею судьбы удачно расположилась географически, а люди со стороны немного "порыли" ее территорию. Учитывая, что конкурентов в этом плане нет, Панама чувствует себя очень уверенно. Хотя исторически этот канал во многом контролировали (в какой-то мере и продолжают контролировать) США.

Дело, однако, в том, что канал объективно перегружен и не может пропустить все желающие суда. Пропускная способность канала составляет до 50 судов в сутки, но этого в нынешних условиях мало. Альтернатива бы очень пригодилась, но в качестве реальных территорий для обустройства нового канала можно рассматривать только Коста-Рику и как раз Никарагуа. Коста-Рика отпадает из-за гористой местности, остается только Никарагуа. Хотя перешеек Никарагуанского канала гораздо шире, чем Панамский, но зато на нем совсем нет крутых гор, и, кроме того, здесь можно воспользоваться большим озером и судоходными реками.

И тут мы переходим к другим заинтересованным участникам: Китаю и России.

Россия в эпоху правления Путина постоянно предпринимает усилия по возвращению своего влияния в разных регионах мира, в том числе и в Латинской Америки. Помио традиционной Кубы, в качестве своих союзников Россия усматривает Венесуэлу и Никарагуа. С 2007 года, когда президентом Никарагуа вновь стал Даниэль Ортега, эта страна получила от России более $151 млн. В течение этого времени Москва отправляла в Никарагуа различные товары, начиная с пшеницы и заканчивая старыми автобусами — прямо как в советские времена. Также Ортега дал добро на размещение в стране около 400 иностранных военных, большая часть из которых — россияне. Кроме того, Россия поставляет в Никарагуа танки Т-72, самолеты Як-130, вертолеты Ми-17, броневики "Тигр".

Для Москвы возможное строительство канала — очевидная геополитическая выгода и возможность ослабить гегемонию США в регионе. Есть и экономическая выгода, поскольку канал под протекторатом России облегчит для процессы внешней торговли с теми странами Латинской Америки, которые имеют выход к Атлантическому океану, но не имеют выхода к Тихому. Да и вообще, это будет очередной мегапроект Путина навроде Крымского моста.

Почти по тем же причинам в проекте заинтересован и Китай, ищущий новые пути для сбыта своих товаров и воюющий в торговой плоскости с США.

По изначальной задумке властей Никарагуа, канал должны были строить российские и китайские инвесторы — канал бы отдали в концессию. Проект длиной в 278 километров (в том числе — 105 км по водам озера Никарагуа). оценивали в $40-50 миллиардов. В результате проведенного в 2013 году тендера, основным инвестором стал китайский миллиардер Ван Цзин. Была создана отдельная инвестиционная компания HK Nicaragua Canal Development Group, офис которой расположился в Гонконге.

Работы начались в 2016 году, но быстро прекратились. Оказалось, что компания и сам миллиардер разорились, погорев на инвестициях в телекоммуникационные технологии. Проект по строительству канала приостановили, а китайские власти заявили, что это была частная инициатива отдельно взятого инвестора, поэтому все претензии к нему. Неизвестно, планируется ли в Китае что-то решать по поводу этого проекта на государственном уровне — пока таких новостей нет. Да и Китай не так давно за свой счет углубил Панамский канал и установил дипломатические отношения с Панамой. Так что, может, в сторону Никарагуа Китай по ка не смотрит.

К тому же в Никарагуа очень активна оппозиция, считающая (наверняка небезосновательно), что канал нанесет вред экосистеме озера Никарагуа. На улицы даже выходили толпы протестующих. Но вряд ли власти Никарагуа откажутся от проекта, если Россия всё же решится занять место Китая и инвестировать в строительство канала. Что касается России, сейчас у нее появились реальные шансы занять место китайских инвесторов. Пока Панама устанавливала дипломатические отношения с Китаем, Никарагуа признало законным присоединение к России Крыма. Учитывая любовь Владимира Путина к деятельности за рубежом и масштабным строительным проектам, реализация Никарагуанского канала не выглядит такой уж нереалистичной идеей. Не прямо сейчас, но спустя какое-то время. Вполне может быть, что и на пару с Китаем.

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