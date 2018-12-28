России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?

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Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу же начали ответственно заявлять: новый американский лидер будет действовать исключительно в интересах Москвы. Позже, после очередного ряда санкций, такие предположения поутихли, и все принялись заявлять совершенно обратное. Но, как показывает практика, Дональд Трамп живет исключительно в поле своих интересов. А все, что в них не входит, он попросту не замечает.

Ярким тому примером является современная внешняя политика Соединенных Штатов. На первых порах своего правления Дональд Трамп попробовал найти для себя интерес в этих процессах. Но, видимо, ничего стоящего он там не отыскал. Единственный вывод, пришедший в голову президенту Соединенных Штатов, судя по всему, заключался в том, что государство тратит огромные деньги на создание напряженности в других странах вместо того, чтобы развивать собственное экономическое превосходство над другими оппонентами.

Именно поэтому мы можем наблюдать за тем, как Трамп пошагово идет к тому, чтобы ограничить траты государства на те или иные конфликты, а вырученные деньги пустить в иное более продуктивное русло. Явным тому примером стало заявление американского лидера о выводе военных подразделений США из Сирии. Практически сразу после этого в отставку подал глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис.

Конечно же, теперь политические эксперты вновь могут запеть песню о том, что Дональд Трамп исполняет волю Кремля. Ведь теперь основными участниками политической и военной борьбы в Сирии стали Россия, Турция и Иран. В то же самое время, партнеры американцев по коалиции остались не у дел. Ну а это абсолютно не совпадает с поставленными США перед собой стратегическими задачами.

Сюда же приписывают происходящие сейчас в Украине процессы, где местному президенту Петру Порошенко не позволили продлить военное положение. Вместе с тем, если исходить из теории, что инцидент в Керченском проливе не самодеятельность Киева, а желание представителей Вашингтона, вторую шаг к активизации противостояния пока не был сделан. А значит, как считают отдельные политологи, можно считать, что и свою деятельность в Украине США собирается свернуть. И, конечно же, это также на руку России.

Но, скорее всего, все дело в том, что Трамп отдает предпочтение экономическим, а не военным проектам. Из-за чего ни Сирия, ни обнищавшая Украина у него теперь интереса не вызывают. К тому же, он сам недавно заявил, что в Сирии американские войска оставались только по причине борьбы с ИГ, а политические распри американцы готовы оставить на рассмотрение здешним жителям.

Очевидно, что не все так просто и вовсе не борьба с террористами держала США там. Скорее, призраки предыдущего правительства, которые и затеяли конфликт в Сирии. Да и народ государства нужно было как-то подвести к тому, что Соединенные Штаты собираются покинуть эти территории. Конечно же, не просто так, а потому что поставленная задача была выполнена в полной мере, и герои возвращаются домой. А победа над злобными террористами – чем не веская причина?

Подводя итоги, стоит отметить, что сказанное выше также является лишь предположением. На самом же деле, внутри руководства США явно происходят процессы, о которых узнать нам не дано. А потому приходится строить догадки лишь из той информации, которая находится на поверхности. Ясно лишь одно. Теория о том, что Дональд Трамп начнет чувствовать себя гораздо легче после выборов в Конгресс оказалась верной. Ведь сейчас мы можем наблюдать смену направления, как внешней, так и внутренней политики США. А это происходит не просто так.