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"Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки

Пятница, 28 Декабря 2018 11:04
&quot;Северный поток-2&quot;: риск начинает генерировать реальные убытки Фото из открытых источников

Живущий в Швеции Леонид Панкратов (он не скрывает своего имени, поскольку в профиле дает ссылку на личный Фейсбук-аккаунт), на мой взгляд, написал весьма познавательно, со знанием деталей. Публикую пост без сокращений (позволил себе лишь техническое редактирование). 

 

Пока линия горячая, Павел, напишу Вам, да и всем, кому это может быть интересно, некоторую инфо, которая почему-то стабильно не попадает в Ваши посты о «Северном потоке – 2».

 

Итак, главное: разрешений на строительство «Северного потока – 2» нет. Строительство «Северного потока – 2» с германской стороны остановилось. По факту инвестиция в 9 млрд долларов (возможно и больше) на данный момент не имеет под собой документального основания для всего протяжения проекта. Есть абсолютно ненулевая фактическая вероятность, что СП-2 вообще никогда не будет построен. 

 

Внимание! Я лично, думаю, что до этого дело не дойдет, но факты говорят о том, что вариант с тем, что СП-2 на данный момент не вполне реален, так как всех надлежащих документов у СП-2 нет.

 

Далее. Трубопрокладчик Audacia, работавший с немецкой стороны и находившийся в конце ноября на adler grund, там и проторчал большую часть декабря, так и не получив разрешения от Дании. Чтобы было понятно, согласно открытой проектной документации «Северного потока – 2», находящейся в свободном доступе, adler grund — это последняя точка СП-2 до датской экономической зоны, последняя с немецкой стороны.

 

Но более того, трубоукладчик Audacia был отправлен... назад(!). Как могут убедиться все, хоть немного знакомые с темой судоходства на Балтике и в Северном море, Audacia сейчас спокойно пришвартована в Роттердаме, время прибытия 06:25 (по центрально европейскому времени).

 

Итого: если ранее проблема отсутствия разрешений у СП-2 это был лишь риск, то сейчас этот самый риск начинает генерировать реальные убытки. Все больше и больше становится очевидно, что в СП-2 и Газпроме решили провернуть крайне рискованную многомиллиардную тему. А если вдруг останется пустая труба, то что тогда?

 

Как человек, непосредственно общавшийся с людьми ответственными как за коалицию, обеспечившую наш (шведский) нынешний бюджет, так и с людьми, руководящими соответствующими портами в Швеции (Карлсхамн и Карлскруна), так и регулярно бывающий в Копенгагене и имеющий возможность говорить с заинтересованными датскими лицами, могу сказать так.

 

Всего вариантов три: 

 

1.Через ДК [видимо, Леонид имеет в виду Королевство Дания] по территориальным водам. Дания спокойно может дать отказ, причем через полгода.

 

2. Через ДК по экономической зоне. Здесь Дания может дать отказ по экологическим основаниям и подать на согласование в Евросоюз. Даже решения, которое хотя бы можно будет оспорить в суде, вообще не будет существовать годами. При этом все формальности будут соблюдены. 

 

3. Через наше Королевство (Швецию). Швеция была ключевой страной как при СП-1, так и, очевидно, стала ею при СП-2 — не только по станциям у острова Готланд, но и так как предоставила порты на Готланде и Карлсхамне (в отличие от Дании).

 

Но ни одного документа о другом, альтернативном пути СП-2, в Швецию отправлено не было. Т.е. то, на что было получено разрешение, это не тот проект, который строится сейчас, это другой проект.

 

Нужно новое разрешение, чтобы обходить Борнхольм. Его в природе не существует, даже никакого документа в naturvårdsverket не подано! 

 

Пару недель назад эксперты проводили публичное слушание на Борнхольме, в котором участвовали жители и особенно рыбаки острова. Как нетрудно представить на острове, а если быть точным, в зале слушаний были и сами представители СП-2. Пока СП-2 уломать датских рыболовов не удалось.

 

Это не бла-бла-бла которое говорят какие-то там депутаты думы РФ, а это непосредственно информация от людей которые участвуют в данных переговорах на местах. 

 

Леонид Панкратов не напрасно обеспокоен тем, как продвигается строительство «Северного потока – 2». И мне кажется, он по этому поводу немного переживает. Так что зря его обвиняют в паникерстве. 

 

Я и сам стараюсь смотреть на вещи здраво, и не раз проявлял осторожность в оценках перспектив СП-2 как в блоге, так и в эфирах, в которых доводилось принимать участие. Не сомневаюсь, что американцы весь следующий год будут нещадно давить на европейцев, чтобы те заблокировали укладку труб. К этому нужно быть готовыми и относиться к ситуации спокойно. Для Вашингтона остановка «Северного потока – 2» — вопрос принципиальный, США готовы на все.

 

Как, впрочем, и для Германии, но с обратным знаком. Без российского газа она потеряет свои конкурентные преимущества и, вполне возможно, перестанет быть такой успешной страной, как сегодня.

 

Небольшая неточность, допущенная Леонидом в комментарии, относится к местоположению трубоукладчика Audacia, который действительно сегодня находится в Роттердаме. Но не потому, что дальше его не пустили датчане, а потому, что так и было запланировано — его миссия закончилась 22 декабря, о чем на днях сообщил портал Вести.Экономика. 

 

Тем не менее, вокруг СП-2 действительно очень много неясного. «Газпром» и другие участники проекта из разных европейских стран явно не хотят афишировать, как продвигается строительство, и дают информацию весьма дозированно. Этому и была посвящена моя статья для интернет-издания «Альтернатива».

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги северный поток 2
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