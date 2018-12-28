Трамп нашел способ борьбы с массовыми убийствами в США - "приклад виноват"!

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Америка и ее президент не устают удивлять мир оригинальностью и, мягко говоря, неординарностью решений в попытках справиться с действительно серьезными проблемами, представляющими не просто "головную боль", а самую настоящую угрозу всему тамошнему обществу. Превратившиеся в настоящий бич для США массовые расстрелы и, вообще, пугающий рост преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, Дональд Трамп и его команда решили побороть простейшим путем - введя запрет на одну из популярных модификаций для легальных "стволов".

На самом деле, в США еще в в 2017 году было зафиксировано рекордное количество жертв огнестрельного оружия. Во всяком случае, именно такие данные привел Центр по контролю и профилактике заболеваний страны. Согласно докладу такового, в прошлом году в США жертвами огнестрельного оружия стали 39 773 человек, треть из приведенного числа – это самоубийства, и это рекордный показатель с 1968 года. В документе отмечается также, что, "с поправкой на численность населения уровень смертности от огнестрельного оружия увеличился до двенадцати случаев на сто тысяч человек, что является самым высоким показателем с середины 1990-х годов".

Эксперты Центра утверждают, что после достаточно спокойных "нулевых" годов, в последние годы число жертв огнестрельного оружия в США вновь начало расти. Также ими отмечается, что "рост количества жертв может быть связано с распространением наркотиков в США: в 2017 году от передозировки умерли не менее 70 тысяч человек". Впрочем, ни эти данные, ни явно растущие в американском обществе показатели агрессивности, очевидно, не показались убедительными нынешнему главе Белого Дома. Оно и понятно - бороться с наркоманией хлопотно, разбираться с психическим и моральным состоянием своих граждан и того сложнее. Всегда можно найти выход попроще.

Именно так в Вашингтоне и поступили. Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на "скользящие приклады" – модификации, повышающие скорострельность полуавтоматического оружия. Владельцам "скользящих прикладов" предписано сдать или уничтожить их в течение 90 дней, а регистрировать новые теперь запрещено. В качестве обоснования для столь радикального решения приведен тот факт, что именно подобные устройства были использованы преступником при прошлогоднем массовом убийстве в Лас-Вегасе (58 убитых, около 500 раненых). 4 октября сенатор-демократ Диана Файнстайн предложила запретить продажу «скользящих прикладов». С такой инициативой она выступала и в 2012 году после массового убийства в школе «Сэнди Хук», и в 2016-м после нападения на гей-клуб в Орландо — но не встретила поддержки со стороны республиканцев и даже среди консервативно настроенных коллег по партии. Теперь же все прошло, как по маслу - очевидно, и вправду, из-за трагедии в Лас-Вегасе.

1 октября 2017 года некто Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй на бульваре Лас-Вегас-Стрип посетителей фестиваля кантри-музыки. Арсенал преступника включал полуавтоматические винтовки Colt AR-15 и автомат Калашникова. Пэддок оснастил двенадцать винтовок "скользящим прикладом". Все оружие (полиция нашла 23 единицы в номере отеля и 19 дома) было куплено легально. Ничего удивительного! Вторая поправка к конституции США гарантирует право хранить и носить при себе оружие. Автоматическое (стреляющее очередями) под запретом с 1986 года. Отчего небывалую популярность приобрели полуавтоматические винтовки. Скажем, Colt AR-15 - одно нажатие на спусковой крючок - один выстрел. По сути, только этим винтовка отличается от состоящей на вооружении армии США автоматической М-16.

Чем же конкретно воспользовались террористы и просто съехавшие с катушек психи, при помощи "скользящего приклада" повышающие боевую скорострельность разрешенной AR-15 до уровня М-16? В Америке модернизацию назвали "вump fire". "Скользящий приклад" был легален, стоил порядка $100 - 150. Не противоречил закону, потому что не менял ударно-спусковой механизм полуавтомата (что запрещено), а представлял собой, по-сути, пружину, которая, используя отдачу от первого выстрела, заставляла спусковой крючок снова и снова упираться в палец стрелка. И полуавтомат вел непрерывный огонь до конца боекомплекта. Скользящий приклад, используя отдачу от первого выстрела, нажимает на спусковой крючок, позволяя отстреливать сотни пуль в минуту из полуавтоматического оружия и по сути превращая его в полноценное автоматическое оружие.

Республиканская партия, пока что итмеющая большинство в Конгрессе, обычно выступает в поддержку права на оружие, и ее члены решительно сражаются с любыми инициативами, которые воспринимают как угрозы ущемления этого права, гарантированного Второй поправкой к Конституции. Однако администрация Трампа решила действовать в обход Конгресса и подвела "скользящие приклады" под определение пулеметов, на которые наложен законодательный запрет еще 80 лет назад, когда таким оружием активно пользовались гангстеры. Что придумают конгрессмены для борьбы с президентом - пока неясно. Возможно, в очередной раз объявят "агентом Кремля", стремящегося снизить огневую мощь Америки по личному приказу Путина, готовящего вторжение.

Пока же на борьбу за священное право американцев убивать друг друга где угодно, как угодно и когда угодно, делая это с максимальной эффективностью и эффектностью, традиционно встала горой Ассоциация владельцев оружия (Gun Owners of America). Там заявили, что намерены обжаловать запрет в суде и добиваться его отмены. По словам организации, Министерство юстиции пытается переписать законы, а новые правила приведут к запретам на другие виды оружия. Кроме того, ассоциация настаивает, что скользящие приклады не являются пулеметами. Тем временем, пока защитники оружия и сторонники его ограничения ведут дискуссию на законодательном поле, "кулибины" от оружия находят возможности, как "скользящий приклад" соорудить из подручных средств.

Подобные попытки чисто "технического" решения "огнестрельной" болезни США предпринимались уже неоднократно - предложения на запрет продажи магазинов большой емкости, ужесточение проверки при покупке оружия... Как правило, подобные законопроекты не проходили дальше первого чтения. "Скользящему прикладу" повезло меньше. Однако, решит ли это проблему в корне? Крайне сомнительно. Думается, что ключ к ней надо искать не на полках оружейных магазинах, а в головах и сердцах самих американцев. Недаром же любимой поговоркой членов все той же Ассоциации владельцев оружия США является: "Убивает не оружие, убивают люди!" Вот то-то и оно...

Александр Неукропный специально для Planet Today