Пекин отказался от соглашения с Москвой о дедолларизации

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Уже длительное время ведется обсуждение отказа от американского доллара в качестве основной валюты в международной торговле. Многие страны рассматривают подобный вариант для того, чтобы стать менее зависимыми от Соединенных Штатах. Но, видимо, до того момента, когда доллар потеряет свое влияние в мире, пройдет еще немало времени. Именно такие мысли приходят на ум после заявления министра финансов РФ Антона Силуанова.

Как известно, еще с далекого уже 2014 года Россия и Китай вели переговоры на тему расчета своих сделок в национальных валютах. Казалось, что такой шаг не за горами и руководители обоих стран отыскали ключ механизму того, как избежать влияния на торговлю американского доллара. Однако, видимо, подобная реальность пока остается лишь чем-то фантастическим.

Первый вице-премьер Антон Силуанов выступил с заявлением, в котором рассказал, что китайская сторона предложила отказаться от разрабатываемого документа. А значит, торговля с использованием доллара между Москвой и Пекином будет продолжаться. Какие выводы из этого можно сделать?

Конечно же, пока рано в полной мере делать какие бы то ни было выводы. Но можно предположить, что Китай сейчас не ставит приоритетной целью полный отказ от доллара. Ведь документ, который готовился на протяжении нескольких лет, фактически ставил целью вывести экономики обоих государств из-под влияния американской валютой.

Хотя нельзя упускать из вида и тот факт, что государства действительно, постепенно, но все же снижают использование доллара. По словам все того же Антона Силуанова, расчет в национальных валютах между государствами растет. Сейчас он составляет 15% в юанях и около 8% в рублях. Если же верить опубликованным данным Центробанка, то импорт из Китая в долларах оплачивается в 73,6% (несколько лет назад это цифра составляла 85%), а экспорт в 88% (здесь цифра остается практически неизменной).

То есть, если говорить проще, Россия совсем чуть-чуть (в государственных масштабах) покупает за родные рубли, несколько больше за китайские юани, но все же большая часть сделок проводится при участии доллара. У Китая сложилась примерно та же ситуация. И хоть Силуанов высказывает надежды, что в дальнейшем объем в национальной валюте будет увеличиваться, пока на это ставить не нужно.

Нет, конечно же, полностью отказаться от доллара в один момент невозможно. Это действительно можно отнести к разряду фантастики. Однако для того, чтобы процесс продолжил свое движение, лучше было бы все же укрепить его, пусть и формальным, но договором. Однако даже такой вариант, видимо, не устраивает китайскую сторону.

А из этого можно сделать ряд достаточно простых выводов. Во-первых, как минимум, сейчас Пекин не сильно нацелен на всецелое сотрудничество с РФ. Даже несмотря на то, что Россия сейчас немало страдает от санкций со стороны западных «партнеров», Китай согласен дружить только на удобных себе условиях.

А вот второй вывод, который, собственно, вытекает из первого заключается в том, что Китай заинтересован прежде всего в торговле с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Понять их, конечно же, можно, ведь на Западе скопилось немалое количество денег. Да и инвестировать в здешний бизнес было бы не лишним.

Вот только России от этого легче не становится. При поддержке КНР Кремль мог бы вполне сносно справляться с экономическим давлением. Но если интересы РФ при сотрудничестве с Китаем учитываться не будут, тогда государство, по сути, останется один на один с навалившимися проблемами. А потому чрезвычайно понятной становится фраза Владимира Путина о необходимости экономического и технологического рывка.