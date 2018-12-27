Четверг 27 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Страшные секреты «Северного потока»
﻿

Страшные секреты «Северного потока»

Четверг, 27 Декабря 2018 11:44
Страшные секреты «Северного потока» Фото из открытых источников

«Северный поток-2» за время своего строительства превратился из масштабного проекта, выгодного, как России, так и Европе, превратился в один из самых обсуждаемых газопроводов в мире. К нему ведут нити многих политических процессов, а Соединенные Штаты придумывают все новые предлоги, по которым «Северный поток» не может быть построен.

 

И можно не сомневаться, что руководство США постарается вставить как можно больше палок в колеса учредителям проекта. Ведь «Северный поток-2» фактически разрушает все попытки американцев обосноваться со своим газом на европейском рынке. Многие эксперты даже связывают инцидент в Керченском проливе именно с попыткой нарушить план строительства «Северного потока-2». Якобы через своих украинских подчиненных Соединенные Штаты пытались напомнить европейскому сообществу, что Россия до сих пор остается агрессором. 

 

Вот только что-то пошло не так. План грандиозного противостояния сорвался, а те, кто должен был увидеть всю суть Кремля, почему-то ее замечать не стали. Но это не значит, что других попыток сорвать строительство предприниматься не будет. Тем более, что до введения в эксплуатацию «Северного потока-2» есть еще достаточно много времени, а провокации различного характера американские мастера могут клепать хоть каждый день.

 

К слову, о строительстве газопровода. Сейчас информации об этих работах стало появляться все меньше. Более того, последнее сообщение о проекте появилось практически месяц назад, 29 ноября. К тому моменту строители уложили уже около 300 км труб на дно Балтийского моря. Кроме того, сообщалось, что в прибрежной зоне Германии укладка уже завершена и сейчас работы ведутся в экономических зонах Германии и Финляндии. Если же воспользоваться сайтом MarineTraffic и отследить местонахождение трубопрокладчиков, то можно заметить, что сейчас строительство ведется сразу в трех точках, после чего законченные части будут соединены между собой.

 

Однако водное покрытие – не единственный аспект, на который следует обратить внимание. Гораздо более интересным является 480-километровый отрезок от побережья Балтийского моря до границ Чехии. Эта часть газопровода целиком и полностью лежит на плечах немецких компаний. И совершенно неясным остается то, как дела продвигаются именно здесь.

 

Взялись ли немцы за строительство или все же заняли выжидательную позицию, дабы понять, чем закончится ситуация, связанная с Керченским проливом. И здесь очень важно, какое решение примет Германия. Ведь любое их решение будет указывать на то, насколько серьезно они относятся к «Северному потоку-2» и верят ли вообще в положительный исход в строительстве проекта.

 

А новостей о строительстве EUGUL (тот самый сухопутный участок) опять же не очень много. Последнее сообщение датируется 18 декабря. И гласит оно о том, что немцы пока успели проложить лишь 7 километров трубы. Однако, стоит обратить внимание на тот факт, что строители смогли преодолеть наиболее сложный из участков – Эльбу. А это значит, что в дальнейшем дела здесь должны пойти быстрее.

 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что информации о строительстве «Северного потока» становится все меньше. Но подобное и неудивительно. Видимо, европейцы стараются лишний раз не вспоминать о нем, дабы не печалить своих заокеанских партнеров, которые при одном упоминании о газопроводе начинают нервничать, злиться и пытаться ввести санкции против всех, кто встретится им на пути.

 

Однако все должны понимать, что руководство Соединенных Штатов отлично понимает – «Северный поток-2» продолжает возводиться. И осталось совсем немного времени (по государственным меркам) до того момента, когда газопровод, наконец, начнет качать голубое топливо на европейскую территорию. А значит, мы еще услышим о тех или иных ходах со стороны США.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В Российской Федерации разрабатывается беспилотный боевой модуль, предназначенный для поражения воздушных целей — модификация артустановки "Самум". Представители Подольского электромеханического завода, на мощностях которого создается новая установка, говорят, что она может…
Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — приводит RT слова представителя госкорпорации.…
Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. Подробнее о тех, которые коснутся большинства — в нашей подборке. Изменения пенсионного законодательства Важнейшим из…
Читайте также
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами. В очередной раз Путин подтвердил, что среди современной российской власти нет ораторов круче, чем он. За почти, что четыре час он…
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей Вот, собственно, и приплыли к тому, что каждый получает по заслугам и ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Причём это ещё – лиха беда начало. Дальше ситуация не улучшится,…
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначально, оседают в социальных сетях. Видимо, Twitter американский президент считает своим личным дневником и записывает туда все, что…
Тема дня
Страшные секреты «Северного потока» Страшные секреты «Северного потока»

«Северный поток-2» за время своего строительства превратился из масштабного проекта, выгодного, как ...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Материалы по теме
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.