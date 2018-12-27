Страшные секреты «Северного потока»

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«Северный поток-2» за время своего строительства превратился из масштабного проекта, выгодного, как России, так и Европе, превратился в один из самых обсуждаемых газопроводов в мире. К нему ведут нити многих политических процессов, а Соединенные Штаты придумывают все новые предлоги, по которым «Северный поток» не может быть построен.

И можно не сомневаться, что руководство США постарается вставить как можно больше палок в колеса учредителям проекта. Ведь «Северный поток-2» фактически разрушает все попытки американцев обосноваться со своим газом на европейском рынке. Многие эксперты даже связывают инцидент в Керченском проливе именно с попыткой нарушить план строительства «Северного потока-2». Якобы через своих украинских подчиненных Соединенные Штаты пытались напомнить европейскому сообществу, что Россия до сих пор остается агрессором.

Вот только что-то пошло не так. План грандиозного противостояния сорвался, а те, кто должен был увидеть всю суть Кремля, почему-то ее замечать не стали. Но это не значит, что других попыток сорвать строительство предприниматься не будет. Тем более, что до введения в эксплуатацию «Северного потока-2» есть еще достаточно много времени, а провокации различного характера американские мастера могут клепать хоть каждый день.

К слову, о строительстве газопровода. Сейчас информации об этих работах стало появляться все меньше. Более того, последнее сообщение о проекте появилось практически месяц назад, 29 ноября. К тому моменту строители уложили уже около 300 км труб на дно Балтийского моря. Кроме того, сообщалось, что в прибрежной зоне Германии укладка уже завершена и сейчас работы ведутся в экономических зонах Германии и Финляндии. Если же воспользоваться сайтом MarineTraffic и отследить местонахождение трубопрокладчиков, то можно заметить, что сейчас строительство ведется сразу в трех точках, после чего законченные части будут соединены между собой.

Однако водное покрытие – не единственный аспект, на который следует обратить внимание. Гораздо более интересным является 480-километровый отрезок от побережья Балтийского моря до границ Чехии. Эта часть газопровода целиком и полностью лежит на плечах немецких компаний. И совершенно неясным остается то, как дела продвигаются именно здесь.

Взялись ли немцы за строительство или все же заняли выжидательную позицию, дабы понять, чем закончится ситуация, связанная с Керченским проливом. И здесь очень важно, какое решение примет Германия. Ведь любое их решение будет указывать на то, насколько серьезно они относятся к «Северному потоку-2» и верят ли вообще в положительный исход в строительстве проекта.

А новостей о строительстве EUGUL (тот самый сухопутный участок) опять же не очень много. Последнее сообщение датируется 18 декабря. И гласит оно о том, что немцы пока успели проложить лишь 7 километров трубы. Однако, стоит обратить внимание на тот факт, что строители смогли преодолеть наиболее сложный из участков – Эльбу. А это значит, что в дальнейшем дела здесь должны пойти быстрее.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что информации о строительстве «Северного потока» становится все меньше. Но подобное и неудивительно. Видимо, европейцы стараются лишний раз не вспоминать о нем, дабы не печалить своих заокеанских партнеров, которые при одном упоминании о газопроводе начинают нервничать, злиться и пытаться ввести санкции против всех, кто встретится им на пути.

Однако все должны понимать, что руководство Соединенных Штатов отлично понимает – «Северный поток-2» продолжает возводиться. И осталось совсем немного времени (по государственным меркам) до того момента, когда газопровод, наконец, начнет качать голубое топливо на европейскую территорию. А значит, мы еще услышим о тех или иных ходах со стороны США.