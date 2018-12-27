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Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России

Четверг, 27 Декабря 2018 11:24
Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России Фото из открытых источников

А что они ждали? Трамп, что думал, что он ни причем окажется! Что раз он не сам антироссийские санкции придумывает и прочую русофобскую политику проводит, а только подписывается под этим, то и Путин шелковым будет! Нет, все не так просто.

 

Вот и послал сегодня американскому президенту  его российский коллега привет. Что говорится, от души послал. Такой, горячий, русский привет! Через всю страну пролетел со свистом. От казахских степей до Камчатки. И не маловажно, что Владимир Владимирович лично участвовал в пуске этого «Авангарда» (ракетный комплекс с управляемыми боевыми блоками). Участвовал и радости не скрывал:

 

«Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа» - говорил президент.

 

Так и хочется резюмировать: «Аплодисменты товарищи!» А привет этот от российских американским коллегам, между тем в аккурат не вдалеке от Аляски приземлился. Это чтобы они на ус наматывали, что прицельно его и дальше запулить можно. Хоть до капитолийского холма.

 

А что они там, на этом холме себе думают! Размещают свои ПРО(комплекс противоракетной обороны), где хотят. На суше и на море. Модернизируют ядерные боеголовки, вплоть до локального применения. Совершенствуют программу глобального удара, чтобы в течении часа поражать любую цель на планете. Почти во всех странах бывшего соцлагеря теперь господа из НАТО. Обложили Россию как медведя в берлоге. Нервов на все это не напасешься. Базы понатыкали, биологические лаборатории понастроили. Да и учения на приграничных с Россией территориях зачастили. Концентрируют, развертывают, стягивают, разрабатывают и все вокруг России. Прямо как дикобраз щетинятся. А, санкциями пинают, как мишку в берлоге палками. К тому же не устают облаивать со всех сторон. Прямо провокаторы какие! Международные! Кто же на такое будет сквозь пальцы смотреть.  Это же, каким терпилой надо быть, чтобы безропотно такое сносить. Ни какого христианства не хватит, чтобы щеки под эти дела подставлять. Ведь, этим хоть раз попустительствовать начнешь, так в раз не то что на шею сядут, а эту самую шею свернут. 

 

А отсюда вывод только один. Как водится у вежливых людей – приветы слать. Не часто, но всегда чтобы горячие были и от души. Когда от души, вот так вот, через всю страну - это лучше доходит, чем где-то там под снежным одеялом взрывать. Конечно, можно, в духе современной международной толерантности и воздушные поцелуи отправлять, но это опасно. Еще чего доброго возбудятся и заигрывать начнут. Пока ведь, они просто молча границы НАТО расширяют. Как говорится, в тупую давят, чтобы дух из России выжать.

 

Ну и, бог бы с ними, российский мужик и не такое бурлачил. А вот коль заигрывать капитолийские господа начнут, так чего доброго жареным запахнет. Ведь кончаются у американских коллег такие их заигрывания всегда одним, как в Ираке, в Югославии или Сирии. А Россия обеднённым ураном бомбить не будет, зачем, когда не обеднённым можно – не бедные ведь? Так что, от греха подальше, лучше им приветы из России по старинке слать. Через всю страну, и так тоже наглядно. Хоть и выглядит это дешево и сердито, но по эффективности не уступает, всей триллионной вашингтонской военщине. 

 

Так что можно быть уверенным, что и Дональд Трамп и разные стратеги из Лэнгли привет этот уразумели. Надеется, на то, что  скромнее будут в своем давление на Путина и Россию, это конечно не стоит, но вот то, что поостерегутся это точно.  А чтобы все это не как президентский междусобойчик выглядело, Владимир Владимирович всем  своим 146-ти миллионам  единомышленников себя вежливыми  людьми почувствовать дал. 

 

Привет этот не просто от Путина Трампу, а от всего российского народа американскому, о чем было и сказано: «Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году!» 

 

Ну, а какие приветы в новом году последовать смогут, это из послания Федеральному собранию догадываться можно. Но какие бы эти приветы не слались, суть их за последние сто лет не изменится: «Броня крепка и танки наши быстры!». Как говориться, наше дело правое победа будет за нами или уже современным языком – сила в правде, правда брат? Вот этой правдой и салютуем нашим американским оппонентам.

 

А Вы как считаете, чем вызвано сегодняшнее испытание «Авангарда»?

 

Сергей Калинчев

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости
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