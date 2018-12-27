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Большая драка за власть в США началась

Четверг, 27 Декабря 2018 11:17
Большая драка за власть в США началась Фото из открытых источников

Большие проблемы для мира могут начаться уже нынешней весной. Нет, то что было до этого, это были не проблемы. Весной 2019-го (или летом) все будет по-настоящему, с выпрыгивающими в окна банкирами и громкими банкротствами.

 

Противостояние США и России? Забудьте. Это была «проблема 2018 года». В 2019-ом о ней на время подзабудут (на фоне проблем более важных). Войны не будет, потому что Россия к этой войне не стремится, а руководству США уже скоро будет не до нее.

 

Дональда Трампа, как и его оппонентов, все больше будет беспокоить проблематика переизбрания (возвращения власти) на второй срок и на первое место выйдут проблемы связанные с экономикой Штатов, которая находится под реальной угрозой. И не зря на днях тот назвал главу ФРС Джэрома Пауэлла одной из главных проблем Америки. Руководство федеральной резервной системы откровенно пытается подыграть оппонентам Трампа и давит экономический рост в США раз за разом поднимая учетную ставку рефинансирования (последний раз несколько дней назад с прогнозом дальнейшего ее повышения).

 

Главная цель инициаторов такой политики подвести страну к выборам без экономического роста, а еще лучше в состоянии рецессии. Это гарантирует для них политический результат. Также масла в огонь паники подливает, продолжающаяся экономическая война США и Китая. Как следствие в 2019 году обе ведущие мировые экономики начнут быстро сдавать обороты, а в 2020 году США могут реальной войти в рецессию.

 

А еще быстро тормозится экономический рост в Европе (и это без учета событий последних месяцев в той же Франции), а Япония может войти в рецессию уже по итогу следующего квартала (во втором был минус 2,5%). 

 

Кто-то еще удивляется тому, что всю прошлую недели и вчера быстро падали биржи (и цены на ресурсы)?

 

 

 

Похоже, что все это еще только цветочки.

 

Эрик Найман пока меня ни разу не подводил в вопросах глобальной экономики, а потому я вновь обращаюсь к его прогнозу от 23 декабря сего года (по итогу заседания ФРС):

 

«ФРС США приняла решение поднять учетную ставку на 0,25% и грозится повысить ее еще два раза в 2019 году. Многие на рынке ожидали, что ФРС как минимум возьмет паузу, а как максимум даже вообще перестанет повышать процентные ставки.

 

 

Действия ФРС ясно дают понять, что они не остановятся до тех пор, пока экономика США не войдет в рецессию. А это плохая новость для акций. Ведь перед рецессией традиционно сначала снижаются котировки акций — инвесторы продают акции в ожидании экономических проблем.

 

А если ФРС США выбрала „кризис“, то миру ничего не остается, как глобальный кризис. Вероятность того, что глобальный экономический кризис наступит в ближайшие 3-6 месяцев, приблизилась к 99%».

 

Yurasumy

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США
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