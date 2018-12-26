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Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии

Среда, 26 Декабря 2018 16:48
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Фото из открытых источников

Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хватает денег на обеспечение себя и своей семьи. Да и не знают европейцы горя вовсе. Однако последние события во Франции показали, что подобный взгляд на зарубежную жизнь несколько преувеличен (французы вышли на улицы вовсе не из-за того, что их устраивает абсолютно все в жизни). Очередное же доказательство преувеличения жизни европейских граждан пришло из Великобритании.

 

Проблемами государства поделились британские СМИ, которые рассказали, что для местных жителей с приходом холодов наступают немалые трудности. Несмотря на не самые жгучие холода, островное королевство никак не может решить проблему так называемой «топливной нищеты». А она, как оказалось, является причиной множества смертей в государстве в зимнюю пору.

 

Издание Politics сообщает, что днем англичане, дабы сэкономить на отоплении, нередко предпочитают проводить время в различных общественных местах таких, как библиотека, кафе и прочие заведения, где можно погреться. Вечером же некоторые жители Великобритании даже ложатся спать несколько раньше, чтобы согреться и сэкономить на электроэнергии. Конечно же, звучат подобные новости, как бред, в который поверить практически невозможно. 

 

Но, как показывает практика, подобные тенденции существуют. Более того, статистика показывает, что за время зимней поры немалое количество граждан европейского королевства становятся жертвами холодов. Для исчисления уровня смертности даже используется специальный термин – «избыточная смертность». Эта самая «избыточная смертность» рассчитывается путем вычисления разницы между числом погибших в период с декабря по март текущего года и средним количеством смертей за периоды август-ноябрь и апрель-июль.

 

До этого года самой губительной для англичан стала зима 1999/2000 годов. Тогда морозы унесли жизни почти 49 тысяч человек. Однако прошлый сезон лишил королевство еще большего количества граждан. Зимой 17/18 годов морозы привели к смерти более 50 тысяч британцев, что стало абсолютным рекордом за все время сбора статистики (с 1975 года).

 

Очевидно, в процентном соотношении такое число жителей страны составляет значительное меньшинство, но от этого проблема не уходит. Более того, различные исследования (в том числе и правительственное), проведенные в 2015 году, показывают, что от 17 до 24% домохозяйств Англии испытывают топливную нищету. И на это также стоит обратить внимание.

 

Нет, конечно же, это вовсе не означает, все жители этих 17-24% домов прозябают от холода, а позже умирают, покрываясь инеем. Однако низкая температура в жилище приводит к снижению иммунитета. А уже это приводит к повышению смертности в холодную пору года. При этом, руководство страны акцентирует внимание на этой проблеме и призывает всячески бороться с печальными тенденциями, что является несомненным плюсом. Думаю, каждый согласится с тем, что проблему лучше обговаривать и пытаться решать, нежели всеми возможными способами умалчивать.

 

В конце концов, хотелось бы отметить, что озвученная проблема является вовсе не попыткой уколоть жителей Великобритании или, как многие могли бы подумать, показать, что и у нас живется не так уж и плохо. Она является лишь подтверждением, что везде есть свои проблемы, на которые чаще всего у нас стараются не обращать внимания, озвучивая мысли о Европе, как рае для людей.

 

Вместе с тем, в России также количество проблем не уменьшается. А значит, их также нужно озвучивать и пытаться конструктивно рассмотреть. Для того, собственно, и существует государство – для обеспечения всем необходимым своих граждан. Ну а жители страны, в свою очередь, всегда должны отвечать государству взаимностью.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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