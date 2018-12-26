Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?

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В последнее время российское правительство взяло за привычку вносить изменения и делать заявления такого рода, которые заставляют людей переживать о своем будущем. Примеров тому можно привести массу. Но то, что руководители страны могут добраться даже до глобального изменения Конституции России, вряд ли кому-нибудь пришли в голову. Хотя первые мысли об этом не так давно уже появлялись.

Впервые о таких изменениях заговорил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который предложил внести некие точеные изменения в главный документ страны. Однако тогда эта мысль осталась незамеченной большинством, а вскоре про нее и вовсе забыли. К тому же, пресс-секретарь президента Дмитрий песков отметил, что это является личной инициативой Зорькина, что можно было рассматривать не иначе, как отказа администрации Владимира Путина участвовать в переработке документа.

Позже тема Конституции была поднята премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, о том, что подвергать корректировке статусы органов власти можно. Столь туманная формулировка, однако, также не была отмечена обществом. Ведь, по сути, разговор велся о неких изменениях, которые поспособствуют уточнению полномочий тех или иных механизмов и руководителей. К тому же, вновь Владимир Путин отметил, что действующий документ вполне позволяет преследовать поставленные демократические цели и воплощать их в жизнь.

Ну и, наконец, на днях со своим видением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который вновь заговорил о возможности, а возможно и важности, пересмотра тех или иных пунктов Конституции. Политик заметил, что даже главный документ страны не является догмой, а значит что-то и там могло устареть. Правда, как и его предшественники, что именно могло «утратить свою сущность» Володин объяснять не стал, однако, наконец, мысль, столь часто выдвигаемая правительством, была услышана.

Отдельные эксперты начали задумываться об основной цели, по которой столь многие стремятся подвергнуть изменениям Конституцию. И часто единственной реальной причиной выделяется последний срок правления в качестве президента Владимира Путина. А потому существует вероятность изменения конституционного строя для того, чтобы продлить правление нынешнего главы государства, однако уже «под другим соусом».

Сам глава государства, правда, на заявления Володина пока никак не ответил, но подобная настойчивость для российских политиков по истине является уникальной. А посему появляется ряд закономерных вопросов (если предложенная теория все-таки действительно является правдивой): желание ли это самого Путина остаться у власти или же его коллеги всячески пытаются найти пути оставить его у власти? Ну а вместе с тем предлагают возможные решения этого вопроса.

Конечно же, пока что это лишь предположение. Однако уж больно плотно взялись российские чиновники различных уровней предлагать внести изменение в Конституцию РФ. И это заставляет настораживать. При этом, не стоит забывать, что после заявления Вячеслава Володина администрация президента хранит молчание. А сказанные Дмитрием Песковым или даже Владимиром Путиным слова могут внести некую ясность в сложившуюся ситуацию.

Нам же остается лишь ждать продолжения этой истории. Ну а заодно предлагать свои мысли на тему, почему же все-таки отдельные руководители страны столь часто начинают излагать свои мысли на тему изменения главного документа страны. По крайней мере, сейчас создается впечатление, что они пытаются подготовить почву (или, проще сказать, умы граждан) к грядущим изменениям. И остается лишь надеяться, что эти изменения не окажут негативного влияния на жизнь обычных граждан страны.