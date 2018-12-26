Какие страны-члены Евросоюза меньше всего ему доверяют?

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Среди членов Евросоюза самую горячую поддержку ему высказывают жители Литвы, самую слабую — греки. Что, разумеется, эмоционально вполне объяснимо: литовцев радует возможность сбежать из своей независимой страны, греков душит обида на несправедливость.



Последний опрос Евробарометра о доверии к ЕС, если сравнить его с опросом примерно на ту же тему пятилетней давности, выявил негативную тенденцию: средний показатель упал с 51 процента (нижняя табличка) до 41 (верхняя). Полагаю, она связана с Брекситом, поскольку британский демарш подорвал основы европейской солидарности и единства.



Самой стабильной оказалась Литва, чей оптимизм почти не изменился, — осенью 2018 года 64 процента литовцев верили в Евросоюз, в 2013 году таких было 66 процентов.



Заметно испортилось настроение у датчан — с 75 процентов упало до 52. Итальянцы рухнули с 67 до 50 процентов, а мальтийцы — с тех же 67 до 51.



Самое удивительное, что и поляки недовольны — в 2013 году оптимистов было 66 процентов, к осени 2018-го осталось 43. Видимо, считают, что, все, что было можно, от ЕС они уже получили, пора делать ручкой.



Изменился и правый фланг. Если, конечно, не считать греков, которые в массе своей еще в 2013 году хотели бы выйти из ЕС, да долги не пускают.



После них обращают на себя внимание англичане — в 2013 году довольных членством в Евросоюзе было 45 процентов, в этом году — 29. По-моему, сказалась антиеэсовская пропаганда, которая позволила добиться нужных показателей на референдуме о выходе.













Я бы сказал так: тенденция к победе евроскептиков обозначилась везде, кроме Литвы. Даже в соседних Эстонии и Латвии показатели ближе к средним по ЕС.

Есть версии, почему литовцы так выделяются?

Павел Шипилин