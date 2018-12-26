Спецслужбы «Пяти глаз» приговорили Huawei к смерти?

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Несколько поутихший скандал с задержанием в Канаде финансового директора китайской Huawei Technologies Ванчжоу Мэн, похоже, может вспыхнуть с новой, куда большей силой. Достоянием гласности стали данные, проливающие свет на истинную подоплеку неприятностей, происходящих с этой корпорацией, а главное – раскрывающие реальных заказчиков преследования компании и их подлинные цели.

В австралийском издании Sydney Morning Herald появилась публикация, которую многие уже назвали согласованной с тамошними спецслужбами спланированной «утечкой информации». Речь в ней идет о том, что за атакой на Huawei стоит даже не Белый Дом или правительства иных западных стран, а разведки, входящее в объединение «Пять глаз» (Five Eyes). Таковое включает в себя шпионские структуры США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, и является крупнейшим конгломератом англосаксонских спецслужб в мире. Как утверждает издание, именно их руководителями и было коллегиально принято решение уничтожить китайского технологического гиганта. В оригинальном тексте статьи так и написано: «to kill», то есть – убить...

При этом, естественно, никакое «нарушение санкций против Ирана», якобы допущенное компанией и предъявленное Huawei в качестве обвинения со стороны США и Канады, здесь не при чем. Речь идет о реализации плана если не по полному разорению корпорации, то, уж точно – по «выталкиванию» ее с мирового рынка. Как минимум – о закрытии для Huawei всех без исключения западных рынков. Как утверждают журналисты, то же премьер-министр Канады Трюдо в данной комбинации выполняет лишь малопочтенную роль «мальчика на побегушках». Его якобы настойчиво пригласили на «закрытое» совещание представителей «пяти глаз», где премьеру было крайне доходчиво «объяснено положение вещей», Фактически – отданы прямые команды, в соответствии с которыми он и вынужден был действовать.

Весьма интересно и то, что в Sydney Morning Herald указывается: атаку на Китай «Пять глаз» спланировали и осуществляют «по русскому шаблону», который был признан «прекрасно работающей моделью». То есть – против Huawei и прочих представителей Поднебесной будут применяться те же методы, что и против российских компаний, огульно заносимых в разнообразные санкционные списки и упорно вытесняемых с рынков Запада. Судя по всему, именно так оно и происходит – во всяком случае, тактика выдвижения совершенно абсурдных, ничем не подкрепленных и не доказанных обвинений один к одному повторяет методику ведения грязных клеветнических компаний против России.

Насколько данная публикация может соответствовать истине? Очень похоже, что на все сто процентов. Зловещая деятельность «Пяти глаз», раскинувших свои сети, практически на весь мир, уже не раз становилась предметом критики. В том числе и относительно того, что этот шпионский синдикат позволяет себе действовать, нимало не заботясь о соблюдении закона и даже далеко не всегда согласовывая те или иные свои операции с собственными правительствами. При этом именно промышленный шпионаж является одной из основных задач организации. Ни для кого не секрет также и то, что в качестве главных объектов своей деятельности «Пять глаз» изначально обозначали Россию и Китай.

Косвенным доказательством, однозначно работающим в пользу изложенной версии, является также и уже имевший место шпионский скандал с участием Huawei и спецслужб США. Напомним – еще в 2014 году Эдвард Сноуден обнародовал в американской и немецкой прессе материалы о том, что американские спецслужбы в 2007 году взломали сервера компании и на протяжении несколько лет копались во внутренней переписке ее сотрудников, как хотели. Искали они при этом, якобы «доказательства сотрудничества основателя и генерального директора Huawei с Коммунистической партией Китая и его разведкой и передачи им секретных сведений, похищенных в США». Разоблачение вышло настолько громким, что правительство КНР потребовало от США официальных объяснений и гарантий того, что подобное не повторится впредь. С огромным трудом дело удалось замять...

Однако, американцев, как видим, хватило очень ненадолго – в начале нынешнего года они официально обвинили Huawei в том, что производимые корпорацией устройства (в первую очередь – мобильные), являются «шпионскими», и с их помощью китайские «хакеры в погонах» вовсю ведут сбор конфиденциальной информации о гражданах США. Последовал запрет на работу с корпорацией для всех без исключения операторов связи и торговых сетей в США. Как теперь становится понятно, это был лишь очередной этап продуманного плана по «нейтрализации» китайского технологического гиганта с непомерными, по мнению Запада, амбициями. То, что мы наблюдаем сейчас – физическое преследование топ-менеджмента Huawei и предъявление ей стандартных обвинений в нарушении каких-то там санкций, является, по всей видимости, перейти к завершающему этапу, который должен закончиться крахом корпорации.

Мотивы особо усердствующих в данном вопросе США понятны – в их глазах Huawei подписала себе смертный приговор, обогнав по уровню продаж американские iPhone. Остальные «пятиглазые» союзнички просто шагают в ногу с Вашингтоном. Впрочем, не в одним смартфонах дело – гораздо больше, чем успехи в их разработке и производстве, американцев бесит прорыв Китая в самой передовой на сегодняшней день технологии 5G. По этому поводу в свое время даже высказывался целый сенатор США – Тед Круз, крайне раздраженно обвинивший Huawei в том, что она добилась «доминирующей позиции», совершив ужасное преступление – «обеспечив инфраструктуру связи по всему миру»! Без комментариев...

Как бы то ни было, но в вопросах того, что Китай считает собственным национальным достоянием, капитулировать Пекин не намерен. Недавно стало известно об аресте в Поднебесной третьего гражданина Канады. Его имя пока не разглашается, однако, можно предположить, что и этот канадец, подобно оказавшимся ранее за решеткой собственным соотечественникам Майклу Ковригу и Майклу Спавору, вызвал у китайских товарищей стойкое подозрение в причастности к тем самым конторам, которые сейчас портят жизнь Huawei. Как видим, принцип «око за око» там соблюдают неукоснительно. Хватит ли при таком раскладе «глаз» у врагов Китая?

Александр Неукропный специально для Planet Today