Россия и Франция схлестнулись в битве

Фото из открытых источников

Внешняя политика всех без исключения больших государств направлена на распространение влияния на государства с меньшим уровнем развития и силы. Так всегда было, есть и, судя по всему, будет в дальнейшем. В очередной раз доказательством тому послужила стычка интересов России и Франции на территории одного из африканских государств.

Несмотря на то, что в самой Франции дела обстоят не лучшим образом, Эммануэль Макрон на грядущих выходных намеревается направиться в Нджамену, столицу Республики Чад, где собирается поднять ряд важных вопросов. И не последним из них будет Центральноафриканская республика, ситуация в которой в последнее время очень не радует ни французов, ни соседей из Чада.

Все дело в том, что на территории ЦАР, по информации отдельных источников, в последнее время начинает усиливаться российское влияние. Этот процесс начался еще в 2017 году, когда Кремль начал снабжать военнослужащих республики оружием, а на территории ЦАР появились российские инструкторы в размере 175 человек. Именно поэтому Франция опасается, что Россия сможет в скором времени вовсе вытеснить ее, как геополитического игрока, с территории Центральноафриканской республики.

Вместе с тем, эксперт Африканского центра Французского института международных отношений Тьерри Виркулон считает, что Россия задействует на территории ЦАР, по сути, ту же стратегию, что и на территории Сирии. Оказывая политическую и военную поддержку действующему правительству, пытается стать главным инициатором мира, после чего получить влияние над страной.

Именно поэтому Эммануэль Макрон надеется воспользоваться связями своего коллеги из Чад Идрисса Деби с представителями ЦАР. Дело касается ряда военизированных группировок, которых французский правитель собирается побудить на переговоры с законным правительством страны. Таким образом, видимо, уже сам Макрон пытается оказаться главным лицом улучшения ситуации в стране, а значит и возвращения добрых отношений с руководителями республики.

Конечно же, говорит Париж и о том, что появление в африканской стране представителей России может привести к очередному кризису в регионе. По словам исследователя Национального центра научных исследований Ролана Маршаля, у него есть некие надежные источники, которые сообщили эксперту о связях военизированных оппонентов Идрисса Деби (главы Республики Чад) с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.

Так или иначе сейчас мы можем наблюдать за разворачивающимся противостоянием Франции и России. Первые из этой пары пытаются сохранить былое влияние на республику. Кремль же, ощутив потерю влияния французов на континенте, пытается укрепиться здесь. И стоит понимать, что, если бы это не сделала Россия, ее место заняли другие представители геополитического влияния.

Сейчас же у России есть реальные шансы для расширения дружественных ей границ. Это обусловлено неспокойной ситуацией в Европе и отсутствием желания принимать активное участие в этом процессе Соединенных Штатов (по крайней мере, последние заявления Трампа четко на это указывают). Поэтому оказались на поверхности развивающиеся стратегические меры со стороны России.

Как будет ситуация разворачиваться в дальнейшем станет ясно в будущем. Очевидно, что сейчас здесь ведется позиционная борьба, в которой каждая из сторон пока только выстраивает фундамент своей будущей деятельности. Сейчас остается ясным только тот факт, что Макрону жизненно необходимо успокоить французских бунтарей. В противном случае, он не сможет адекватно продвигать свои интересы во внешней политике.