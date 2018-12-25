"Черные дни" настали у наших ближайших соседей

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Вот, собственно, и приплыли к тому, что каждый получает по заслугам и ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Причём это ещё – лиха беда начало. Дальше ситуация не улучшится, а лишь усугубится по всем прогнозам.

Во всяком случае, ожидания у специалистов довольно мрачные. Можно даже сказать, чёрные.

Кстати сказать, чёрный цвет здесь – и метафора, и реальность.

Всё дело в том, что Европа, а точнее – Евросоюз, неотвратимо, неумолимо чернеет.

Несколько волн миграции, и особенно – текущая, вызванная потоками беженцев с Ближнего Востока и Севера Африки, уже заметно повысили долю мусульманского населения в Европе. Сейчас пятикратный намаз совершает уже каждый 20-й европеец, против одного из 30-ти каких-то лет шесть назад. А на улицах крупных европейских городов куда ни кинь взор, либо выходцы из Магриба, либо исконные жители Африки, либо пышнотелые дамы в чёрных хиджабах. Кажется, ещё немного, и зелёное знамя Пророка объединит Евросоюз куда плотнее, чем бюрократы из Брюсселя.

Таковы поверхностные впечатления туриста, а вот что говорит нам статистика про соседей.

Сейчас баланс ещё больше сдвинулся в сторону исламизации: мигранты продолжают прибывать. Но даже если бы вся арабская и африканская миграция в Европу была немедленно и навсегда остановлена, то мусульманское население ЕС всё равно бы выросло минимум в 1,5 раза, до 7,4%, к 2050 году. Это произойдёт потому, что мусульмане в среднем на 13 лет моложе и имеют более высокую рождаемость (минимум 1 ребёнок на одну женщину), чем коренные европейцы.

И по самым умеренным прогнозам, уже к 2050 году Европа изменится окончательно и бесповоротно.

Конечно, многое зависит от того, насколько мусульмане-европейцы воспримут все традиционные ценности Старого Света. Пока у них это выходит, мягко говоря, не очень. Возможно, у детей получится лучше, но до них ещё дожить надо…

Пока же в Европе кое-где снимают рождественскую звезду (!) на новогодней ёлке и заменяют её полумесяцем.

Так неужели же та самая, старая добрая Европа теперь непременно почернеет? Неужели настанет тот день, когда от проникновения радикальных исламистов России нужно будет защищать в первую очередь свои западные границы вместо южных?

А.Нальгин