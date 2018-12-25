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Почему Россия не вторгалась в Британию?

Вторник, 25 Декабря 2018 11:44
Почему Россия не вторгалась в Британию? Фото из открытых источников

Как известно, в современном мире без внешних врагов – никуда. И если у тебя этих внешних врагов нет, то их обязательно нужно придумать. В противном случае, коллеги из политической сферы тебя попросту засмеют, да и стыдно будет показаться после такого на различных мероприятиях. Вот и приходится отдельным государствам изо всех сил разыскивать себе опасных военных оппонентов, которые, может, и не нападают, но изобразить опасность от того становится еще легче.

 

Именно по этому пути пошло руководство Британского королевства во главе с Терезой Мэй. Премьер-министр Великобритании обратилась с ежегодным посланием к здешним защитникам отечества, где поспешила поблагодарить их за отличную службу. Но главная благодарность была высказана за то, что британские бравые воины смогли защитить островное королевство …от российского вторжения.

 

Казалось бы, причем тут Россия? Да и о каком вторжении вещала британская руководительница? Однако и на этот счет у Терезы Мэй был заготовлен ответ. Оказывается, британским военным пришлось противостоять «российским оккупантам» на улицах Солсбери. А потому жителям острова стоит обязательно гордиться своими военнослужащими. Ну а сами военнослужащие должны гордиться собой лично.

 

Конечно же, нападение на бывшего российского гражданина Скрипаля в Солсбери оказалось не единственной попыткой России навредить спокойному быту граждан Великобритании. Для того, чтобы люди еще больше поверили в предоставленную им реальность, издание The Times решило дополнить картину. Работники журнала опубликовали личные данные своих коллег из эдинбургского новостного бюро Sputnik, которых окрестили российскими бойцами информационного толка.

 

Что уж говорить, расцвет демократии во всей ее красе. Личные данные неугодных публикуются в открытом доступе, с заранее подготовленным ярлыком «российских пропагандистов», другое государство обвиняют в атаке на жителей Солсбери, хоть причастность российских спецслужб, судя по всему, еще не доказана. Ну а чего вы хотели? Ветряные мельницы – они такие. Сами они атаковать не станут. А по сему нужно поплотнее надвинуть забрало и отважно вступить в бой. Тем более, что реального отпора несуществующий враг дать не может, хоть ты весь измахайся мечом.

 

И если с Терезой Мэй все вполне ясно. Для этой политической персоны уже давно настали очень тяжелые времена. И если не вставлять в каждое свое выступление мысль о российской агрессии, так и вовсе можно работу потерять, а оставшуюся жизнь потратить на написание мемуаров. А ведь премьер-министр еще столько всего интересного хотела сделать на высокопоставленной должности. В противном случае, можно и вовсе быть забытой на фоне Маргарет Тэтчер, которая стала для своего времени невероятно весомой фигурой.

 

Но нельзя ли было придумать более увесистых аргументов? Постараться, например, и действительно вывести Россию на небольшой, хотя бы, политический конфликт? Зачем? Ведь все уже давно сделано без помощи Великобритании. Осталось только пользоваться плодами всеобщей истерии по поводу агрессии России. Это удобно и не требует почти никакой другой подпитки.

 

А народу от кого-то защищаться нужно. Эту мысль нередко различные политики повторяли. Да и многие мыслители до них. Конфликт является одной из основных причин, почему человечество постоянно развивается. А в конфликте, как известно, участвуют две стороны. Ну а если оппонента найти сложно, то его нужно обязательно придумать. Иначе народ ваш начнет скучать, а оттого и страна стремится к регрессу. 

 

К сожалению, на данном этапе истории в качестве общего оппонента выбрана Россия. И этот факт придется принять. Да вот только станет ли от этого легче россиянам?

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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