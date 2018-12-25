О волхвах и айфонах – закат Рождества на Западе

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25 декабря весь католический и протестантский мир (а также – более десятка поместных православных церквей) отмечают Рождество Христово. Вот только чем дальше, тем все больше Западный мир с его доходящими до абсурда «толерантностью», «политкорректностью» и прочими глобалистскими штучками, превращает этот светлый праздник то ли в лишенную истинного смысла пустышку, то ли и вовсе в кощунство. В нынешнем году это ощущается особенно отчетливо – стоит лишь вспомнить о том, как именно кое-где в мире готовятся к встрече Рождества.

Детишки немецкого города Рот имеют все шансы остаться на нынешний праздник без подарков. Ведь тамошний муниципальный совет строго-настрого воспретил в нынешнем году исполнять издавна существовавший обычай, по которому местная ребятня обращалась с просьбами и пожеланиями к Санта-Клаусу, развешивая собственные письма, адресованные ему, на ветвях городской рождественской ёлки. Оказывается, подобные вещи жестко противоречат новому порядку защиты персональных данных, принятому в ЕС на законодательном уровне. Согласно таковому, местные власти для проведения акции обязаны были заручиться «добром» на каждого без исключения ребенка (числом примерно в 4 тысячи!) – да еще и непременно данном их родителями в письменном виде! В Еврокомиссии, впрочем, от действий ротовских бюрократов открестились, назвав таковое головотяпством, однако, городской малышне-то от этого не легче.

Как обычно, «радуют» своими рождественскими изысками американцы. Весьма показательно закончилась полемика, разгоревшаяся в штате Нью-Хэмпшир вокруг установки праздничных символов. Естественно, в качестве главного из таковых должна была выступать привычная всему миру ёлка. Однако, представители хасидского движения Хабад потребовали, чтобы рядом с таковой красовалась еще и иудейская менора – а как же иначе! Дискриминация получится... Муниципалитет города Дарэм , где происходил весь этот кавардак, перепугался от такой перспективы до нервной икоты – иудейский символ, в общественном месте... да еще на протяжении целых восьми дней... Ой, как бы чего не вышло! Впрочем, возможно у местной власти и были основания ожидать в результате «актов вандализма» и «проявлений нетерпимости», кто знает?

Дело, в конце концов, дошло до местной Комиссии по правам человека. Уж не знаю, представители каких конфессий заседают в таковой (подозреваю, что поголовно кондовые атеисты), но решение они приняли, воистину, достойное библейского царя Соломона – взяли, да и... запретили выставлять в городе вообще какие-либо «религиозные символы», включая ни в чем не повинную ёлку, которую тоже причислили к таковым. В Дарэме постановили провести «нейтральный светский карнавал» - и чтоб – ни-ни! Никакой религией чтоб и не пахло! Такое вот «рождество» получилось...

Впрочем, имеем и кардинально противоположный пример решения такого же примерно спора. В другом штате США – Иллинойсе, ёлку поставили. Даже в правительственном здании. И менору тоже! Жалко, что ли? А в аккурат между ними разместили символ местной сатанистской «церкви» - женскую руку с зажатой в ней яблоком. Ну, хорошо, хоть не кое-кого с рогами и копытами... Сатанисты назвали свою стелу «символом дара познания», однако, любому мало-мальски знакомому с Библией человеку ясно – о чем на самом деле речь. Спикер государственного секретаря штата при этом заявил, что просто обязан был предоставить им возможность «поучаствовать в празднике» - мол, первую поправку к Конституции США никто не отменял. Все конфессии нужны, все конфессии важны. Свои «мысли и чувства» имеет право выражать каждый американец. Местное движение за семейные ценности, попытавшееся было что-то пропищать в качестве протеста, заткнули быстро и качественно – попросту обвинив в «нетолерантности». Занавес...

Единственным светлым пятном в этом всем американском мраке может служить разве что история со школьной учительницей, которой в канун праздника вздумалось вдруг «открыть глаза» детишкам на связанный с ним «обман». Дело было уже в Нью-Джерси, в городке Монтвилл. Эта деятельница, не являющаяся, кстати, постоянной сотрудницей тамошней школы, а временно нанятая, дабы проводить уроки по замене, с чего-то вдруг принялась растолковывать первоклашкам, что никакого Санта-Клауса в природе вовсе не существует. Равно, как и рождественских оленей с эльфами. Заодно разошедшаяся училка «разоблачила» еще и зубную фею с пасхальным кроликом до кучи. Чего уж там – не верить, так ни во что не верить! По словам очевидцев, дети после этого «урока правды» разбегались по домам зареванными и несчастными. Узнав об этом, директор школы указал «ниспровергательнице мифов» на дверь, назвав ее поведение попросту недопустимым. В канун Рождества – особенно.

Вернемся, однако, в Европу. Во что Рождество превращается там, лучше всего демонстрируют результаты опроса проведенного одним из английских социологических центров – OnePoll. Хотите - верьте, хотите – нет, но 40% опрошенных британцев вообще представления не имели, что данный праздник имеет какое-то отношение к Христу! По их глубокому и совершенно искреннему убеждению, главным героем Рождества является, конечно же, Санта-Клаус. И олени... После уточняющего вопроса: «Когда же, в таком случае, был рожден Иисус?», те, кто вообще поняли, о ком, собственно речь, давали весьма интригующие ответы. Каждый двадцатый, к примеру, назвал дату Пасхи...

На фоне этого полное неведение более трети принимавших участие в опросе о роли в Рождестве «каких-то» Марии и Иосифа, вкупе с непониманием половины опрошенных жителей Англии «при чем тут вообще архангел Гавриил», особо даже и не впечатляют. Как и горячая уверенность шести процентов из них, что главный момент праздника - это «явление Санты». Особо «умиляют» разве что «коррективы», которые, по мнению жителей Туманного Альбиона должны были бы быть внесены в Рождество, если бы вдруг эта великая история происходила в наше время. И ладно бы еще все ограничилось высказанным многими мнением о том, что в данном случае вместо осла святому семейству в качестве транспортного средства гораздо больше подошел бы ... единорог!

В полном соответствии с вколачиваемыми чуть ли не с рождения в европейцев «принципами гендерного равенства», 15 процентов опрошенных видели в роли волхвов женщин. Впрочем, счастье, что не трансвеститов! Каждый десятый из рассуждавших на темы Рождества британцев заявил о том, что архангелу Гавриилу в наши дни вовсе не пришлось бы сходить на грешную Землю – он наверняка предпочел бы воспользоваться Instagram! Не думаете же вы, что у Девы Марии там не было бы аккаунта?! И вот еще что – четверть опрошенных голову готовы прозакладывать, что пришедшие на поклонение волхвы уж точно не стали бы дарить новорожденному Спасителю всякий «отстой» вроде ладана, мирра и золота. Лучшим подарком ему наверняка стал бы новенький айфон!

Теряя Рождество, превращая его в безликий и бессмысленный «зимний праздник», Запад не просто уходит от Бога. Населяющие его люди, прежде всего, теряют в себе людей. События последних лет – от все более расширяющихся и учащающихся вспышек насилия в США, до полной неспособности Европы противостоять агрессивному началу заполоняющих ее мигрантов – самое весомое тому подтверждение. Это не просто отказ от Веры – это отречение от собственных корней и устоев. Выбор между Христом и айфонами, сделанный Западом в пользу последних, вряд ли доведет до добра.

Александр Неукропный специально для Planet Today