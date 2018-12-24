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"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал

Понедельник, 24 Декабря 2018 11:40
&quot;Я его не знаю&quot;: Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал Фото из открытых источников

Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначально, оседают в социальных сетях. Видимо, Twitter американский президент считает своим личным дневником и записывает туда все, что приходит ему на ум. И если одни посты вызывают у подписчиков лишь легкую усмешку, то другие приводят к громким скандалам, как у американской, так и мировой аудитории.

 

Именно бурю негодования вызвал один из последних твитов Дональда Трампа, где он, по сути, охарактеризовал все свое отношение к Сирии и происходящим там событиям. На этот раз, мысли американского лидера привели его к тонкой характеристике Бретта МакГерка, который длительное время занимал пост специального представителя президента США в Сирии и Ираке по борьбе с ИГИЛ. Фактически, этот человек исполнял роль куратора на Ближнем Востоке.

 

Однако столь важный чин во внешней политике США вовсе не уберег МакГерка от язвительных заявлений в свой адрес. Трамп отметил, что он даже не знает этого человека. Хотя отметил, что Обама назначил его на должность еще в 2015 году (то есть все-таки что-то Трамп слышал о МакГерке). 

 

Далее президент заметил, что специальный представитель должен был быть уволен в феврале будущего года, однако решил покинуть должность уже сейчас. А это, по мнению Трампа, раскрывает в личности МакГерка показушника (об этом лидер США также написал на своей страничке). Итогом «мыслеизлияния» президента стало заявление, что фейковые издания, как всегда, раздувают шумиху из ничего.

 

Конечно же, мимо столь щедрой характеристики журналисты попросту не смогли пройти мимо. Заявление Трампа было растиражировано во многих изданиях. Но это стало лишь малой каплей отзывов на умозаключения Трампа. Основная масса оценки подобной заметке оказалась именно на просторах все того же Twitter, где свидетели мысли президента поспешили оценить его осведомленность во внешнеполитических вопросах.

 

И, мягко говоря, большинство читателей «дневника Трампа» оказались далеко не на его стороне. Здесь уж американские граждане вдоволь проявили себя в качестве юмористов. К примеру, один из читателей заметил, что, если имени МакГерка нет в меню KFC (популярный в США ресторан быстрого питания), то Трампу он неинтересен. Другой отметил, что было бы неплохо встретиться с МакГерком пару раз. Например, вместо встречи с Канье Вестом (американский певец).

 

Нашлись и те, кто не забыл скандала, связанного с Россией. Ну а при разговоре о Сирии такое – грех не вспомнить. Поэтому некоторые пользователи сразу заметили, что МакГерка Трамп не знает, потому что сотрудничает с Кремлем. А решение вывести войска из Сирии пришло в голову Трампу, конечно же, только после совещания с Путиным. Очевидно, по мнению этих пользователей Twitter, все действия Трампа зависят сугубо от решения российского президента.

 

Очевидно, что замечание американского лидера о МакГерке отчетливо достигло умов слушателей. Такой ли реакции ожидал Трамп? Едва ли. Не думаю, что кому-нибудь нравится, когда его столь обильно поливают саркастичными высказываниями и даже прямыми оскорблениями. Однако основная работа была сделана.

 

О своем президенте народ до сих пор не забывает и всячески реагирует на каждое его высказывание. Ну а вместе с тем, пока народ бомбардирует соцсети, страна остается в безопасности. К тому же, можно незаметно протягивать те или иные решения, которые действительно Трампу выгодны. Конечно же, просто так о человеке, которого «он даже не знает», глава Соединенных Штатов даже не стал бы вспоминать. А значит, можно ожидать, что под этим скандалом был произведен некий маленький шаг, на который никто не обратил внимание. Так работают наперсточники. Так же работают и политики. Только деньги здесь крутятся куда как более весомые.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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