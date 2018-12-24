Мир снова расколот на два лагеря. США остались за бортом

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Генассамблея ООН не поддержала российскую резолюцию о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ну, как не поддержала — 43 страны были за, 46 против, еще 78 воздержались.

Ничего страшного, конечно, не случилось — резолюция ничего не решала: если США хотят выйти из договора, никто им помешать не сможет.

И все же событие, я считаю, довольно знаковое.

Мы в очередной раз стали свидетелями того, что гегемония США осталась в прошлом, мир опять разделен на два примерно одинаковых по численности лагеря: Восток и Запад. Конечно, очень бы хотелось знать, кто в какой лагерь входит, но информация поступает скудная.

Пока известно, что западный блок составляют США, страны Евросоюза, Япония, Турция, Израиль, Украина. Восточный блок — это Россия, Китай, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Иран, Сирия, а также несколько стран Латинской Америки.

Остальные государства в советское время называли непросединившимися. Вот за них-то и пойдет борьба между блоками. А они будут выбирать, к какому лагерю примкнуть, к американскому или российско-китайскому.

У обоих есть как преимущества, так и недостатки.

Но уже и так понятно, что те, что поближе к США, будут стараться дружить с Россией или Китаем. А те, что поближе к нам или Китаю — наоборот, с американцами.

Оба полюса будут пользоваться фобиями стран — соседей своих геополитических конкурентов.

В общем, ничего нового.

Не знаю как вам, а мне привычнее жить в блоке — понятно, где свой, где чужой. Никаких иллюзий относительно дружелюбия Запада. Никаких попыток сдать национальные интересы за чемодан-другой денег, как было в 90-е. Надеемся только на себя, с Китаем стоим спиной к спине.

Есть те, кого сложившая геополитическая конструкция не устраивает?

Павел Шипилин