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Мир снова расколот на два лагеря. США остались за бортом

Понедельник, 24 Декабря 2018 10:48
Мир снова расколот на два лагеря. США остались за бортом Фото из открытых источников

Генассамблея ООН не поддержала российскую резолюцию о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ну, как не поддержала — 43 страны были за, 46 против, еще 78 воздержались.

 

Ничего страшного, конечно, не случилось — резолюция ничего не решала: если США хотят выйти из договора, никто им помешать не сможет. 

 

И все же событие, я считаю, довольно знаковое. 

 

Мы в очередной раз стали свидетелями того, что гегемония США осталась в прошлом, мир опять разделен на два примерно одинаковых по численности лагеря: Восток и Запад. Конечно, очень бы хотелось знать, кто в какой лагерь входит, но информация поступает скудная. 

 

Пока известно, что западный блок составляют США, страны Евросоюза, Япония, Турция, Израиль, Украина. Восточный блок — это Россия, Китай, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Иран, Сирия, а также несколько стран Латинской Америки. 

 

Остальные государства в советское время называли непросединившимися. Вот за них-то и пойдет борьба между блоками. А они будут выбирать, к какому лагерю примкнуть, к американскому или российско-китайскому.

 

У обоих есть как преимущества, так и недостатки. 

 

Но уже и так понятно, что те, что поближе к США, будут стараться дружить с Россией или Китаем. А те, что поближе к нам или Китаю — наоборот, с американцами.

 

Оба полюса будут пользоваться фобиями стран — соседей своих геополитических конкурентов.

 

В общем, ничего нового. 

 

Не знаю как вам, а мне привычнее жить в блоке — понятно, где свой, где чужой. Никаких иллюзий относительно дружелюбия Запада. Никаких попыток сдать национальные интересы за чемодан-другой денег, как было в 90-е. Надеемся только на себя, с Китаем стоим спиной к спине. 

 

Есть те, кого сложившая геополитическая конструкция не устраивает?

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика США и Россия последние новости
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