Не пора ли в России смолкнуть «вражьим голосам»?

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Проверка, инициируемая Роскомнадзором в отношении британской медиакорпорации BBC, по сути, знаменует собой очередной этап информационной войны между Западом и Россией. Для того, чтобы лучше понимать занятую нашим государством позицию, полезно будет вспомнить кое-что из истории этого противостояния, вернувшись ко временам, когда те, кого сегодня сдержанно именуют «СМИ -иностранными агентами» звались попросту «вражескими голосами».

Вещание на СССР зарубежных радиостанций берет свое начало с 1946 года. И первым иностранным «голосом», зазвучавшим в приемниках советских людей на коротком и среднем диапазоне было как раз BBC. Год спустя подключился и «Голос Америки», а дальше – пошло-поехало. В нашем эфире обосновались «Радио Ватикана», итальянское, канадское, немецкое, шведское вещание... Самый антисоветский медиапроект, детище Госдепа и ЦРУ США – «Радио Свобода», изначально носившее «премилое» название «Освобождение от большевизма», принялся отравлять уши и души жителей СССР буквально за несколько дней до смерти Сталина – в марте 1953 года.

В том, что это была именно информационная и идеологическая война, сомневаться не приходилось. Объемы иностранного вещания росли, как снежный ком, достигнув со временем, в совокупности 50 часов в сутки! Советским людям рассказывали о том, как их жизнь тяжела и неправильна, практически на всех языках народов СССР, хотя, основной объем передач велся, конечно, на русском. К концу 80-х годов прошлого века только лишь одни США выделяли на этот «фронт» ассигнования в объеме около 400 миллионов долларов!

То, что с хлынувшей из радиоприемников заразой нужно что-то делать, руководство партии и СССР поняло для себя достаточно быстро – на соответствующих уровнях этот вопрос был поднят уже в 1948 году. Сперва родилась «гениальная» идея – изъять у граждан и никогда более не продавать им радиоприемники, имеющие КВ-диапазон. Благо, от нее отказались. Причин было две – во-первых, в определенных регионах это вызвало бы слишком близкие ассоциации с гитлеровскими оккупантами, для которых конфискация приемников в занятых ими городах и селах СССР была одним из первейших мероприятий. Во-вторых, пытаться «отлучить» от коротких волн людей в стране, где первые свои примитивные приемники пацаны принимались паять лет в 10? Для успеха подобных попыток у советских людей был слишком высокий уровень технической грамотности, да и руки росли откуда нужно... Впрочем, во всех «радиотоварах» Союза с тех пор стояли приемники с урезанными возможностями по прослушиванию передач на коротких волнах.

Однако, главным оружием руководства СССР против «вражеских голосов» стали все-таки знаменитые «глушилки». По сути дела, эти «постановщики помех» были тоже коротковолновыми передатчиками, имевшими мощность намного большую, чем пытавшиеся докричаться до советских граждан «голоса». По всему Союзу таких установок насчитывалось около полутора тысяч, и «заткнуть» ими удавалось примерно половину транслируемых передач, что кардинально вопрос, конечно, не решало. Проблема стояла на контроле в ЦК КПСС и Верховном Совете СССР, регулярно издававших грозные (и секретные) постановления, требовавшие если не «искоренить», то хотя бы «усилить борьбу». «Голоса», в которые западные спецслужбы регулярно вливали огромные суммы, усиливали мощность передатчиков и старались подобраться с ними как можно ближе к границам Союза.

Какова была аудитория «вражеских голосов» в СССР? Она была многомиллионной. Некоторые исследователи утверждают, что тот же «Голос Америки» слушали регулярно миллионов 30, а BBC – где-то вполовину меньшее количество советских граждан. Западным радиостанциям надо отдать должное – свой идеологический яд они умели упаковывать очень красиво. Еще бы: при таком-то финансировании и не нанять пусть совершенно беспринципных, но профессионалов! «Голоса» подкупали прекрасной осведомленностью о жизни в СССР – особенно, о ее запретных и неприглядных сторонах. Сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС они передали намного раньше советских СМИ, а уж об ухудшающемся здоровье уходивших один за другим в края вечной партконференции престарелых Генсеков информировали куда полнее и своевременнее газеты «Правда».

А еще – там была музыка, гонимая и попросту не приветствуемая в СССР с подачи все тех же маразматиков из ЦК. Сколько людей «подсели» на сладкие сказочки о «прекрасном Западе» и текущих там молочных реках в кисельных берегах, начав с прослушивания программ Севы Новгородцева, сосчитать сложно. Попытка заткнуть советской молодежи уши для прослушивания сперва джаза, а потом и рока обернулась тем, что они оказались наполнены антисоветской западной пропагандой. Это была непростительная ошибка руководства страны, «аукнувшаяся» потом самым горьким образом.

Впрочем, у кого-то могут возникнуть сомнения относительно того, а стоило ли вообще глушить «голоса» и были ли они такими уж вражескими? Поверьте – были. Их основное, а, по сути, единственное предназначение состояло в достижении той цели, над которой весь «коллективный Запад» работал, не покладая рук и не жалея денег, начиная с «Фултонской речи» сэра Уинстона Черчилля. То есть – развал и уничтожение СССР. Недаром тот же «Голос Америки» прекратил вещание на его бывшие республики как только поставленная задача была выполнена – в начале 90-х. То, что за деятельностью этих «правдорубов» стояли не просто враждебные нашей Родине государства, а, конкретно – их спецслужбы, тоже сомнению не подлежит. Для доказательства процитируем даже не выдержки из документов КГБ СССР, а свидетельства сотрудников самих «голосов», успевших сегодня уже понастрочить кипы мемуаров.

Так, один из «исследователей» истории «Радио Свободы» делает вывод о «малоощутимом влиянии на него ЦРУ» на том основании, что директор корпорации «РС» Гоуленд Сарджент «неизменно оказывался на стороне журналистов радиостанции, когда ЦРУ выдвигало претензии к их работе». Очаровательная непосредственность, присущая, пожалуй, только американцам... Нормальный человек из данной сентенции может сделать только один, совершенно однозначный вывод: коль уж црушники выражали претензии к работе журналистов «Свободы», причем судя по всему – регулярные, то, следовательно, они таковой и руководили! Это же очевидно, по-моему. Впрочем, имеем «перлы» еще более впечатляющие.

Одним из серьезных обвинений, выдвигавшихся в СССР относительно как «Радио Свобода», так и других подрывных радиостанций, было наличие в их рядах весьма существенного количества сбежавших на Запад после Великой Отечественной войны недобитых нацистских прихвостней. Вся эта публика, получив статус «политэмигрантов», из эфира принялась поучать бывших соотечественников, которых она в свое время не успела расстрелять или отправить в рабство в Германию. Кстати говоря, особо велик в этом бестиарии был процент бандеровцев и прочей националистической нечисти с Украины. Впрочем, прибалтийских выродков тоже хватало.

Так вот – отвечая на эти, как он считает, «необоснованные упреки», бывший сотрудник «Радио Свободы» Джин Сосин утверждает дословно вот что: «в редакцию действительно приходили устраиваться люди, во время Второй мировой сотрудничавшие с немцами или воевавшие на их стороне, но все они еще до вступления в должность проходили тщательные проверки в США»! По мнению этого мистера с чудесной фамилией, «проверка в США» является полной, окончательной и абсолютной индульгенцией, после которой палач перестает быть палачом, а прислужник гитлеровцев становится кристально честным и чистым человеком. Тут, по правде говоря, и комментировать нечего. Остается только сделать вывод о том, какими отборными человеческими отбросами были наполнены «редакционные коллективы» этих рупоров Запада.

Заткнувшиеся было после окончания «Холодной войны», в которой Запад мнил себя победителем не только СССР, но и России, «вражеские голоса» сегодня снова в деле. То, что ядовито и гнило в сути своей, измениться не может. То же «Радио Свобода» совсем недавно отметилось попыткой провести в России опрос на тему того, существуют ли снятые в нашей стране «правдивые» кинофильмы о Великой Отечественной войне? Надо отметить, что надежд этих поганцев россияне не оправдали – никто не кинулся поносить ни отечественный кинематограф за недостаточную «достоверность» (по мнению «Свободы» таковая заключается в наличии на экране достаточного количества «чернухи» о той войне и ее героях), ни, тем более, подвиг собственных предков. А ведь как хотелось! С другой стороны, возможно, задача ставилась другая – показать западным зрителям «агрессивное мышление» русских, преклоняющихся перед Великой войной? Ну, что ж – пусть смотрят. И делают правильные выводы...

Теперь вот «под раздачу» угодила ВВС. Если это «зеркальный» ответ на притеснение наших телеканалов в Британии – очень правильно! Обвинять СМИ в «необъективности» на том основании, что они не поливают грязью собственную страну – это, наверное, такой новый уровень английского юмора. Недаром же Симоньян назвала выдвинутые RТ претензии «бредовыми». Да и к самим британцам, работающим на территории России вопросов, судя по всему, накопилось уже более, чем достаточно. Рано или поздно даже русское долготерпение, кажущееся кому-то совершенно бездонным, все-таки переполняется. Понятия «информационная война» и «идеологическая подрывная деятельность» устаревшими вовсе не являются, и пришло, похоже, самое время о них вспомнить.

Безусловно, нелепо было бы пытаться вернуться к прямолинейной и не слишком успешной практике времен СССР – с «глушилками» и «кастрацией» приемников. В эпоху глобальных информационных сетей, Интернета и спутникового телевидения такие вещи попросту технически невозможны. Однако, позволять «вражеским голосам» и, в особенности, стоящим за ними весьма далеким от журналистики зарубежным «конторам» преспокойно орудовать в России тоже было бы попросту верхом наивной глупости.

Александр Неукропный специально для Planet Today