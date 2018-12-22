После ухода из Сирии США развязывают войну в Латинской Америке?

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Как я уже писал ренее, после того, как американский чиновник подтвердил, что в рамках решения президента Трампа вывести американские войска из Сирии, США намерены уйти в том числе с базы американского спецназа Аль-Танф в Сирии, что, очевидно происходит из-за того, что Россия пару недель назад предупредила Израиль и США, что правила войны для них в Сирии изменились, и что отныне Дамаск будет отвечать на любой израильский удар, если Израиль нанесет удар по военной цели на территории Сирии, Сирия ответит ударом по аналогичной цели в Израиле, и после того, как рядом Аль-Танфом, в в 89 км от базы США, Россия начала создавать свою базу ПВО.

Тогда, Россия выразила "растущую озабоченность” по поводу“ незаконной оккупации 55-километровой зоны вокруг базы в Аль(Ат, Эт)-Танфе", назвав ее " основным источником дестабилизации в этой части Сирии”, и начала рядом Аль-Танфом, в 89 км от базы США, создавать свою базу ПВО, реанимируя старую сирийскую военную базу.

Весьма вероятно, что очередной хаос и война перенесутся на задний двор США, при чем руками самих американцев. Приверженцы доктрины Цебровски, по плану которой на первом этапе необходимо расчленить "Большой Ближний Восток"(Ливия, Сирия, Ирак и прочие), а на втором этапе разрушения государственные структуры регионов/стран, не включенных в глобальную экономику уж в Карибском бассейне(около двадцати островных/прибрежных государств, за исключением Колумбии, Мексики и, разумеется, британских, американских, французских и нидерландских территорий), продолжают свою шахматную игру.

Теперь, советник Трампа по национальной безопасности США и лоббист израильских интересов Джон Болтон приступил к реализации проекта Пентагона по ликвидации государственных структур в Карибском бассейне. На очереди Венесуэла.

В своём выступлении в колледже Майями-Дэйд, Джон Болтон осудил "эту тройку тиранов, которые, захватив власть на пространстве от Гаваны до Каракаса, включая Манагуа, причиняют огромные человеческие страдания в регионе, вызывают в нём нестабильность, и служат мерзкой колыбелью коммунизма во всём западном полушарии".

А уже 12 декабря 2018 г. президент Мадуро на пресс-конференции сообщил, что советник по Национальной безопасности США Джон Болтон устанавливает связь между командой президента Колумбии Ивана Дуке и командой вице-президента Бразилии.

Как сообщает политический консультант, президент и основатель сети Вольтера (Réseau Voltaire) Тьери Мейссан, по его информации, в настоящее время в Тоне (Колумбия) с целью совершения атаки на Венесуэлу под ложным флагом и оправдания войны Колумбии против Венесуэлы, проходит обучение группа, из 734 наёмников. По его информации, командование группировкой будет осуществлять бывший полковник Освальдо Валентин Гарсия Паломо, находящийся в бегах после попытки убийства с помощью дрона президента Мадуро во время празднования годовщины Национальной гвардии 4 августа этого года.

Объявление о розыске полковника Национальной гвардии Венесуэлы Освальдо Валентин Гарсия Паломо, руководившего попыткой убийства президента Боливарской республики. фото соцсети

По сведениям Мейсана, наёмников будут поддерживать силы спецназа, расквартированные на военных базах США в Толемаиде (Колумбия) и Эглине (Флорида), которые помогут американским прокси захватит военные базы Либертадор, Пуэрто Кабельо и Барселона.

Подтверждает точку зрения президента Réseau Voltaire аргентинская журналистка и эксперт в области международной политики Стелла Каллони, в руки которой попало сообщение главы Южного Командования адмирала Курта Тэдда, в котором раскрывались пути и средства, которые будут использоваться против Венесуэлы.

Резюмируя, нужно сказать, что, по всей вероятности, столь быстрое бегство американцев с ближнего востока и инициатива США по организации войны и хаоса в лат. Америке обусловлены не только ультиматумом России о недопустимости нанесения авиаударов по целям на территории Сирии без официального разрешения руководства страны, но и из-за планов РФ по размещению в самом подбрюшье США, на территории Венесуэлы на острове Ла Орчила(La Orchila) аэродрома для стратегической авиагруппы, о чем стало известно после совместных учений России и Венесуэлы с использованием российской стратегической ракетоносной авиагруппы в Венесуэле.

Таким образом, становится очевидно, что после войны, развязанной в Сирии, и бегства США из региона, о чем уже официально объявил президент США Трамп, хаос и войны могут перенестись в Латинскую Америку и, в первую очередь, в неудобной для США Венесуэлу, согласившуюся разместить на своей территории русскую стратегическую авиагруппу.

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