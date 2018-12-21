Би-Би-Си обижается или зеркалочка от нас

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Сегодня Роскомнадзор предупредил, что начинает проверку в отношении Русской службы Би-Би-Си и телеканала на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому. И честно назвал причину: «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Мне нравится скорость, с которой наши отзеркалили. Буквально вчера британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах из десяти проверенных. Речь идет о двух выпусках новостей, трех передачах Crosstalk и двух передачах Sputnik. Вот что сказано в комментарии:

«Ofcom сегодня пришел к выводу, что телеканал RT нарушил правила вещания, не сумев соблюсти принцип должной беспристрастности в семи новостных и информационных программах, показанных в течение шестинедельного периода. Ранее в этом году Ofcom начала серию расследований, чтобы установить, соблюдались ли правила вещания, требующие соблюдения должной беспристрастности, в ряде программ, транслировавшихся телеканалом. Изучив эти программы и все имеющиеся свидетельства, включая письменные и устные обращения RT, мы пришли к выводу, что в следующих семи программах, показанных с 17 марта по 26 апреля 2018 года, были нарушены правила, касающиеся должной беспристрастности».

Маргарита Симоньян перечислила некоторые претензии:

британский Ofcom считает, что RT нарушил законы вещания, потому что дал в эфир и «не подверг сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии;

счел нарушением закона вещания то, что ведущий RT в эфире перебил бывшего посла США в Сирии;

в сюжете про цыганские погромы на Украине Ofcom усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков.

— Она была нами представлена, но, упс, недостаточно, — рассказала главный редактор RT. — А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС.

Британский медиамонстр обидчиво отреагировал на сообщение Роскомнадзора — дескать, он всегда «предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства». А это уже не ему решать.

Как я уже писал, Русская служба Би-Би-Си, пожалуй, самый профессиональный из иностранных медиаресурсов, которые выходят у нас. С пропагандистскими помойками вроде Радио Свобода или Deutsche Welle ее, конечно, не сравнить. Но правила международного этикета требуют зеркального ответа, ничего не поделаешь.

А уж недавняя подстава, когда выяснилось, что редакция дала задание стрингеру найти во французских протестах «российский след», говорит сама за себя. Может, Русская служба Би-Би-Си и лучше остальных «голосов». Но не лучше RT точно.

Павел Шипилин