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Американские военные из Сирии отправятся в Черное море?

Пятница, 21 Декабря 2018 14:45
Американские военные из Сирии отправятся в Черное море? Фото из открытых источников

Как бы ни была явно заметна провокация, совершенная недавно в Керченском проливе украинскими руководителями, в мире все же есть те, кто в этом заметил факт российской агрессии. Или, если быть более точным, изобразили выражение крайнего опасения по этому поводу. Несложно догадаться, что этими людьми оказались те, кто, скорее всего, и посоветовал украинскому правительству создать напряженность в Азовском море.

 

Именно такие мысли приходят на ум после очередных внутренних баталий, развернувшихся на территории обители демократии – Соединенных Штатов. А началась история, как это очень часто бывает, с очередного громкого заявления президента США Дональда Трампа в Twitter. Запись американского лидера гласила, что войска США в Сирии, наконец, победили всех террористов. А именно подразделения ИГ были единственной причиной оставаться на этих территориях американским войскам во время нахождения Трампа у штурвала страны.

 

Иначе, как желание вывести своих военнослужащих из Сирии, подобный пост расценивать очень сложно. Кроме того, об уходе американцев намекнуло и издание The Wall Street Journal, скрытые источники которого сообщили, что войска США действительно в скором времени начнут покидать регион. Более того, для выхода из Сирии потребуется не более трех месяцев. А столь точные даты могут гласить о правдивости решения. Правда Пентагон не особо стремится как можно скорее выполнить поставленную задачу. И даже, по информации сотрудников другого журнала The New York Times, пытаются заставить президента изменить свое решение.

 

Не довольны подобным поворотом событий и коллеги Дональда Трампа в американском руководстве. Особенно свое возмущение по этому поводу высказывают оппозиционные президенту демократы. Они выступили с заявлением, что объявление о победе над ИГ было достаточно преждевременным, а с такими вещами спешить не стоит.

 

Не забыли демократы, что свое решение о выводе войск Трамп объявил буквально на следующий день после вынесения приговора по делу Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности. И это, считают представители демократов, является первопричиной в решении президента. 

 

Ведь, как известно, именно Флинн проходит по делу о связи Трампа с Россией во время выборов в США. И именно Флинна уличили в связи с российским послом Сергеем Кисляком. А значит, именно бывший советник Дональда Трампа сейчас имеет все шансы сесть в тюрьму. Ну или, в качестве альтернативы, признаться, что действующему президенту все-таки помогли россияне во время выборов.

 

Ну а чтобы Дональд Трамп понял всю сложность ситуации, американские конгрессмены решили подлить масла в огонь, выпустив новую удивительную резолюцию. Документ призывает Соединенные Штаты к безудержной борьбе с Россией. И ни где бы то ни было, а в Керченском проливе, где Кремль проявил агрессию в отношении бедной и незащищенной Украины. Ну а заодно, нужно сделать все, чтобы отменить «Северный поток-2».

 

Казалось бы, при чем тут «Северный поток-2»? Но и конфликт в Керченском проливе является не самым весомым аргументом, учитывая заявления всего мирового сообщества об агрессии России против Украины на Донбассе. Но, видимо, земли Донецка и Луганска американским конгрессменам не так жаль, как воды Азовского моря. По крайней мере, это единственное объяснение происходящего, которое, к слову, все равно не проливает свет на вопрос: «При чем тут «Северный поток-2?»

 

Но ответа мы, скорее всего, никогда не услышим. А вот причину побороть новый газопровод нужно искать уже сейчас. Пусть керченский конфликт не особо с этим связан, но он остается пока единственным предлогом. А то Россия что-то в последнее время не аргессирует и отравлять никого не собирается.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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