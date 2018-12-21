Многоходовочка на американский манер

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Активность американского руководства во внешней политике часто заставляет обращать внимание именно на эту сферу из деятельности. А потому их работа во внутренней сфере, в большинстве своем, для мира остается незаметной. Хотя порой там происходят процессы, которые являются чрезвычайно интересными и могут послужить в качестве отличного примера политических многоходовок. Очередной такой пример появился совсем недавно.

Многие, кто следит за политическими перипетиями в Соединенных Штатах помнят, что одним из предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа была отмена так называемой «Обамакер». Говоря вкратце, нововведение от Обамы обязало всех американцев покупать медицинскую страховку, а заодно предоставляла помощь в этом малоимущим. Тем же, кто отказывался покупать страхование, предстояло в конце года выплатить штраф.

Как только реформа вступила в силу, ее попытались отменить представители Республиканской партии. Свои претензии они акцентировали на том, что нововведение нарушает конституцию страны, которая запрещает федеральному правительству навязывать жителям штатов медицинское страхование. Соответственно и штраф не может быть действительным.

Однако суд тогда отклонил этот иск, отметив, что штраф является некой формой налога. А налоги федеральное правительство устанавливать может в случае, если они равны для жителей всех штатов страны. После этого об «Обамакер» все забыли и вспомнили лишь после прихода ко власти Дональда Трампа. Сам же президент также даром времени не терял.

Уже в конце 2017 года партия Трампа смогла продавить налоговую реформу, основной целью которой была, как казалось в тот момент, снижение налогов для бизнеса и небольших поблажек для простых американцев. Однако никто тогда не придал должного внимания одному немаловажному пункту. Изменение в законодательстве от республиканцев отменяло штраф за отсутствие страховки.

А внимательно подумать об этом пункте все же нужно было. В 2018 году несколько представителей Республиканской партии вновь вспомнили о судебном иске в отношении «Обамакер». Но теперь уже у них имелся козырь на руках. Ведь штраф за отсутствие страховки был отменен, а значит и смысл от предыдущего решения суда терялся. Теперь ни о каком «налоге» не могло быть и речи. Потому и «Обамакер» можно легко вписать в качестве одного из этапов истории формирования США.

Для большего эффекта, республиканцы обратились с иском к техасскому федеральному судье первой инстанции, который славится своими консервативными взглядами. И такой резкий маневр, «неожиданно», возымел эффект. На днях суд признал «Обамакер» антиконституционным законом.

Столь простая, но столь же красивая комбинация, разыгранная республиканцами, действительно, требует похвалы. Ведь так аккуратно подготовить поле для будущего резкого выпада сейчас может далеко не каждый. И это еще раз доказывает, что руководители Соединенных Штатов в вопросах политических маневров могут дать фору очень многим, даже самым влиятельным, коллегам мира.

Нет, конечно же, не стоит ожидать, что теперь в одночасье произойдет обещанная Дональдом Трампом отмена «Обамакер». Теперь-то оппоненты из демократической партии старательно возьмутся за дело и будут добиваться рассмотрения апелляции в суде. Однако первый шаг уже сделан. И этот шаг является чрезвычайно весомым.

Является ли он правильным для страны? Вопрос, конечно же, спорный. Ведь многие жители Соединенных Штатов поддерживали реформу Барака Обамы. Но теперь вряд ли кто-нибудь сможет упрекнуть Дональда Трампа в том, что он даже не попытался выполнить все обещанное на выборах. Это, к слову, значительно отличает здешних политиков от многих отечественных.