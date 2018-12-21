Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции?

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Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами.

В очередной раз Путин подтвердил, что среди современной российской власти нет ораторов круче, чем он. За почти, что четыре час он проявил себя только с лучшей стороны.

Бесстрашен – сам вызывал на разговор любого недоброжелателя, хоть российского, хоть украинского, хоть какого. Находчив – с блеском отвечает на вопросы по любой теме от возможности реставрировать социализм до возможных способов сбора мусора. Демократичен – не цепляется только за лояльные федеральные СМИ, лично приглашал задавать вопросы сидящих даже на галерках. Честен – если что, обещает жениться, интригуя сразу всю страну. В этом моменте не все ясно, но и бог с этим, главное всем понравилось. Убедителен – компетентно рассуждает по любому вопросу, от убийств журналистов в Африке до способов расчетов на сырьевых рынках. Эрудирован – с лёгкостью использует цитаты и народные мудрости, указывая, в «чем сила» и что не всякий царь добр, а боярин разбойник, но бедность в стране снижать надо. Проницателен – без труда видит насквозь все и всех, вплоть до того, что знает кто и где правит миром и чем закончится почти двухвековое противостояние англосаксов и русских. Ну, и так далее и так далее.

Одним словом, за спиной такого лидера ни кому из почти 147 миллионов не должно быть страшно.

Но самое главное не в этом. Самое главное, что жизнь в стране на эти почти, что четыре час стала лучше и светлее. Весомое слово президента, логичные и спокойные его разъяснения той или иной проблемы привносит в нас уверенность в завтрашний день и развеивает те суетные тревоги, которые не дают многим вкушать радость жизни.

Если кто-то не мог найти душевного равновесия из-за сложной экономической ситуации, то Владимир Владимирович разъясняет, что корень зла в мировом кризисе 2014-2015 годов, зато не за горами будущий рост отечественной экономики, всецело зависящий от прорывных нацпроектов. А там, всей страной, даст бог, и «прыгнем в новый технологический уклад». Тем, кого беспокоила Украина или Керченские провокации или церковный раскол, для них президент рассказывал, что «пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие интересов украинского народа», надо потерпеть. Ну а если кого-то преследует призрак ядерной войны, то тут вообще беспокоится нечего. Ведь как бы там, в противоборствующем лагере не пугали. «Россия свою безопасность обеспечит». Мало тем, которых не коснулся президент в ходе встречи. Ну, может только если о дорогах не поговорил, да и еще одной, другой избежал.

И теперь, до заката, пока страна не заснет, она будет снова и снова вспоминать ответы президента. Повторяя их и вдохновляясь ими. Так если посмотреть ленты всех новостных изданий, то кроме как слов Путина, сказанных им на пресс-конференции ничего и нет. И даже если и появляются какие-то сторонние вопросы, то можно быть уверенным, что и о них косвенным образом Владимир Владимирович обмолвился. К примеру, вот новость, последовавшая уже после конференции, новость о лишении Радой названия православной церкви Московского патриархата. Но ведь именно об этом и говорил президент, часом, другим ранее, указывая на то, что со времен СССР не было такого беспринципного вмешательства государства в дела духовные как на Украине. Разве не внушает доверия, такой кругозор главы государства.

Не вселяет в души граждан безоговорочную веру в лидера, придавая нам импульс оптимизма? Хорошо бы, чтобы хватило этого благостного заряда, который придал президент, до новогодних праздников. Это было бы очень хорошо – тепло и по доброму. Только представьте, если бы вся страна, ободренная президентским словом, забывшая на время о тяготах и невзгодах. О кредитах, зарплатах, ценах и угрозах работодателей выгнать. Весь российский народ, окутанный президентским благодушием, окунулся сразу в новогодние праздники? Это было бы чудо как чудо хлебов и рыб!

Но и этого мало. На этом не останавливался Владимир Владимирович. По походу диспута президент не забывал еще и добрые дела являть. Прямо там же в студии. А это эффект имеет посильней чем всевозможные ухищрения разных провокаторов или миротворцев. Так что, прямо там, в Центре международной торговле президент российский, каждому кто о милости его просил, не отказывал. Кто поле футбольное просил, кто справедливости. Всем все было обещано. И самое главное, что никто не сомневается, что как обещали, так и сделают.

Столько прямых линий с президентом уже за плечами, столько чудес разных житейских сотворено, не упомнить. Так что никто и не сомневается, что раз обещано, значит дадут. Многие, наверное, как в детстве мечтали попасть к деду морозу на Кремлевскую елку за подарками, так и сейчас мечтают. Только елка уже не обязательна, да и хозяину праздника бороду клеить не надо.

Самое главное – основное, это тот позитив, который вселил президент в миллионы своих сограждан. Теперь дело правительства, да и нас с вами не разбазаривать это понапрасну. До следующей прямой связи с президентом сохранить. А у Вас, какие впечатления о встречи Путина с журналистами?

Сергей Калинчев