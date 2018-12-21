Пятница 21 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции?

Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции?

Пятница, 21 Декабря 2018 10:39
Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции? Фото из открытых источников

Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами. 

 

В очередной раз Путин подтвердил, что среди современной российской власти нет ораторов круче, чем он. За почти, что четыре час он проявил себя только с лучшей стороны.

 

Бесстрашен – сам вызывал на разговор любого недоброжелателя, хоть  российского, хоть украинского, хоть какого. Находчив – с блеском отвечает на вопросы по любой теме от возможности реставрировать социализм до возможных способов сбора мусора. Демократичен – не цепляется только за лояльные федеральные СМИ, лично приглашал задавать вопросы сидящих даже на галерках. Честен – если что, обещает жениться, интригуя сразу всю страну. В этом моменте не все ясно, но и бог с этим, главное всем понравилось. Убедителен – компетентно рассуждает по любому вопросу, от убийств журналистов в Африке до способов расчетов на сырьевых рынках. Эрудирован – с лёгкостью использует цитаты и народные мудрости, указывая, в «чем сила» и что не всякий царь добр, а боярин разбойник, но бедность в стране снижать надо. Проницателен – без труда видит насквозь все и всех, вплоть до того, что знает кто и где правит миром и чем закончится почти двухвековое противостояние англосаксов и русских. Ну, и так далее и так далее.

 

Одним словом, за спиной такого лидера ни кому из почти 147 миллионов не должно быть страшно. 

 

Но самое главное не в этом. Самое главное, что жизнь в стране на эти почти, что четыре час стала лучше и светлее. Весомое слово президента, логичные и спокойные его разъяснения той или иной проблемы привносит в нас уверенность в завтрашний день и развеивает те суетные тревоги, которые не дают многим вкушать радость жизни.

 

Если кто-то не мог найти душевного равновесия из-за сложной экономической ситуации, то Владимир Владимирович разъясняет, что корень зла в мировом кризисе 2014-2015 годов, зато не за горами будущий рост отечественной экономики, всецело зависящий от прорывных нацпроектов. А там, всей страной, даст бог, и «прыгнем в новый технологический уклад». Тем, кого беспокоила Украина или Керченские провокации или церковный раскол, для них президент рассказывал, что «пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие интересов украинского народа», надо потерпеть.  Ну а если кого-то преследует призрак ядерной войны, то тут вообще беспокоится нечего. Ведь как бы там, в противоборствующем лагере не пугали. «Россия свою безопасность обеспечит». Мало тем, которых не коснулся президент в ходе встречи. Ну, может только если о дорогах не поговорил, да и еще одной, другой избежал. 

 

И теперь, до заката, пока страна не заснет, она будет снова и снова вспоминать ответы президента. Повторяя их и вдохновляясь ими. Так если посмотреть ленты всех новостных изданий, то кроме как слов Путина, сказанных им на пресс-конференции ничего и нет. И даже если и появляются какие-то сторонние вопросы, то можно быть уверенным, что и о них косвенным образом Владимир Владимирович обмолвился. К примеру, вот новость, последовавшая уже после конференции, новость о лишении Радой названия православной церкви Московского патриархата. Но ведь именно об этом и говорил президент, часом, другим ранее, указывая на то, что со времен СССР не было такого беспринципного вмешательства государства в дела духовные как на Украине. Разве не внушает доверия, такой кругозор главы государства.

 

Не вселяет в души граждан безоговорочную веру в лидера, придавая нам импульс оптимизма? Хорошо бы, чтобы хватило этого благостного заряда, который придал президент, до новогодних праздников. Это было бы очень хорошо – тепло и по доброму. Только представьте, если бы вся страна, ободренная президентским словом, забывшая на время о тяготах и невзгодах. О кредитах, зарплатах, ценах и угрозах работодателей выгнать. Весь российский народ, окутанный президентским благодушием, окунулся сразу в новогодние праздники? Это было бы чудо как чудо хлебов и рыб!

 

Но и этого мало. На этом не останавливался Владимир Владимирович. По походу диспута президент не забывал еще и добрые дела являть. Прямо там же в студии. А это эффект имеет посильней чем всевозможные ухищрения разных провокаторов или миротворцев. Так что, прямо там, в Центре международной торговле президент российский, каждому кто о милости его просил, не отказывал. Кто поле футбольное просил, кто справедливости. Всем все было обещано. И самое главное, что никто не сомневается, что как обещали, так и сделают.

 

Столько прямых линий с президентом уже за плечами, столько чудес разных житейских сотворено, не упомнить. Так что никто и не сомневается, что раз обещано, значит дадут. Многие, наверное, как в детстве мечтали попасть к деду морозу на Кремлевскую елку за подарками, так и сейчас мечтают. Только елка уже не обязательна, да и хозяину праздника бороду клеить не надо. 

 

Самое главное – основное, это тот позитив, который вселил президент в миллионы своих сограждан. Теперь дело правительства, да и нас с вами не разбазаривать это понапрасну. До следующей прямой связи с президентом сохранить. А у Вас, какие впечатления о встречи Путина с журналистами?

 

Сергей Калинчев 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Путин
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии После того, как британский медиарегулятор Ofcom сообщил о нарушении российским каналом RT правил вещания, Роскомнадзор решил провести проверку в отношении канала BBC World News и ресурсов "Би-би-си" в целом —…
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США.…
Читайте также
Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Политика является делом чрезвычайно запутанным и непостоянным. Это место, где совсем недавно отчаянно преданный твоим интересам товарищ в конечном итоге может оказаться злейшим врагом, а принципиальный оппонент предстанет в роли…
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России Очередное выступление президента России Владимира Путина - на сей раз на расширенной коллегии Министерства обороны страны, снова вызвало волну негативной реакции у наших западных "друзей" и их подпевал: "Путин угрожает…
Каддафи идет в президенты Ливии Каддафи идет в президенты Ливии Нести демократию в различные страны, судя по всему, является делом весьма неблагодарным. Казалось бы, Запад тратит невероятные усилия и средства, а народ, едва обзаведясь той самой блаженной демократией все время…
Тема дня
Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции?

Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами.    В очередно...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, с возрастом становится всё более известным, как Сергей Глушко.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Материалы по теме
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.