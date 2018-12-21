8 частей подготовки к Третьей мировой войне

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В последние годы в российской и зарубежной прессе настолько часто и уверенно говорят о надвигающейся Третьей мировой, что мы даже перестали ужасаться этой перспективе. Попривыкли и, похоже, морально готовы. Как кто-то подметил, если в первой половине прошлого века мир устал от войн, то в первой половине века нынешнего мир устал от мира.

На днях американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor (аббревиатура от Strategic Forecasting Inc.), которую иногда называют теневым ЦРУ, деловито проанализировала способность Пентагона быстро перебрасывать войска к будущим театрам военных действий — в Европу и Восточную Азию. Вывод неутешителен: пока не получится.

«Если Соединенные Штаты столкнутся с конкурирующими великими державами в ходе какого-либо вооруженного конфликта, им придется быстро перемещать свои войска на огромные расстояния, поскольку передового развертывания американских сил в Европе и западной части Тихого океана будет недостаточно, чтобы самостоятельно противостоять России и Китаю».

Хорошо развитая военно-транспортная авиация США может перевезти не больше пяти тысяч солдат и несколько сотен танков. Значит, 90 процентов морской пехоты, техники и армейского снаряжения придется отправлять на судах через океаны.

«При этом Россия и Китай, естественно, попытаются перехватить американские войска в открытом море до того, как они прибудут к месту назначения. Российские подводные лодки в очередной раз демонстрируют рост активности в Северной Атлантике, в то время как китайский флот отправляет корабли вглубь Тихого океана, и его силы с каждым годом возрастают. Кроме того, новые технологии могут сделать медленные транспортные корабли США еще более уязвимыми для атак. Разработка крылатых ракет с постоянно увеличивающейся дальностью, противокорабельных баллистических ракет и гиперзвукового оружия может позволить российским и китайским войскам вести огонь по американским транспортным судам с огромных расстояний, особенно при наличии сложных спутниковых группировок».

По всей видимости, в ближайшие десять лет логистические проблемы Пентагон решить не сможет, поэтому Третья мировая война откладывается. Stratfor говорит об этом в своей манере — с претензией на отстраненную объективность, но сожаление все равно чувствуется. Ибо война с великими державами, по мнению американских аналитиков, — лишь вопрос времени. Просто нужно получше подготовиться, чтобы победить.

«Поскольку Соединенные Штаты готовятся к надвигающейся схватке с Россией и Китаем, проблемы материально-технического обеспечения, естественно, будут занимать центральное место в умах военных планировщиков страны».

Вселяют оптимизм два обстоятельства. Во-первых, речь идет о войне без применения ядерного оружия, по старинке. Во-вторых, в объемном докладе-прогнозе на 2019 год в восьми частях, который я рекомендую прочитать (нам посвящена пятая, но интересны и остальные), столкновение между Россией и США в следующем году не планируется.

Разумеется, у меня после освоения стратфоровских материалов появилось много вопросов. Даже если не обращать внимания на забавные утверждения вроде влияния на наши внутриполитические процессы Навального, «гибридной войны против западных стран и ориентирующихся на Запад государств» или коварных планов напасть на страны Балтии. Хотя как по мне, такие легковесно-политизированные аргументы, основанные на пропаганде, а не на фактах, снижают ценность любой аналитики. Главное недоумение в том, что американские эксперты не упоминают о практически неизбежном перерастании войны обычными вооружениям в ядерную.

Но ведь это очевидно — ни Россия, ни США не допустят проигрыша. Только представьте, что наши ВКС один за другим топят корабли с живой силой и бронетехникой, которые взяли курс через Атлантику на Европу. Или одну за другой уничтожают авианесущие ударные группировки, расположенные в разных регионах мирового океана. Уже сегодня это возможно, а через десять лет и подавно. Неужто пентагоновские генералы в ответ не нажмут на кнопки, чтобы выпустить баллистические ракеты?

Мне не хватает реалистичного взгляда на геополитику. А он включает в себя не только знание физической географии или особенностей многочисленных стран и регионов, упомянутых в обзоре, но и такой компонент, как инстинкт сохранения человечества и его стремление ликвидировать опасность тотального уничтожения. Что было явлено миру полвека назад.

Тем не менее, аналитика Stratfor хороша уже тем, что мы можем ее обсудить — найти слабые и сильные стороны, ошибки и неточности. Или, наоборот, признать правоту экспертов, проделавших титаническую работу. Она в докладе, безусловно, тоже есть, отрицать это нелепо.

Начнем?

Павел Шипилин