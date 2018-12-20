Вашингтон признал свое бессилие перед Москвой

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Какие бы фантастические суммы не вкладывались в военный бюджет США, но американским военачальникам и инженерам их оказывается всегда мало. Именно такой вывод приходит на ум после доклада, опубликованной счетной палатой Соединенных Штатов, специалисты которой в очередной раз отметили бессилие Вашингтона в отношении китайского и российского новейшего вооружения.

Американские аудиторы сообщили, что Россия и Китай продолжают разрабатывать гиперзвуковое вооружение, скорость, высота полета и маневренность которых дает возможность обходить современные средства противоракетной защиты Соединенных Штатов. И мер противодействия подобному вооружению сейчас у США нет.

Более того, инженеры Москвы и Пекина добились значительных успехов в сфере строительства самолетов, оснащенных стелс-технологиями, а также подводных лодок. И подобные тенденции в развитии вооруженных сил своих визави счетную палату США неизменно тревожит. Не забыли сотрудники ведомства напомнить и о кибератаках (без них сейчас никуда), которые Россия и ее партнеры совершают на военные и даже гражданские объекты США. В общем, ничего в сфере военных разработок американцев не радует. А потому стоит накинуть миллиард-другой на развитие противодейственных систем.

И если верить озвученной военными руководителями РФ информации, у государства действительно есть, чем удивить своих заокеанских оппонентов. К примеру, ракетный комплекс «Авангард», который, по словам главы РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, уже в грядущем году начнет поступать на вооружение отдельных армейских подразделений.

Об этом комплексе мир впервые услышал из выступления Владимира Путина. Российский президент рассказал о нем в ежегодном послании Федеральному собранию, где сообщил, что новинка вооружения имеет возможность превышать число Маха в 20 раз. При этом, «Авангард» движется не по баллистике и на всей траектории движения маневрирует, что делает американские системы ПРО абсолютно бесполезными.

Именно поэтому, можно предположить, американская сторона и начала говорить о возможности своего выхода из соглашения о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного еще в 1987 году. Ведь американской стороне определенно нужно время для того, чтобы нагнать своих оппонентов. А столь резкое заявление, как минимум, введет Россию в замешательство и заставит задуматься о возможных последствиях.

Правда, судя по всему, Россия в этом вопросе уступать не собирается. Об этом сообщил Владимир Путин на коллегии Минобороны. На этом собрании российский президент опроверг любые обвинения в адрес своей страны, отметив, что их новые разработки никоим образом не нарушают договора о РСМД. При этом, президент пояснил, что, к примеру, уникальная в своем роде ракета «Кинжал» устанавливается на самолеты, что вовсе не перечит условиям соглашения.

Однако Путин также отметил, что ситуация в мире действительно изменилась. И, возможно, эти изменения и не дают покоя американцам. Дело в том, что другие страны, не отмеченные в соглашении, также развивают подобные виды вооружения. Но тогда, заметил российский президент, нужно обвинять не Россию, а вести переговоры непосредственно с волнующими их государствами.

Завершил же свое выступление Владимир Путин словами о том, что Россия будет отвечать соответствующими шагами в случае, если Соединенные Штаты действительно решатся выйти из договора. Конечно же, подобное заявление с натяжкой можно считать дипломатическим. Однако, учитывая тот факт, что Россию уже давно игнорируют на дипломатическом уровне, то такая реакция становится неудивительной.