Доигрались. Кремль и Белый дом на пороге нового масштабного конфликта

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Вчера Владимир Путин окончательно обозначил российскую позицию относительно ДРСМД:

«Договор, подписанный в 1987 году главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, стал односторонним разоружением. Зачем на это пошли - одному богу известно», - заявил президент России.

Это разрушило все чаяния Вашингтона на торги по Договору. Напомню, что они не только каждый год намекали на несуществующие нарушения с российской стороны, но и поставили «ультиматум» на 60 дней, после которого начнут выход из Договора. Надо отметить при этом, что денонсация документа занимает время, и 60 дней – не срок окончания действия, а просто время американцев на подумать.

Перебрасывание обвинениями по ракетам было похоже на игру, и «ультиматумом» Штаты рассчитывали на шах и мат. Получили, однако, намерения России далее действовать исключительно в своих интересах.

Владимир Путин не исключил, что к ДРСМД после выхода США присоединятся другие страны. И это логично – ключевая «целевая аудитория» ракет, на которые распространяется договор – наши непосредственные соседи у границ. Теперь их очередь суетиться.

В свою очередь, американская причина выхода из ДРСМД, помимо прочего, аналогичная – в новой стратегии самыми опасными признаны Иран, Китай, КНДР. Значит базы в странах партнерах должны быть оснащены так, чтобы «угрозы» были минимизированы. Видимо, ДРСМД сильно мешал.

Если США разорвут Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), то будут иметь дело с крылатыми ракетами большой дальности — аналогами «Калибров» и Х-101, которые разместят на наземных носителях. Но и США ведут соответствующие НИОКР, которые по договору о РСМД впрямую не запрещены, однако позволят американцам немедля приступить к некогда таким недоступным вещам.

Что же касается обвинений, то США так и не предоставили России данных, на основании которых они определили дальность пусков нашей ракеты и пришли к выводу, что в этих случаях испытывалась именно ракета 9М729. А такие сведения принципиально важны для предметного военно-технического разбора проблемы.

Тем временем, никуда не денется пока причина, по которой уже Россия заявляла о нарушении договора. В Европе уже есть и продолжают размещаться существующие элементы запрещенных по договору ракетных средств. В частности, в составе комплексов Aegis Ashore на суше развертываются универсальные пусковые установки Mk-41, позволяющие осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk.

Администрация президента США Дональда Трампа и профильные ведомства работают над поручением главы государства по выходу из Договора. Так что вовсе не важно, как именно отреагировали бы русские на «ультиматум». Выход – неизбежен.

А дальше начнется гонка – кто быстрее уговорит союзников на новые договоры и размещения, и кто проворнее разработает и испытает то, что еще недавно было запрещено. Ну, а судьба СНВ теперь и вовсе на волоске. И вот решение о его денонсации, которое сейчас кажется логичным, может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

Андрей Манзолевский