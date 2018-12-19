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Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Среда, 19 Декабря 2018 12:57
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Фото из открытых источников

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одни отмечают, что этот человек был необходим стране в те времена, другие же уверены, что он злобный тиран и диктатор. Но, оказывается, существует и третья группа людей, которая уверена, что все, скучающие и уважающие Сталина являются рабами.

 

Ярким представителем третьей группы является гражданин Франции, США и даже немного России (сам он ее своей родиной не считает) Владимир Познер. Известный журналист и мыслитель в очередной раз решил похвастаться своими словесными талантами и порассуждать на тему Сталина и жителей России, которые, по неизвестной Познеру причине, относятся к былому лидеру СССР положительно.

 

На подобные мысли Владимира Владимировича натолкнул недавно проведенный опрос об отношении россиян к Сталину. И целых 74% принявших участие в этом опросе людей сказали, что достаточно хорошо относятся к Иосифу Виссарионовичу. Подобное пристрастие народа к диктатору и тирану Познера немало возмутило. Поэтому он заметил, что хорошо относиться к Сталину могут только те, кто никогда не жил в его эпоху. Да и вообще нужно прожить, как минимум, двадцать лет в определенную эпоху, чтобы хорошенько ее понять.

 

Таким, крайне тонким способом, Познер намекнул на то, что он и является самым главным носителем истины. Сталин умер 65 лет назад. И если прибавить к этому временному отрезку еще 20 лет, то получится 85 лет. Ну а, по счастливому стечению обстоятельств, Владимиру Познеру сейчас идет как раз 85-й год. Поэтому, кто как не сам известный журналист может знать насколько грустно и тоскливо было при Сталине?

 

Поэтому, заметил Познер, проголосовавшие в опросе люди во времена Иосифа Виссарионовича не жили, а их мысли опираются лишь на навязанное СМИ мнение. Для того, чтобы дополнить свою теорию, журналист заметил, что после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде партии люди начали относиться к своему вождю плохо. Ну а потом их мнение вновь кардинально изменилось. И так повторялось несколько раз.

 

В общем, непостоянные эти россияне и привыкли лишь повторять слова из телевизора. Но, Познер также уверен, что история все расставит по своим местам. Ну и чтобы добавить весомости своим словам, а заодно продемонстрировать чудеса демократии, мыслитель добавил, что те, кто преклоняются перед диктатором, являются по своей сути рабами.

 

Вот такое оно лицо современной демократии. Если ты хочешь иметь право на собственное мнение, то тебе стоит думать так, как думаем мы. Ну а если уж ты решил думать не так, то ты думаешь неправильно, да и вообще ты – раб. И самое интересное, что в своей речи гений мысли абсолютно не замечает несогласованности. Так и надо с несогласными – пресечь их мысль на корню, а может даже и вовсе запретить мысль. А то еще начнут думать, что Сталин не боролся с инакомыслием.

 

Да и не стоит забывать, что такие вот носители мысли (как с одной, так и с другой стороны), которые могут эту мысль передавать в массы, так и не поняли основной морали всего происходящего. Люди насытились от беспросветного разброда на государственном уровне. И Иосиф Сталин оказался для них одним из символов того самого родного Советского Союза. Страны, в которой наблюдалась стабильность, в которой власть не выворачивала карманы своих граждан с целью забрать последнее.

 

Именно этого не хватает людям, окунувшимся во все прелести капитализма, где каждый пытается урвать кусок побольше и плевать, что никому больше не достанется. А вместе с тем появляются и гнетущие воспоминания о развале былой могучей державы. Ведь не даром недавний социологический опрос в России показал довольно удивительные результаты. «Левада-центр» выяснил, что целых 66% опрошенных жалеют о развале СССР.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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