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Самая большая ошибка США

Среда, 19 Декабря 2018 10:17
Самая большая ошибка США Фото из открытых источников

Помните комментарии наших либеральных и примкнувших к ним украинских собратьев к трехмерной анимации нового русского оружия, которую Владимир Путин показал в марте? «Бумажный тигр» был среди них, пожалуй, самым мягким. «Кого могут испугать ваши мультики?» — бахвалились критики.

 

Да никого, в общем-то. Кроме американцев. 

 

В недавнем докладе Счетной палаты США сказано: 

 

«Китай и Россия сфокусировали свое внимание на гиперзвуковом оружии, потому что его скорость, высота и маневренность могут поразить большинство систем ПРО, оружие также может быть использовано для улучшения возможностей обычных и ядерных вооружений дальнего действия. Контрмер не существует».

 

Понятно, что стращать простодушных американцев — одна из главных задач национального ВПК. Когда население испугано, деньги на вооружение и НИОКР выбивать из бюджета гораздо легче. Однако я что-то не припомню, чтобы в США была развернута информационная кампания под лозунгом «Русские идут!» А ведь без тотальной рекламы путинского «мультфильма» по всем каналам и во всех газетах никакой угрозы, исходящей от России, никто не ощутит. 

 

В 1950 – 1960-е все было серьезно, вплоть до строительства бомбоубежищ и учений школьников. Сейчас — тишина, никто ничего не боится. В таких условиях выбить дополнительные миллиарды из бюджета практически невозможно.

 

Из чего я делаю вывод, что путинское предупреждение проверили через разведку и убедились, что в послании Федеральному собранию он сказал правду. И выводы, содержащиеся в докладе Счетной палаты, объективны. 

 

Уже известно, что первые «Авангарды» получит один из полков Домбаровского соединения РВСН в Оренбургской области. Здесь налажена вся необходимая инфраструктура для эксплуатации комплекса, позиционный район подготовлен в геодезическом и инженерном отношении, проложены кабели линий электроснабжения, связи и боевого управления, организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

 

Американцы вложили в свою ПРО около ста миллиардов долларов и до недавнего времени считали себя неуязвимыми. Еще и поэтому они так нахально диктовали свою волю всему миру. Внезапно выяснилось, что Соединенные Штаты, по сути, возвели вокруг городов средневековые кирпичные стены и убедили самих себя в том, что катапультами пробить их невозможно. 

 

Никто ничего пробивать и не собирается. На стены давно не обращают внимания, атака, если когда-нибудь до этого дойдет, будет с воздуха. Молниеносная и неумолимая. 

 

Но гражданское население наших военных стратегов, конечно, не интересует — в случае нападения на нас ответным огнем вначале будут уничтожены все авианосцы, наземные базы и командные пункты, включая Пентагон. «Авангардов» хватит, чтобы вырвать все зубы практически одновременно. 

 

Интересно, доходит до американцев новая геополитическая реальность, в которой они внезапно оказались?

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Оружие Армия
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