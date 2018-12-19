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Как Россия приручила США и причем тут Турция

Среда, 19 Декабря 2018 10:11
Как Россия приручила США и причем тут Турция Фото из открытых источников

Комплексы С-400, конечно, творят натуральные чудеса. Поставили их в Сирии - и западная коалиция, которая любила бомбить похороны и свадьбы - как-то тихо-тихо, хотя орала при этом громко-громко, измельчала. Не говоря уж про С-300 специально для Израиля. Воплей, что клали они на нас и на наши комплексы еще недавно стояло как в зоопарке - а теперь хорошо так - спокойно. Никто никуда не летит.

 

Опять же, Индия подписалась на С-400, положив на санкции США, Китай вообще ни у кого ничего не спрашивает, а в момент когда наши системы ПВО захотели саудиты, в Белом доме что-то порвалось. И, как апофеоз, Штаты согласились поставлять туркам свои модные системы "Пэтриот". Хотя до этого сильно кочевряжились, собственно, что и вызвало интерес к нашим комплексам.

 

Госдепартамент одобрил возможную сделку США с Турцией по продаже систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.

 

Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

 

Сейчас, конечно, все резко станут экспертами по военному экспорту и системам противовоздушной обороны, но я бы не торопился. Во-первых, потому что одобрить США могут что угодно и это ничего еще не значит. Где-то в Иране сейчас генералы улыбаются - они знают, о чем я говорю. 

 

А, во-вторых, объективно "Пэтриоты" хуже, чем С-400. К тому же, это политический торг. Турция очень удачно получила доказательства убийства журналиста Хашогги саудитами и долбит этими фактами, что США, что Королевство. Причем США уже задумались товарища Гюлена сдать, на съедение, как говорил "Горбатый" в "Месте встречи". А это сигнал. Как и вот такое решение по "Пэтриотам".

 

Другое дело - смотрите, какой покладистый стал Госдеп-то внезапно. С учетом, кстати, разрыва ДРМСД. Это, к вопросу, намек, не захотят ли Штаты предложить Турции разместить у них на территории дополнительные ракеты с ядерным оружием. В пику России. 

 

А вот согласится ли так подставить свою страну под наши ракеты Эрдоган - это вопрос. Даже с учетом обещаний поставить хваленые "Пэтриоты". Которые, опять же, доказано сначала Саудовской Аравией, а потом и Японией - не сильно-то и попадают.

 

Впрочем, время покажет. У Турции свои интересы и свой лидер. 

 

Uspeh Russia

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Турция С400
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