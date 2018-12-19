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Путин поведал миру о новых союзниках России

Среда, 19 Декабря 2018 07:30
Путин поведал миру о новых союзниках России Фото из открытых источников

Очередное выступление президента России Владимира Путина - на сей раз на расширенной коллегии Министерства обороны страны, снова вызвало волну негативной реакции у наших западных "друзей" и их подпевал: "Путин угрожает всему миру!" Да ничего подобного не было. Владимир Владимирович просто поведал о новых союзниках России, с которыми ее недругам придется считаться...

 

Как известно, Алекса́ндру III Алекса́ндровичу, императору Российской империи в 1881—1894 годах, принадлежат ставшие крылатыми слова: "Во всем свете у нас только  два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас". Владимир Путин упомянул даже не о двух, а о целых четырех новых таких союзниках - гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», межконтинентальных ракетах «Сармат», гиперзвуковом авиакомплексе «Кинжал» и боевом лазерном комплексе «Пересвет». Вот они - системы не имеющих аналогов в мире вооружений, которые и составляют отныне оплот военной мощи России, гарантируют нерушимость ее границ.

 

Если после выступления нашего лидера 1 марта, оказавшего на Запад эффект ледяного душа, у кого-то там еще оставались надежды на то, что все сказанное им - "блеф", а продемонстрированные при этом кадры видео являются "мультиками", то теперь их стоит похоронить как можно глубже. Часть новейшей техники уже поступила в войска и заступила на боевое дежурство, часть - запущена в серийное производство после завершения последних испытаний. Сам Владимир Владимирович сказал об этом так: 

 

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надёжно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия.Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике." 

 

Уже заставили... В США на официальном уровне признали, что у Пентагона отсутствуют какие-либо средства обороны, способные противостоять развиваемому Россией гиперзвуковому оружию. Согласно докладу Счетной палаты США, Россией разработано гиперзвуковое оружие, которое превосходит возможности системы противоракетной обороны США. Скорость и повышенная управляемость гиперзвуковых систем значительно осложняют их перехват. Также, гиперзвуковое оружие может быть использовано для усиления потенциала имеющихся у России обычных и ядерных ракет. "В настоящее время мер противодействия не существует", — говорится в докладе американского ведомства.

 

Не обошел вниманием глава государства в своем выступлении и один из наиболее  животрепещущих вопросов сегодняшнего дня - ожидаемом выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Исходя из сказанного, Владимир Путин крайне недоволен таким безрассудным шагом наших американских "партнеров", однако причин видеть в разрыве данного Договора мировой трагедии он не видит: 

 

"Серьёзную обеспокоенность вызывают и заявления руководства Соединённых Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. В качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединённые Штаты используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ: бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, который сами уже и нарушили, причём нарушили давно."

 

При этом Владимир Владимирович выразил достаточно скептическое отношение в ДРСМД, как таковому: "Он был подписан в 1987 году. Я уже, по-моему, говорил, может быть, даже в этой аудитории, подписанный договор что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 километров до пяти тысяч километров. Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение – одному богу известно. Но это было сделано. А наши партнёры продолжали развивать такие системы вооружения, повторяю, морского и воздушного базирования..."

 

При этом Президент продолжает оставаться на позиции необходимости соблюдения ДРСМД, считая его, пусть и несовершенным, но необходимым "сдерживающим фактором: "Подчеркну: какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он исполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определённого уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере. В случае же слома договора со стороны Соединённых Штатов – я уже говорил об этом публично и считаю необходимым в этой аудитории ещё раз прямо заявить – мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность. При этом Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности. В том числе по предотвращению новой гонки вооружений. Это, уверен, в интересах не только России, но и Соединённых Штатов и всего мира."

 

Закрывая эту тему Владимир Путин сказал: "...Нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии. Посмотрим, как это будет происходить. По большому счёту, у нас и так всё есть, но если произойдёт то, чем нас пытаются пугать, ну что же, нам придётся ответить соответствующим образом..."

 

С имеющимися у нее новыми союзниками, а главное - военным и политическим руководством страны, понимающим, что ни отступать ни сдаваться России в развернувшемся противостоянии нельзя - ответим. Да так, что мало никому точно не покажется. Хотя, лучше бы до ответа не доводить, а грозным стражам России и дальше оставаться почетным караулом ее мира и покоя.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today  

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Владимир Путин Россия Министерство обороны новые системы вооружений ДРСМД Новости
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