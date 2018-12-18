Серб или пропал: что ждет Косово в будущем?

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Сравнительно спокойная ситуация на Балканском полуострове может вновь перейти в более напряженную стадию. Все дело в том, что руководство частично признанной в мире Республики Косово решило объявить о создании собственной армии. А такой поворот событий едва ли сильно придется по душе их соседям из Сербии.

Как известно, Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии еще в 2008 году, после чего отношения между бывшими согражданами стали мягко говоря недоброжелательными. Однако это не помешало ряду стран, среди которых фигурируют Франция, Великобритания и США, признать такое решение новоиспеченной республики. Теперь же ситуация усугубляется еще и тем, что Косово приняло решение создать собственную армию.

Теперь на постоянной основе в распоряжении республики будут присутствовать 5 тысяч военнослужащих и еще 3 тысячи окажутся в резерве. Сообщается, что подразделения уже сформированы и сейчас проходят специальную подготовку. На содержание собственной армии Косово планирует тратить почти 100 миллионов евро в год. Также отмечается, что войска будут иметь в своем распоряжении артиллерию, ПВО и другие средства вооружения.

На подобный шаг со стороны Косово уже успели отреагировать в России. Постпред страны в ООН Василий Небензя заявил, что Косово должно рассмотреть отмену решения о создании собственной армии. Дипломат отметил, что подобное действие может оказаться причиной эскалации конфликта на Балканах, а также перечит резолюции Совбеза ООН.

При этом, несколько ранее косовский лидер Рамуш Харадинай рассказал, что формирование собственной армии станет одним из важнейших шагов, который даст возможность республики стать членом НАТО. Вот только подобная перспектива, определенно, не порадует сербских руководителей. Если к постоянному присутствию войск НАТО у своих границ здесь уже привыкли, то появление вооруженных сил Косово у своих границ добавит напряженности у границ Сербии.

К тому же, не стоит забывать и о еще одном важном аспекте конфликта. На территории Республики Косово присутствуют этнические сербы. К слову, как полагают некоторые эксперты, именно они и стали причиной решения о создании армии в новоиспеченном государстве. Точнее, идея президента Сербии Александара Вучича присоединить северные регионы Косово, где и проживают косовские сербы, к Сербии. И это может значить, что сербам на территории Косово стоит ожидать давления.

Однако столь напряженная ситуация вовсе не пугает представителей НАТО, которые в очередной раз доказали, что этот блок не только военный, но (в большей степени) еще и политический. Так генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заметил, что хоть момент для создания собственной армии выбран достаточно неудачно, но этот вопрос все же должны принимать именно руководители республики.

Такое заявление можно рассматривать только в качестве показательного раздосадованного качания головой. Если же учитывать тот факт, что НАТО очень жестко реагирует на те или иные процессы, которые их не устраивают, можно сделать вывод, что альянс совершенно не против новой эскалации конфликта.

Какие можно сделать выводы из всего происходящего? Во-первых, вероятность очередного витка конфликта между Сербией и Косово достаточно высока. Ну а во-вторых, сильные мира сего вовсе не против такого варианта развития событий. Открытым остается лишь вопрос: какова цель происходящего? Приструнить слишком острых на язык сербов или в очередной раз расшатать Европу? Так или иначе, очень скоро мы, видимо, сможем наблюдать очередные беспорядки на улицах Старого Света. Ну а представители Североатлантического альянса все так же будут с негодованием качать головой.