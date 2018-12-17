Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России?

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Отношения между Израилем и Россией после трагедии с ИЛ-20 остаются в подвешенном состоянии. Представители Иерусалима всячески стараются вернуть дипломатические отношения в былое русло, однако пока что Кремль не особо стремится идти им навстречу. Более того, военный аналитик Элайджа Магье уверен, что российское руководство заняло достаточно жесткую позицию в этом вопросе и отступать от нее не стремится.

Еще в 2015 году, когда Россия только начала отправлять своих военнослужащих на территорию Сирии, Кремль проинформировал все заинтересованные стороны, что не намерен препятствовать конфликту Израиля и «Хезболлы». Это касалось, как израильской авиации, наносившей систематические удары по тем или иным объектам, которые могли потенциально нести угрозу, так и других подобных мер.

Однако представители России не забыли уточнить и тот момент, что отреагируют на любые попытки Израиля атаковать силы, противодействующие ИГИЛ, Аль-Каиде и другим террористическим организациям. И, как утверждает Магье, до определенного момента это условие поддерживалось израильскими военнослужащими. Однако в начале 2018 года они все же начали проводить атаки по военным базам Сирии и Ирана, которые к «Хезболле» никакого отношения не имели. Ну и, конечно же, последним переломным моментом стал сбитый российский разведывательный самолет ИЛ-20.

В этом инциденте погибли 15 российских военных, а потому Москва уже не могла смотреть на действия Израиля сквозь пальцы. Тогда же было принято решение предоставить Сирии усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы С-300, а представители России во главе с президентом Владимиром Путиным постарались минимизировать любой диалог с Израилем. И подобные шаги действительно подействовали на Иерусалим в качестве холодного душа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал активно искать встречи с российским лидером, а зачастившие в Сирию израильские самолеты внезапно прекратили свои налеты. Лишь спустя длительное время Владимир Путин согласился перекинуться парой фраз с Нетаньяху, однако это не привело ни к каким улучшениям. Россия впервые за долгие годы заняла четкую позицию в отношении Израиля и отступать от нее не собиралась.

Даже сейчас, когда Москва согласилась принять военную делегацию Израиля, не стоит надеяться, что позиция российского руководства изменится. Более того, военный эксперт утверждает, что Кремль дал разрешение своим сирийским коллегам на ответные меры в отношении Израиля, если их военнослужащие начнут вести агрессивные действия в отношении их соседей. При этом, источники, на которые ссылается Магье, утверждают, что сейчас Сирия обладает серьезным вооружением. К тому же, здесь есть высокоточные ракеты, которые работают по системе ГЛОНАСС, и могут нанести удар по любым объектам на территории Израиля.

Неудивительно, что в такой ситуации военное руководство Израиля приняло решение на некоторое время затаиться и попытаться перевести конфликт на дипломатический уровень. Ведь теперь их военнослужащим придется воевать против современного вооружения, а это может грозить серьезными потерями. И в число этих потерь могут входить не только человеческие жертвы, но и важные стратегические объекты.

Стоит ли считать, что конфликт теперь заморожен и подобное состояние продлится достаточно долго? Вряд ли. Скорее всего, затяжное перемирие будет нарушено, ведь Израиль захочет узнать, действительно ли их оппоненты настроены столь серьезно или это всего лишь попытка запугать? К тому же, не стоит забывать, что и представители «Хезболлы» могут попытаться воспользоваться создавшимся молчанием в своих целях, что буквально не оставит Израилю шанса. То есть, говоря проще, сейчас в сирийско-израильском конфликте наметилось шаткое «перемирие», которым каждый может воспользоваться в своих корыстных целях. И не стоит ожидать, что не найдется стороны, которая упустит такую возможность.