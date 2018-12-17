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Трамп решил сделать "королевский подарок" Эрдогану

Понедельник, 17 Декабря 2018 12:10
Трамп решил сделать &quot;королевский подарок&quot; Эрдогану Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о намеке Дональда Трампа Реджепу Тайипу Эрдогану, что США могут выдать главного врага турецкого лидера — Фетхуллу Гюлена. Анкара называет проповедника главарем «террористической группировки фетхуллахистов» (FETO) и считает, что именно он попытался организовать государственный переворот в 2016 году. 

 

— Президент США Трамп сообщил президенту Эрдогану о проработке экстрадиции главаря FETO Гюлена, — сказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на полях проходящего в Дохе XVIII Международного форума. — ФБР проводит расследование касательно того, как организация Гюлена уклонялась в США от налогов. 

 

То есть, экстрадиция возможна. Но не по той причине, на которую некогда указывала Турция — это было бы не слишком гуманно, все же на родине его, скорее всего, сгноят в тюрьме. А вот если нарыть на Гюлена компромат, а потом посадить в США, то он уже станет преступником не по турецким, а по американским законам. И его, конечно, уже не так жалко. Больше того, выдача американского преступника превращается где-то даже в акт гуманизма. Пусть дают пожизненное — такого подлеца, конечно, не жалко.

 

Но пока Гюлен не подлец, а проповедник, которого незаслуженно преследуют турецкие власти. Поэтому ФБР копает. Хотя результата пока нет. Но будет, не сомневайтесь — Турция слишком важна для США как форпост на Ближнем Востоке. Какие такие гюлены-мюлены, когда речь о геополитике. 

 

Совсем недавно я рассказывал, что антиамериканские настроения в Турции очень сильны, а антироссийские, наоборот, с каждым годом слабеют. И предупреждал, что несмотря на кажущееся сближение, Путину с Эрдоганом нужно строить прагматичные, а вовсе не дружеские отношения. Как, впрочем, и с лидером любой другой страны. Пока я вижу, что прагматизм побеждает и дает плоды. 

 

Ибо Анкара тут же повернется лицом к Вашингтону, стоит тому выполнить ее главное условие: выдать Гюлена. К Москве она встанет вполоборота, как всегда и было. И к этому нужно быть готовым и относиться спокойно. 

 

Но мы тут, внизу, имеем, конечно, право на чисто человеческие эмоции. 

 

Недавно газета Haber7 рассказала, что создание космического агентства Турции похвалил вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. И рассказал, что в этой сфере возможно плодотворное сотрудничество. 

 

— Турция должна четко определить, какие задачи она хотела бы решить. А мы расскажем, как это можно претворить в жизнь. Важно, чтобы у Турции было такое желание. Наше оборудование и сотрудничество позволяют решить многие задачи, от производства спутников до производства ракетоносителей, участвовать в наших космических программах на Международной космической станции. Учитывая, что в наши дни возрождается интерес к Луне, в этом вопросе положительный результат может быть достигнут тоже только благодаря международному сотрудничеству, — процитировала газета слова нашего эксперта. 

 

Портал ИноСМИ перевел некоторые комментарии турецких читателей. Пока американцы Гюлена не выдали, государственная пропаганда рисует США в черном цвете, а нас — белыми и пушистыми. Но если понадобится, все может измениться в течение нескольких месяцев планомерных информационных вбросов. 

 

Так что насладимся текущим моментом. Полностью отдавая отчет в том, что любовь турок к России — не навсегда.

 

Faryk: Наш настоящий стратегический партнер — Россия. США, которые называют себя стратегическим партнером, — наш главный враг. Они подкапываются под нашу страну, начиная с 1990-х.

 

Şahino: Как бы притязания России на выход в теплые воды не были американским проектом!..

 

Hakan Taşer: Россия уже вышла в теплые моря, в одной только Сирии у нее две базы.

 

Murat: Каждый год шесть миллионов россиян и так купаются в теплых водах Средиземного моря.

 

Serdo: Спасибо, Россия, ты наш хороший друг.

 

Yusuf avci: Полностью поддерживаем. Давайте вместе работать на Луне. Давайте отправим в Россию студентов для подготовки турецких космонавтов. Вместе полетим на Марс. Будем вместе открывать вселенную.

 

Misafir: Слава богу. Даже где-то припозднились.

 

Levrok: Невероятное предложение, молодцы, оказывается, эти русские. Мы должны принять всю поддержку, России нет равных в мире в этой сфере.

 

Burhan: Русские на хорошем счету в этом вопросе, но, однозначно, не лучшие в мире. В космосе США далеко впереди.

 

Tunç: Всегда нужно быть осмотрительными. Как известно, из медведя не будет хорошей шубы, а из Москвы — друга. Россия сейчас не в ладах с Западом, поэтому сближается с Турцией. Хотя именно они доставили больше всего хлопот Османской империи.

 

Rusya: Стекольный завод в нашей стране построили русские! На Западе у нас не будет союзников… Запад — это мышление эксплуататора. Пришло время взять курс на восток. Надеюсь, мы не опоздаем.

 

Tunç: Нужно заключать любые сделки, не теряя осмотрительности и защищая интересы нашей страны. Но мы всегда должны быть на шаг впереди.

 

Mümin: Ловкая Россия. Запахло деньгами — и она тут как тут. Дай-то бог.

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США Турция
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