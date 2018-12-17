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Конфуз Би-би-си: от журналистов требовали найти «русский след» в протесте французских «желтых жилетов»

Понедельник, 17 Декабря 2018 11:49
Конфуз Би-би-си: от журналистов требовали найти «русский след» в протесте французских «желтых жилетов» Фото из открытых источников

В отличие от откровенно пропагандистских западных рупоров вроде американского Радио Свобода или немецкой Deutsche Welle, Русская служба британской Би-Би-Си куда более коварна. Иногда участвует в общем мочилове Путина и вообще России, но делает это явно неохотно. 

 

У британцев своя тактика: чтобы наезды были эффективными, одних скоородинированных действий недостаточно, нужно сначала завоевать доверие читателей. Поэтому даже критические материалы пишутся с претензией на объективность. Англосаксы умны, ничего не скажешь. 

 

Но ставшая вчера достоянием общественности переписка корреспондента Ольги Ившиной говорит о том, что общий тренд из Лондона задан: мочить Россию. Вранье не то что бы приветствуется, но все же допускается. А написать вроде бы правдивый текст с лживым подтекстом — дело техники. Журналисты Би-Би-Си на этом руку набили. 

 

Что примечательно, британцы не стали отрицать подлинность переписки. Но ответ, который был направлен в RT после запроса, сформулирован обтекаемо: «Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже. Однако в итоге в ее репортажах возможная связь с Россией не упоминается вовсе», — написано в письме. В Би-Би-Си подчеркнули, что «продолжают придерживаться принципов беспристрастной и независимой журналистики».

 

Разумеется, это тоже лукавство, которое сложно назвать ложью в общепринятом смысле — глава французского МИДа Ле Дриан действительно упоминал о «русском следе». Но как! 

 

— Я слышал эти слухи, — прокомментировал министр эту новость, явно отвечая на вопрос какого-то журналиста, возможно, из той же Би-Би-Си или другого родственного СМИ. И призвал дождаться итогов расследования.

 

Мы, опять же, имеем дело с технологией: сначала вбрасывается фейк в виде вопроса политику, а потом можно прикрываться его ответом. Простенько, но, как видите, работает безотказно. 

 

Вчера же Мария Захаров пообещала, что МИД РФ доведет ситуацию до сведения ОБСЕ. Что, конечно, правильно. 

 

Быстрой реакции не будет, это понятно. Но капля, как известно, камень точит — в ОБСЕ, а также в другие международные организации от нас поступило уже довольно много материалов. Переломить устоявшийся антироссийский тренд невероятно сложно, но критическая масса постепенно нарастает. 

 

Это я заранее отвечаю скептикам и всепропальщикам. 

 

Геополитическая ситуация со временем изменится, и ветер подует в другую сторону. Ибо если я ошибаюсь в своем миролюбивом прогнозе, и наш вероятный противник не угомонится и не отзовет своих бойко бьющих по клавиатуре нукеров, информационная война накалит обстановку до предела и рано или поздно перерастет в настоящую. Тогда станет безразлично, кто кого и на кого науськивал и какие подленькие технологии при этом использовались.

 

До тех пор будем использовать все возможные цивилизованные способы борьбы с фейками. Что и делается.

 

Ну а что вы еще можете предложить? 

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США
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