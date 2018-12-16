Чем закончился объединительный собор в Киеве

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В сети частенько раздаются нервные призывы свидомых патриотов: «Отстаньте от нас». Ребята, мы бы рады, многие из нас давно о вас забыли, но ведь вы все время о себе напоминаете. Очень назойливо и часто не к месту.

Вот, казалось бы, объединительный собор, рождение новой, доселе невиданной поместной церкви на Украине. Мероприятие, на которое почти добровольно прибыли православные, униаты и католики с Галичины для создания массовки. Может быть, и мусульмане с буддистами, кто их там спрашивал.

Словом, обычный укропаноптикум, ничего нового, чего бы мы с вами раньше не видели. Церковный Майдан, секта свидетелей Томоса животворящего десять часов топчет площадь в ожидании перемен, ждут белого дыма. Модераторы стихийно организованного бдения изредка дают им поесть, погреться, кому надо, отлучиться по маленькому. Давно отработанная технология, чисто внутреннее дело.

Казалось бы, причем здесь Путин?

Вот и я не понимаю. Но тут с собора приходит Петр Порошенко, забирается на сцену вместе с только что избранным предстоятелем наполовину всеукраинской церкви, подходит к микрофону и говорит:

— Сегодня родилась новая объединенная и независимая Украинская православная церковь. Что это за церковь? Это церковь без Путина.

И крестится, повернувшись на Восток. Хотя тут источники в своих наблюдениях расходятся. Многим было плохо видно.

Дружный ответный рев толпы, СУГС, кляты москали, на свободу с чистой совестью… Впрочем, за точность цитирования лозунгов тоже не ручаюсь — было не только плохо видно, но и слышно.

Злые языки поговаривают, что с авктокефалией получится, как с евроассоциацией — все будет против нэньки. Ибо документа никто не видел, и что там накалякал строгий Варфоломей, широкой общественности неведомо. Широкая общественность за пять лет евроассоциации стала испуганно-подозрительной, но продолжает верить на слово главнокомандующему, который обещает решение многих проблем благодаря томосу.

Во-первых, можно будет легко, без всяких виз, летать в Стамбул к братьям по вере пить ароматный турецкий кофе.

Во-вторых, слушать прекрасную османскую оперу.

В-третьих, купаться в теплых водах Босфора, заодно перекрывая его телами, чтоб по нему не шастали москальские корабли.

Ну и, конечно, надо будет включить в чин Литургии проклятья Путину. Тут и обсуждать нечего. Варфоломей наверняка разрешит.

Павел Шипилин