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Каддафи идет в президенты Ливии

Пятница, 14 Декабря 2018 14:25
Каддафи идет в президенты Ливии Фото из открытых источников

Нести демократию в различные страны, судя по всему, является делом весьма неблагодарным. Казалось бы, Запад тратит невероятные усилия и средства, а народ, едва обзаведясь той самой блаженной демократией все время стремится от нее избавиться. По крайней мере, так, скорее всего, видят ситуацию, сложившуюся в Ливии, последователи демократических ценностей.

 

Иначе как еще объяснить тот факт, что спустя 7 лет после убийства злостного диктатора и тирана Муаммара Каддафи пост главного человека страны имеет все шансы занять его сын Сейф аль-Ислам Каддафи. Людей даже не страшит тот факт, что претендент на пост президента провел длительный отрезок своей жизни в тюремных застенках. И сейчас на территории Ливии развернулась активная кампания в поддержку Каддафи-младшего.

 

Все большее число местных жителей выступает за отмену санкций и эмбарго, которые были введены носителями демократии в отношении Ливии. Ну а вместе с тем наращивается поддержка Сейфа аль-Ислама Каддафи. При этом, территорией страны сторонники Каддафи-младшего не ограничиваются. Кампания ведется также и за ее пределами, а уже скоро обещают запустить официальный сайт, посвященный претенденту на президентское кресло.

 

Сам же Каддафи-младший также не остается в стороне от событий. Не так давно его представители встретились с российскими политиками в Москве, что дает основания полагать о поддержке Сейфа аль-Ислама со стороны Кремля. Это и не удивительно, ведь Муаммар Каддафи был лоялен к России, что, возможно, и стало одной из причин его свержения.

 

Однако не только активные шаги в продвижении Каддафи ко власти являются показателем интереса к нему народа. Как показывают различные социологические опросы, многие жители страны уже готовы отдать за него свои голоса. И причиной тому являются обещания претендента на звание лидера страны. Ведь в список его обещаний входит призыв к восстановлению разрушенной Ливии. А это для жителей страны гораздо важнее, нежели эфемерные термины, коими привыкли кормить их носители демократических ценностей.

 

И все попытки Каддафи-младшего встать на политический путь звучат чрезвычайно хорошо и радужно, однако стоит не забывать об одном немаловажном факторе. Едва ли Запад, причастный к свержению былого правителя страны, так легко согласится с реваншем его сына. Просто так отпускать расшатанные территории вряд ли кто-нибудь захочет. Особенно понимая, что на месте нестабильной Ливии вполне реально может вновь организоваться целостное государство. Но только с одной поправкой – на доброе отношение к «миротворцам» можно даже не надеяться.

 

А потому можно не сомневаться, что на пути к президентскому посту Каддафи ожидает еще немало проблем. В первую очередь, нужно будет заручиться поддержкой Халифы Хафтара, верховного главнокомандующего страны, дабы, в конечном итоге, не оказаться в непростой ситуации будучи уже в звании руководителя страны. Не стоит отрицать и того факта, что Запад сможет надавить на Каддафи-младшего и посредством других различных механизмов.

 

Подводя итоги, стоит отметить, что в современном мире одного лишь желания народа для выбора того или иного президента будет явно недостаточно. Его кандидатуру обязательно должны поддержать «сильные мира сего». А для этого нужно быть не только сильным и разумным лидером для своего народа, но еще и обладать столь важной чертой характера, как договороспособность.

 

Сейчас же мы можем наблюдать лишь за попытками Сейфа аль-Ислама Каддафи доказать свой вес миру. Те же жители страны, которые уже сейчас готовы проголосовать за него, скорее всего, помнят те времена, когда государство жило нормальной жизнью и не имело подобных проблем. Это означает, что у Каддафи-младшего есть весомое преимущество. Однако для того, чтобы оно стало действительным, его нужно неизменно развивать. И, возможно, уже в 2019 году газетные заголовки вновь запестреют фамилией Каддафи.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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