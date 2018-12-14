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Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке

Пятница, 14 Декабря 2018 12:49
Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Фото из открытых источников

Политика является делом чрезвычайно запутанным и непостоянным. Это место, где совсем недавно отчаянно преданный твоим интересам товарищ в конечном итоге может оказаться злейшим врагом, а принципиальный оппонент предстанет в роли надежного партнера. Еще сильнее понимание такой сути вещей проявляется в тот момент, когда становится видна четкая взаимосвязь политики внешней и внутренней. И сейчас эту взаимосвязь демонстрируют представители руководства Соединенных Штатов.

 

Ни для кого, наверное, не секрет, что действующий президент США Дональд Трамп является фигурой чрезвычайно неудобной не только для международных политических деятелей, но даже для своих родных американских парламентариев. И неудивительно, что те, несмотря на любые возможные потери, готовы во что бы то ни стало выжать Трампа с должности главного человека страны. Ну или, по крайней мере, хотя бы пошатнуть его положение здесь. 

 

И дело о зверском убийстве Джамаля Хашогги как нельзя лучше может послужить для этих целей. Особенно учитывая недавние заявления Дональда Трампа, что он готов поддерживать наследного принца Саудовской Аравии, подозреваемого в организации расправы над журналистом. Как бы ни было важно государство Аравийского полуострова для внешней политики американцев, но появился реальный шанс очень больно уколоть действующего лидера США, и этот шанс впустую никто тратить не собирается.

 

Судя по всему, именно по этой причине Сенат Соединенных Штатов утвердил резолюцию, которая обязует представителей Белого Дома в ближайший месяц свернуть всю деятельность, что касается помощи Саудовской Аравии в борьбе против Йемена. С территории государства должны быть выведены военнослужащие Соединенных Штатов, а военные базы – прекратить свою деятельность. Не считая, конечно же, тех, которые продолжают разыскивать представителей Аль-Каиды (не будут же американцы полностью лишать себя возможности влиять на обстановку в регионе).

 

При этом, подставить подножку Трампу не постеснялись даже представители республиканцев. И, в конечном итоге, резолюция была принята при поддержке 56 голосов сенаторов. Против отважились проголосовать только 41 член Сената. Стоит отметить, что менее года назад подобного рода резолюция также выдвигалась в Сенате, но тогда большинство выступило за отказ. Но, видимо, ситуация резко переменилась.

 

Конечно же, можно предположить, что убийство Хашогги действительно подействовало в качестве холодного душа на руководителей США. Но больше все же верится в то, что они просто нашли реальную причину выступить против Дональда Трампа. И оппоненты президенты готовы пожертвовать добропорядочными отношениями с Саудовской Аравией ради давления на своего лидера, который в последнее время почувствовал всю силу своего положения.

 

Однако для того, чтобы резолюция вступила в силу ей придется еще пройти проверку членами Палаты Представителей, а уже после этого документ отправится на подпись к Дональду Трампу. Очевидно, что, если резолюция будет положена на стол президенту, тому ничего иного не останется кроме как подписать ее. Ведь недавно (бесспорно, совершенно случайно) просочившийся в прессу отчет ЦРУ, который указывает на причастность наследного принца Саудовской Аравии к убийству, буквально не оставляет шанса на маневр Дональду Трампу.

 

И теперь единственной неизвестной во всем этом деле остается то, какой ответ готовит сам американский президент. Думаю, никто не сомневается, что Трамп, в силу своего характера и положения, подобное давление на себя не оставит без должного внимания. А значит, можно ожидать, что очень скоро в демократичном Вашингтоне развернется совсем недемократичная политическая война.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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