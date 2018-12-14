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Чьи интересы больше всего ущемляет "Северный поток-2" ?

Пятница, 14 Декабря 2018 11:23
Чьи интересы больше всего ущемляет &quot;Северный поток-2&quot; ? Фото из открытых источников

Вчера компания Nord Stream 2 сообщила о том, что трубоукладочное судно Pioneering Spirit прошло под мостом Большой Бельт (Дания), чтобы присоединиться к флотилии судов, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток – 2». И объявила, что на следующей неделе Pioneering Spirit приступит к трубоукладке в исключительной экономической зоне Финляндии.

 

Вчера же Европарламент выступил за закрытие проекта, приняв резолюцию, в которой газопровод назван политическим и представляющим угрозу для европейской безопасности. В документе подчеркнута ключевая роль Украины для энергетического обеспечения Европы. 

 

Европейцы подхватили эстафетную палочку от США, которые приняли аналогичную резолюцию. С той лишь разницей, что американцы считают важным диверсифицировать поставки, чтобы снизить зависимость от России — заменить наш дешевый трубопроводный газ на свой дорогой СПГ. То есть, в американской редакции Украина из процесса исключается. 

 

По большому счету, для нас большой разницы нет — в обоих случаях о «Северном потоке – 2» нам предлагают забыть. О «Турецком потоке – 2», кстати, тоже. 

 

Как я и предполагал, по мере того, как на дно Балтийского моря будут укладываться трубы, давление на проект будет возрастать. И если честно, лет пять назад, когда Старый и Новый Свет жили душа в душу, я был бы уверен, что «Северный поток – 2» построить нам с немцами не дадут. 

 

А вот сегодня, когда в Америке царит полный бардак, и из нее вылетают порой противоречащие друг другу сигналы, такой уверенности у меня нет. Вполне возможно, что Германия, которой позарез нужен наш газ, чтобы ее промышленность была конкурентоспособной, проявит волю. 

 

Но, поверьте, с этим проектом еще будут сложности. И главная действующая сила здесь — Украина, которая должна начать войну с Россией. Фактически, Порошенко толкают на открытую конфронтацию, от которой он мастерски уворачивался четыре года. 

 

Он и сейчас пытается увернуться. Его назойливые попытки назвать инцидент в Керченском проливе войной говорят о том, что сам он считает миссию выполненной. Остальное должны делать за него «союзники». 

 

Не-а, так не выйдет. «Союзники» воевать за него не собираются. Сам, все сам. 

 

Вопрос поставлен ребром: или воюешь, и тогда тебе разрешат ввести военное положение везде, а значит, кресло президента останется за тобой без выборов, или уходишь. Оба варианта для него смертельно опасны, и Порошенко это, конечно, осознает.

 

Но все же интересно, какую смерть в итоге выберет украинский главнокомандующий — на поле брани или на фонарном столбе.

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги северный поток 2
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